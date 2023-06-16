10 комментариев

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Эти моменты футбольного счастья достойны скульптуры. Какие позы и образы!

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Уэйн Руни Уэйн Руни
Тьерри Анри Тьерри Анри
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Марио Балотелли Марио Балотелли
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Рауль Рауль
Диего Марадона Диего Марадона
Юрген Клопп Юрген Клопп
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Габриэль Батистута Габриэль Батистута
Мохамед Салах Мохамед Салах
Пол Гаскойн Пол Гаскойн
Роналдо Роналдо
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Джек Грилиш Джек Грилиш
Пеле Пеле
Франческо Тотти Франческо Тотти
Роналдиньо Роналдиньо
Гарет Бэйл Гарет Бэйл
Бебето Бебето
Артем Дзюба Артем Дзюба
Серхио Агуэро Серхио Агуэро
Луис Суарес Луис Суарес
Футбол Футбол

Футбол дарит тонну эмоций и незабываемой радости, которые нужно хранить, показывать детям и высекать в граните. Чаще во время игры, но иногда и после.

Подкидываем эскизы для архитектурных симпозиумов!

Легендарное криштианувское Siuuu! давно пора отлить в золоте.

Непонятно, почему торс Роналду, точеный из мрамора, еще не находится в Палате мер и весов.

Салах, эффектно сбросивший майку после гола «МЮ» в чемпионском сезоне, тоже задал бы работы древнегреческим скульпторам.

Месси, держащий футболку на «Бернабеу» в невесомости после 500-го гола за «Барсу» – сам себе статуя.

Гол в класико на «Камп Ноу» – заслуженная икона.

Мы помним, как начинался этот библейский сюжет.

Классическое празднование самого Творца.

Это сразу вешаем в Лувр.

Медитация норвежского Венома стала хитом еще до «Сити».

Титан, сводящий руки-молоты.

Мбаппе прячет нунчаки под мышками.

У Лукаку всегда был большой замах.

Это не статуя Златана. Это Златан Златана.

Бюст Бэйла, показывающего два мячика для гольфа, будет хорошо смотреться на любой дворцовой лужайке.

Путь футбольного ЗОЖа по-британски: от Беста до Грилиша через экстазы Гаскойна.

Пистолетики и поцелуи Суареса точно стали бы главной достопримечательностью Амстердама, Ливерпуля, Барселоны и Монтевидео.

Иньеста, забивший победный гол в финале чемпионата мира – такое не забывается.

Культовое празднование Анри скольжением на коленях.

Момент и увековечили у стадиона.

Бокс и нокаут Руни – эта зарисовка не хуже статуи Рокки Бальбоа.

Ширер отмечал голы весьма тривиально, но наклепал столько, что его радость зафиксировали в материале.

Балотелли успел подготовиться к лету-2012.

Чемпионский гол Агуэро в дополнительное время свел с ума голубой Манчестер.

Один из самых памятных символов шейх-эпохи.

Как и кулачки главного тактического гика планеты.

У главного конкурента более яростные панчи.

Восторг Моуринью после камбэка «Реала» в лигочемпионском матче с «Ман Сити».

И забег Особенного за треблом для «Интера» и истории.

Капитолийская волчица вскормила вскормила детей Рима. Император Тотти – один из главных сынов Вечного города.

Утиное селфи Ческо после дубля в римском дерби опередило NFT-время.

Здесь предполагался кадр Раванелли после гола «Аяксу» в финале ЛЧ, но скульптура с натянутой на голову футболкой будет узнаваема везде.

Рауль, целующий безымянный перст, должен стоять у всех ЗАГСов.

Брутальная лысина Зидана вспоминается в ином эпичном моменте, но и сама по себе способна отсвечивать харизмой и озарять счастьем.

Какая боль! 

Люлька Бебето в компании будущих чемпионов мира.

Челка и самолетик Зубастика – достояние на все времена.

Язык ювелира Алессандро Дель Пьеро.

Победный кулак Короля футбола.

И, конечно, триумф самого футбольного бога.

«Тс-с-с!» Аршавина – главный монумент российского футбола.

Как и его четырехпалый перфоманс на «Энфилде».

Дзюба на домашнем ЧМ воздвиг себе памятник нерукотворный.

Акинфеев тоже использовал для этого ноги.

Напишите, какие еще моменты футбольного счастья достойны изваяния в мраморе?

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose / Staff, Michael Regan / Staff, Michael Steele / Staff,  Ben Radford / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Denis Doyle / Stringer, Lars Baron / Staff, Luis Bagu / Stringer, Alex Livesey / Staff, Laurence Griffiths / Staff, Chris Cole/Allsport/Getty Images/Hulton Archive, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, David Ramos / Staff, Doug Pensinger / Staff, Matthias Hangst / Staff, Phil Cole / Staff, Jan Kruger / Stringer, Michael Regan / Staff, Attila Kisbenedek – Pool, Koichi Kamoshida / Stringer, Claudio Villa / Stringer, Cameron Spencer / Staff, Evgenia Novozhenina – Pool, Mark Thompson / Staff, Bongarts / Staff, Tim Clayton – Corbis / Contributor, Manchester City FC / Contributor ; East News/AP Photo/Jon Super, LLUIS GENE / AFP, AP Photo/Paul White; globallookpress.com/Jan Huebner via www.imago-images/www.imago-images.de, Wu Wei/Xinhua, PETTER ARVIDSON via www.imago-im/www.imago-images.de, Chris Williams/Icon Sportswire, imago sportfotodienst, Du Yu/imago sportfotodienst; РИА Новости/Игорь Золотарев

10 комментариев

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Коля Ковалев
Зачем так обрезали фотку с Грилишем? Там весь сок в фанатах
+9
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Evgeny_L
Сразу вспоминается «Why always me?»
+7
-1
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Александр Воронцов
Матерацци и Руй Кошта; Матерации и Зидан
+1
0
+1
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Иван Ларин
какие-то нестабильные фотографии без ярко выраженной структурной линии
+3
-3
0
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Nicolas Kulikov
а где Симеоне и коконес?
0
0
0
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-DF-
А где празднование Гарика Денисова победного гола в финале КУЕФА?
0
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Мишка Синайский
Бейл с двумя шариками для гольфа - отличная получилась бы композиция)
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Сергей Вольфрам
Ответ Александр Воронцов
Матерацци и Руй Кошта; Матерации и Зидан
Матерацци и Кошта,шикарно бы смотрелись при входе на Сан-Сиро!!!
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