Привозы, эпичные промахи и камбэк на последних минутах. Это 3:3 «Ливерпуля» и «Виллы» 🤩

Ох, какой же веселый матч получился у «Астон Виллы» против «Ливерпуля»: 3:3, ляпы вратарей, отмененные голы и запоротые моменты, где забить было явно проще, чем не забить.

Два эпичных ляпа «Виллы» за тайм

Странности начались уже на второй минуте. Харви Эллиотт прострелил, а Эмилиано Мартинес закинул мяч себе в ворота.

Скорее всего, вратаря смутил небольшой рикошет – пришлось чуть отклоняться и быстрее реагировать. И вроде бы аргентинец поймал мяч – но тот выскользнул и заполз в ворота.

«Виллу» это не смутило – через десять минут Юри Тилеманс сравнял счет, нанося удар на удивительном просторе – где весь подбор у «Ливерпуля»?

Но в середине первого тайма Коди Гакпо вывел «Ливерпуль» вперед.

Дальше «Вилла» упустила супершанс сравнять счет: Леон Бэйли прострелил, а Диего Карлос в метре от пустых ворот лишь ковырнул мяч – тот уполз за пределы поля.

«Ливерпуль» выиграл первый тайм 2:1, а на старте второго забил еще раз – Джарелл Куанса отправил мяч мимо застывшего на выходе из ворот Мартинеса.

Как забивает «Ливерпуль» – у «Виллы» появляется выгодный момент. Получилось и на этот раз – Алиссон внезапно пробил прямо в Олли Уоткинса.

Мяч отскочил к Муссе Диаби, после чего Уоткинс пытался забить пяткой – не удалось. Диаби возмутился.

Ранее Уоткинса сильно раскритиковал Бэйли в эпизоде с отмененным голом «Виллы» – так что даже Дуглас Луис успокаивал партнера.

Вскоре и гол Эллиотта также не был засчитан, а на 79-й минуте Унаи Эмери выпустил колумбийца Джона Дурана на смену Николо Дзаньоло – тот и вытащил игру дублем на 85-й и 88-й минутах. Сначала мощно пробил с линии штрафной низом, а потом мяч от него отлетел по дуге через застывшего на линии вратарской Алиссона. Ничья!

В конце «Вилла» рассчитывала на пенальти, указывая на игру рукой Вирджила ван Дейка, но ВАР с доводами не согласился.

Больше никто не забил – 3:3! Это был последний матч «Ливерпуля» Клоппа на выезде. У Алекса Фергюсона последний гостевой матч перед уходом из «МЮ» тоже был мощным – 5:5 против «Вест Бромвича».

Эмери и Клопп никогда не играли скучно друг с другом

● Это правда – только в двух из 11 матчей между их командами забивала какая-то одна из них, в остальных девяти – обе. Были даже памятные 5:5 «Ливерпуля» и «Арсенала» в Кубке лиги.

При этом у Эмери только одна победа над командой Клоппа в этих 11 играх. Зато какая – в первом их матче в финале Лиги Европы с «Севильей» в 2016 году, 3:1 над «Ливерпулем».

● А теперь удалось не проиграть благодаря дублю Дурана – его «Вилла» купила полтора года назад из МЛС за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне он ничего не забил, а в этом огорчил «Эвертон», «Кристал Пэлас» и даже «Ман Сити». Еще в Лиге конференций забивал «Хиберниану», «Легии» и «Аяксу».

● Нашелся и рекордсмен в этой игре, но повод не слишком приятный – Эмилиано Мартинес стал первым вратарем АПЛ с тремя автоголами. Два других случились в два прошлых года – против «Арсенала» и «МЮ».

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Топ-5 выглядит так:

«Ливерпуль» уже никуда не сдвинется, так что в последнем матче можно дома против «Вулверхэмптона» спокойно провожать Клоппа.

«Вилле» для топ-4 и попадания в Лигу чемпионов хватит или любой осечки «Тоттенхэма» (он играет против «Ман Сити» дома и «Шеффилд Юнайтед» в гостях), или своей победы над «Кристал Пэлас» на выезде.

Но фактически даже при двух победах «Тоттенхэма» «Виллу» устроит и ничья. Просто в этом случае надо, чтобы «Тоттенхэм» не выиграл слишком крупно и не опередил «Виллу» по разнице мячей. Сейчас она – крепко в ее пользу.

Напомним, последний тур АПЛ пройдет в воскресенье, 19 мая. Начало всех матчей – в 18:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages /Alex Pantling / Staff, Shaun Botterill / Staff