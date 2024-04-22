Беллингем прибил «Барсу» и приблизил чемпионство «Реала». Волевые 3:2!

«Реал» победил «Барселону»» 3:2 в Мадриде – решающий гол на 90+1, ну а как иначе?

Это Беллингем! Снова решающий гол

Быстрая атака «Реала», прострел Лукаса Васкеса, Джуд Беллингем на дальней штанге идеально пробил.

Будем считать это чемпионским голом?

А матч был очень насыщенным!

Ошибка и спасение Лунина – главные хайлайты первого тайма

«Барса» начала с быстрого гола: уже на 6-й минуте Андрей Лунин неудачно вышел при угловом – и Андреас Кристенсен смахнул головой мяч в пустые. Украинский вратарь ошибся в класико, хотя блистал в ЛЧ, его 8 сэйвов помогли справиться с «Сити». Такие разные эмоции за неделю.

«Реал» поднажал и быстро сделал 1:1. Лукас Васкес обыграл Жоау Канселу, вошел в штрафную, там его сбил юный Пау Кубарси. Пенальти в пользу «Мадрида» – и точный удар Винисиуса. Он забивает во втором класико кряду, до этого положил хет-трик в финале Суперкубка Испании (4:1). Всего у бразильца – 7 мячей за 17 игр с «Барсой».

На 29-й каталонцы едва не вышли вперед. Ламин Ямаль подправил пяткой кросс с углового – а Лунин отбил на линии ворот (или уже за ней?). ВАР посмотрел эпизод – и посчитал, что Андрей чудом успел спасти и не допустить второго мяча с углового.

В Ла Лиге до сих пор нет системы автоматического определения гола, судьи оценивали с разных камер. Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес недоволен отсутствием такой вроде бы простой технологии.

«Я не думаю, что мяч влетел в ворота, для этого он должен был бы пересечь линию целиком. Это третий гол-призрак в текущем чемпионате! Всего три миллиона евро – и нам не пришлось бы ждать решения! А без технологии приходится совершать прыжок веры.

Кое-кому стоит взять на заметку: сегодняшние камеры не дают нужной перспективы! Однако заметьте: это не Тебас не хочет эту технологию, а клубы. Это поразительно», – отметил бывший судья.

В конце первого тайма «Барса» еще и потеряла Френки де Йонга – голландец травмировался после игрового стыка с Феде Вальверде. Вышли медики и унесли его на носилках. А ведь Френки только восстановился после травмы лодыжки – тогда не играл месяц, теперь снова лечиться. Вместо Де Йонга вышел Педри.

Второй тайм – голы от неочевидных героев

Во втором тайме скучнее не стало. На 69-й «Барса» вновь вышла вперед: Лунин вытащил сложнейший мяч после подправки пяткой, но Фермин Лопес был первым на добивании. 20-летний испанец забил всего через восемь минут после выхода со скамейки.

Но «Реал» смог сравнять: отличился Васкес. Шикарная игра от Лукаса: заработанный пенальти, гол и ассист на Беллингема.

От Джуда решающий гол ждешь больше, чем от Фермина или Лукаса!

● «Барса» отдала «Реалу» уже четыре игры подряд, до этого уступили в Кубке Испании (0:4), Ла Лиге (1:2) и Суперкубке (1:4). Общий счет на этом отрезке – 13:4 в пользу «Мадрида».

● «Реал» взял 105-ю победу в класико. «Барса» выигрывала 100 раз, еще 52 матча завершились вничью.

● «Мадрид» не проигрывает 17 матчей подряд: набрали 12 побед с учетом серии пенальти в игре с «Сити» и 5 ничьих.

«Реал» увеличил отрыв от «Барсы» – 81 очко против 70 за шесть туров до конца. Похоже, это конец.

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Florencia Tan Jun; East News /Thomas COEX / AFP