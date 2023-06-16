10 комментариев

Эти моменты футбольного счастья достойны скульптуры. Какие позы и образы!
Футбол дарит тонну эмоций и незабываемой радости, которые нужно хранить, показывать детям и высекать в граните. Чаще во время игры, но иногда и после.
Подкидываем эскизы для архитектурных симпозиумов!
Легендарное криштианувское Siuuu! давно пора отлить в золоте.
Непонятно, почему торс Роналду, точеный из мрамора, еще не находится в Палате мер и весов.
Салах, эффектно сбросивший майку после гола «МЮ» в чемпионском сезоне, тоже задал бы работы древнегреческим скульпторам.
Месси, держащий футболку на «Бернабеу» в невесомости после 500-го гола за «Барсу» – сам себе статуя.
Гол в класико на «Камп Ноу» – заслуженная икона.
Мы помним, как начинался этот библейский сюжет.
Классическое празднование самого Творца.
Это сразу вешаем в Лувр.
Медитация норвежского Венома стала хитом еще до «Сити».
Титан, сводящий руки-молоты.
Мбаппе прячет нунчаки под мышками.
У Лукаку всегда был большой замах.
Это не статуя Златана. Это Златан Златана.
Бюст Бэйла, показывающего два мячика для гольфа, будет хорошо смотреться на любой дворцовой лужайке.
Путь футбольного ЗОЖа по-британски: от Беста до Грилиша через экстазы Гаскойна.
Пистолетики и поцелуи Суареса точно стали бы главной достопримечательностью Амстердама, Ливерпуля, Барселоны и Монтевидео.
Иньеста, забивший победный гол в финале чемпионата мира – такое не забывается.
Культовое празднование Анри скольжением на коленях.
Бокс и нокаут Руни – эта зарисовка не хуже статуи Рокки Бальбоа.
Ширер отмечал голы весьма тривиально, но наклепал столько, что его радость зафиксировали в материале.
Балотелли успел подготовиться к лету-2012.
Чемпионский гол Агуэро в дополнительное время свел с ума голубой Манчестер.
Один из самых памятных символов шейх-эпохи.
Как и кулачки главного тактического гика планеты.
У главного конкурента более яростные панчи.
Восторг Моуринью после камбэка «Реала» в лигочемпионском матче с «Ман Сити».
И забег Особенного за треблом для «Интера» и истории.
Капитолийская волчица вскормила вскормила детей Рима. Император Тотти – один из главных сынов Вечного города.
Утиное селфи Ческо после дубля в римском дерби опередило NFT-время.
Здесь предполагался кадр Раванелли после гола «Аяксу» в финале ЛЧ, но скульптура с натянутой на голову футболкой будет узнаваема везде.
Рауль, целующий безымянный перст, должен стоять у всех ЗАГСов.
Брутальная лысина Зидана вспоминается в ином эпичном моменте, но и сама по себе способна отсвечивать харизмой и озарять счастьем.
Какая боль!
Люлька Бебето в компании будущих чемпионов мира.
Челка и самолетик Зубастика – достояние на все времена.
Язык ювелира Алессандро Дель Пьеро.
Победный кулак Короля футбола.
И, конечно, триумф самого футбольного бога.
«Тс-с-с!» Аршавина – главный монумент российского футбола.
Как и его четырехпалый перфоманс на «Энфилде».
Дзюба на домашнем ЧМ воздвиг себе памятник нерукотворный.
Акинфеев тоже использовал для этого ноги.
Напишите, какие еще моменты футбольного счастья достойны изваяния в мраморе?
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Michael Regan / Staff, Michael Steele / Staff, Ben Radford / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Denis Doyle / Stringer, Lars Baron / Staff, Luis Bagu / Stringer, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Chris Cole/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, David Ramos / Staff, Doug Pensinger / Staff, Matthias Hangst / Staff, Phil Cole / Staff, Jan Kruger / Stringer, Michael Regan / Staff, Attila Kisbenedek – Pool, Koichi Kamoshida / Stringer, Claudio Villa / Stringer, Cameron Spencer / Staff, Evgenia Novozhenina – Pool, Mark Thompson / Staff, Bongarts / Staff, Tim Clayton – Corbis / Contributor, Manchester City FC / Contributor ; East News/AP Photo/Jon Super, LLUIS GENE / AFP, AP Photo/Paul White; globallookpress.com/Jan Huebner via www.imago-images/www.imago-images.de, Wu Wei/Xinhua, PETTER ARVIDSON via www.imago-im/www.imago-images.de, Chris Williams/Icon Sportswire, imago sportfotodienst, Du Yu/imago sportfotodienst; РИА Новости/Игорь Золотарев
10 комментариев