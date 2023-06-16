10 комментариев

Футбол дарит тонну эмоций и незабываемой радости, которые нужно хранить, показывать детям и высекать в граните. Чаще во время игры, но иногда и после.

Подкидываем эскизы для архитектурных симпозиумов!

Легендарное криштианувское Siuuu! давно пора отлить в золоте.

Непонятно, почему торс Роналду, точеный из мрамора, еще не находится в Палате мер и весов.

Салах, эффектно сбросивший майку после гола «МЮ» в чемпионском сезоне, тоже задал бы работы древнегреческим скульпторам.

Месси, держащий футболку на «Бернабеу» в невесомости после 500-го гола за «Барсу» – сам себе статуя.

Гол в класико на «Камп Ноу» – заслуженная икона.

Мы помним, как начинался этот библейский сюжет.

Классическое празднование самого Творца.

Это сразу вешаем в Лувр.

Медитация норвежского Венома стала хитом еще до «Сити».

Титан, сводящий руки-молоты.

Мбаппе прячет нунчаки под мышками.

У Лукаку всегда был большой замах.

Это не статуя Златана. Это Златан Златана.

Бюст Бэйла, показывающего два мячика для гольфа, будет хорошо смотреться на любой дворцовой лужайке.

Путь футбольного ЗОЖа по-британски: от Беста до Грилиша через экстазы Гаскойна.

Пистолетики и поцелуи Суареса точно стали бы главной достопримечательностью Амстердама, Ливерпуля, Барселоны и Монтевидео.

Иньеста, забивший победный гол в финале чемпионата мира – такое не забывается.

Культовое празднование Анри скольжением на коленях.

Момент и увековечили у стадиона.

Бокс и нокаут Руни – эта зарисовка не хуже статуи Рокки Бальбоа.

Ширер отмечал голы весьма тривиально, но наклепал столько, что его радость зафиксировали в материале.

Балотелли успел подготовиться к лету-2012.

Чемпионский гол Агуэро в дополнительное время свел с ума голубой Манчестер.

Один из самых памятных символов шейх-эпохи.

Как и кулачки главного тактического гика планеты.

У главного конкурента более яростные панчи.

Восторг Моуринью после камбэка «Реала» в лигочемпионском матче с «Ман Сити».

И забег Особенного за треблом для «Интера» и истории.

Капитолийская волчица вскормила вскормила детей Рима. Император Тотти – один из главных сынов Вечного города.

Утиное селфи Ческо после дубля в римском дерби опередило NFT-время.

Здесь предполагался кадр Раванелли после гола «Аяксу» в финале ЛЧ, но скульптура с натянутой на голову футболкой будет узнаваема везде.

Рауль, целующий безымянный перст, должен стоять у всех ЗАГСов.

Брутальная лысина Зидана вспоминается в ином эпичном моменте, но и сама по себе способна отсвечивать харизмой и озарять счастьем.

Какая боль!

Люлька Бебето в компании будущих чемпионов мира.

Челка и самолетик Зубастика – достояние на все времена.

Язык ювелира Алессандро Дель Пьеро.

Победный кулак Короля футбола.

И, конечно, триумф самого футбольного бога.

«Тс-с-с!» Аршавина – главный монумент российского футбола.

Как и его четырехпалый перфоманс на «Энфилде».

Дзюба на домашнем ЧМ воздвиг себе памятник нерукотворный.

Акинфеев тоже использовал для этого ноги.

Напишите, какие еще моменты футбольного счастья достойны изваяния в мраморе?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Michael Regan / Staff, Michael Steele / Staff, Ben Radford / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Denis Doyle / Stringer, Lars Baron / Staff, Luis Bagu / Stringer, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Chris Cole/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, David Ramos / Staff, Doug Pensinger / Staff, Matthias Hangst / Staff, Phil Cole / Staff, Jan Kruger / Stringer, Michael Regan / Staff, Attila Kisbenedek – Pool, Koichi Kamoshida / Stringer, Claudio Villa / Stringer, Cameron Spencer / Staff, Evgenia Novozhenina – Pool, Mark Thompson / Staff, Bongarts / Staff, Tim Clayton – Corbis / Contributor, Manchester City FC / Contributor ; East News/AP Photo/Jon Super, LLUIS GENE / AFP, AP Photo/Paul White; globallookpress.com/Jan Huebner via www.imago-images/www.imago-images.de, Wu Wei/Xinhua, PETTER ARVIDSON via www.imago-im/www.imago-images.de, Chris Williams/Icon Sportswire, imago sportfotodienst, Du Yu/imago sportfotodienst; РИА Новости/Игорь Золотарев