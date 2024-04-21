0:3 ➡️ 3:3. Безумие, «МЮ» едва не отлетел от команды Чемпионшипа в полуфинале Кубка Англии!

«МЮ» прошел в финал Кубка Англии, победив «Ковентри» из Чемпионшипа. Ожидаемый результат?

Наверное, но сценарий игры было невозможно предугадать. «Ковентри» отыгрался с 0:3 и проиграл лишь по пенальти.

Как это было?

«МЮ» разобрал соперника в первом тайме: 65% владения, 11:1 по ударам – привычный расклад, учитывая уровень клубов.

На 23-й минуте влетел первый мяч: Диогу Далот прострелил во вратарскую, а Скотт Мактоминей занес в сетку. У шотландца уже семь голов в АПЛ, теперь помогает и в Кубке Англии.

На 45+1 «МЮ» упрочил счет. Харри Магуайр удачно сыграл головой после углового – 2:0 к финишу первого тайма. Казалось, «Юнайтед» избежит приключений и уверенным шагом зайдет в финал.

На 58-й минуте в этот сценарий поверилось еще больше: Бруну Фернандеш подхватил мяч рядом с вратарской и забил с острого угла.

3:0, «МЮ» вроде бы все контролирует. Но после 70-й началось что-то необъяснимое.

⚽️ 1:3 Сначала отметился нападающий Эллис Симмс, его вообще никто не держал у вратарской.

⚽️⚽️ 2:3. На 79-й «МЮ» пропустил еще. Теперь Симмс сделал голевую на Каллума О’Хэра, мяч зацепил Аарона Уан-Биссаку и залетел в верхний угол. Эллису 23 года, у него 13 голов в 42 матчах Чемпионшипа, хотя он не всегда начинает в старте. Теперь он сделал 1+1 с «Ман Юнайтед».

⚽️⚽️⚽️ 3:3. Кульминация случилась на 90+3, когда Уан-Биссака рукой прервал прострел в штрафной «Ман Юнайтед». Главный судья Роберт Джонс назначил пенальти, его реализовал форвард Хейджи Райт. 3:3 с невероятным сюжетом!

Так «Ковентри» сравнял и перевел игру в экстра-таймы. И даже оформил победный на 123-й минуте – но арбитр увидел офсайд и отменил гол. Совсем небольшой.

Все решила серия пенальти. «МЮ» победил там 4:2. Хотя начали плохо: Каземиро первым ударом пробил по центру. Ближе к концу серии выручил уже Андре Онана, но ключевой промах допустил капитан «Ковентри» Бен Шиф. После него Расмус Хейлунд воткнул победный и отправил «МЮ» в финал.

Типичный «МЮ» допускает много ударов. И часто получает несколько пропущенных подряд

«Манчестер Юнайтед» неисправим. Весь сезон команда играет строго по счету, даже когда все идет нормально и смена тактики выглядит неуместной. Привычная картина: «МЮ» выходит вперед, после чего опускается к штрафной и обороняет преимущество. Этим объясняется огромное количество ударов, которое «Юнайтед» допускает в сторону ворот. Даже против середняка Чемпионшипа «Ковентри» набралось 13 за 90 минут. А ведь в первом тайме «МЮ» спокойно доминировал, пропустил всего один удар – и тот не в створ.

Однако на вторую половину манкунианцы вышли с четкой тренерской установкой: оборонять 2:0, наказывать на контратаках. И сработало – отобрали, убежали и увеличили преимущество до трех голов. Но после этого сели еще глубже: встречали соперников ниже, позволили насесть на свои ворота и спокойно закидывать кроссы в штрафную.

Для сравнения: в первом тайме «Ковентри» пробил один раз, во втором аж 12 (в створ 4-1 в их пользу)!

А в дополнительное время мы увидели проблески привычного по последним матчам «МЮ» хаоса – игра без центра поля, огромные разрывы между линией полузащиты и обороны, своеобразный ва-банк: если не получается отобрать высоко, ворота под серьезным ударом. «Ковентри» – не первый соперник «МЮ», показавший минусы такого прессинга: его несложно пройти одной-двумя передачами. Несколько раз нападающие «Ковентри» находили свободные зоны в атаке, для победы не хватило пары сантиметров – на последней минуте отменили гол из-за офсайда.

На вопрос о том, что пошло не так, замучившийся после игры Харри Магуайр подтвердил наблюдения:

«Да, ход матча резюмирует наш сезон: играем хорошо, потом внезапно пропускаем. Наверное, из-за того, что мы перестали контролировать мяч во втором тайме».

«МЮ» уже пять раз за сезон сыграл 4:3 (теперь почти получили шестой). И чаще это поражения с помутнениями: когда пропустили два за четыре минуты от «Баварии» в ЛЧ, когда получили те же два за те же четыре минуты против «Копенгагена», когда в самой концовке упустили 3:2 с «Челси».

«Ковентри» вообще силен?

Восьмое место Чемпионшипа, но в последних матчах все совсем плохо: пять поражений и только одна победа.

Мечты о финале разрушил капитан «Ковентри» Бен Шиф – он в клубе с 2020-го, перебрался из «Арсенала» сначала в аренду, а потом полноценно. Не так часто забивает, но берет на себя функции лидера.

Лучший бомбардир «Ковентри» – Хейджи Райт, он забил «МЮ» с пенальти. В Чемпионшипе американский форвард настрелял 15 мячей. Его летом 2023-го присмотрели в турецком «Антальяспоре».

Финал – против «Ман Сити»

«МЮ» второй год подряд в финале Кубка Англии – там снова встретится с «Ман Сити». В 2023-м команда Гвардиолы выиграла 2:1. Верим в реванш?

Фото: East News /Glyn KIRK / AFP, Ian Kington / AFP