Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом

Леонид Слуцкий привел «Шанхай Шеньхуа» к самой длинной беспроигрышной серии в истории клуба: уже 11 матчей – восемь побед и две ничьих в чемпионате, а до этого выигранный Суперкубок.

Это только самые яркие моменты российского тренера в Китае: от самого свежего к первому.

Разгром «профессионалов» – 4:0. Как же уверенно!

Уничтожение «Чжэцзян Профешнл» – 4:0. «Шанхай» задавил с первых минут, но забил лишь перед перерывом, причем сразу дважды. Во втором тайме обе команды остались вдесятером, но «Шеньхуа» это не помешало закатить еще два гола: дубль у лучшего бомбардира Андре Луиса.

По xG разгром тоже очевидный: 3,92 против 0,29.

4:0 с суперголом! Полюбуйтесь, как умеют игроки Слуцкого

«Цанчжоу Майти Лайонс» дома победили четко: 77% владения мячом (лучший результат сезона среди всех команд), 30 ударов по воротам и эпичный разгром 4:0.

Главный хайлайт – второй гол: Чжу Чэньцзе шикарным ударом с 35 метров влепил в девятку!

Драма в дерби: еле вырвали 1:1 у «Шанхая» Оскара

«Шанхай» Слуцкого выдал мегасюжет с «Шанхай Порт» Оскара: выцарапал ничью 1:1 на последних минутах. Мог даже побеждать, если бы не офсайд при втором позднем голе. Российский тренер был очень близок к первому поражению, но в дерби с действующим чемпионом спасся на последних минутах.

Выручили лидеры: Андре Луис забросил в штрафную, Жоау Тейшейра подработал грудью и сравнял. Красиво, насладитесь!

Победа благодаря фэйлу в стиле Джеррарда. Тут все за Леонида?

«Шанхай» в гостях обыграл «Наньтун Чжиюнь» (2:0), была уверенная победа.

Повели уже на второй минуте, вышло драматично: защитник соперника Ма Шэн поскользнулся в стиле Стивена Джеррарда.

Дальше все спокойно.

Первая потеря: отыгрались после быстрого пропущенного

Столичный «Бэйцзин Гоань» – первая команда, которая отобрала очки у команды Слуцкого. Это случилось в шестом туре – пекинцы увезли ничью 1:1.

«Шанхай» быстро пропустил, но затем команду вновь потащил Андре Луис: на 25-й минуте бразилец зашел в штрафную с правого края и с левой ноги пробил точно в дальний угол. Полюбуйтесь.

Такие разные победы: разгром и вырванная на 99-й

От «Шанхая» пострадал «Ухань Фри Таун» – 4:1. Активнее всех поучаствовал в победе нападающий Се Пэнфэй – его подписали зимой как раз из «Уханя». Пэнфэй в первом тайме забил первый мяч за «Шанхай», а во втором сделал две голевых – на Гао Тяньи и Жоау Тейшейру.

До этого команда Слуцкого обыгрывала «Чанчунь Ятай» (2:1). Ничейный счет продержался почти до финального свистка, но на 99-й минуте «Шанхай» вырвал очередные три очка: это Тейшейра воспользовался скидкой Андре Луиса и вколотил с линии штрафной.

В первых двух турах «Шанхай» победил с одинаковым счетом 2:0, а в третьем разгромил на выезде крепкий «Шандунь Тайшань» (3:0).

В топ-5 голов тура залетели сразу два гола команды:

● На четвертом месте – классный удар Сюй Хаояна из-за штрафной.

● На третьем – голевая атака в семь касаний, начавшаяся с подката в собственной штрафной и завершившаяся точным ударом Жоау Тейшейры.

Один официальный матч – столько понадобилось Леониду Слуцкому, чтобы выиграть первый трофей в Китае. Его «Шанхай Шеньхуа» забрал Суперкубок, минимально обыграли «Шанхай Порт» (1:0).

А после этого «Шеньхуа» начал самую длинную беспроигрышную серию в истории клуба.

***

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 по мск . Приглашаем!

Фото: weibo.com/shenhuafc