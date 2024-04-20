Нагельсманн в сборной Германии до 2026 года. Отказал «Баварии»

Повезет команду и на чемпионат мира.

Юлиан Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии до 2026 года – повезет команду не только на Евро-2024, но и на ЧМ-2026. И это несмотря на интерес со стороны топ-клубов.

«Решение принято сердцем, – признался Юлиан. – Для меня большая честь тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Благодаря успешным выступлениям у нас есть шанс вдохновить целую страну.

Две победы над Францией и Нидерландами в марте очень тронули меня. Мы хотим вместе успешно провести домашний чемпионат Европы. И я вместе с моим тренерским штабом с нетерпением жду вызова, который мне бросит ЧМ».

Нагельсманн хотел ясности по поводу будущего перед стартом Евро – и он ее получил. Слухи о продлении контракта еще на два года поступили пару дней назад от Kicker, а потом интерес подтвердил президент немецкого футбольного союза Берндт Нойендорф: «В команде появилась химия. Если Юлиан хочет продлить контракт, то мы не против такой возможности».

Нагельсманн отказал «Баварии» – из-за сомнений руководства

Интерес к Нагельсманну проявляли «Барселона», «Ливерпуль», «Челси» и особенно «Бавария». Есть версия, что одной из причин, по которой Юлиан продлился в сборной, а не пошел в иностранный топ-клуб, стала семья – у тренера маленькие дети, он не хотел подвергать их стрессу переезда в другую страну и желал проводить с ними больше времени.

Возвращение в «Баварию» тоже привлекало Нагельсманна. Более того, за кандидатуру Юлиана выступали Макс Эберль и спортивный директор Кристоф Фройнд. Sky Sports пишет, что в руководстве были противники такого шага – например, Карл-Хайнц Румменигге. Это оттолкнуло самого тренера от возможного возвращения. Еще один фактор – перестройку состава пришлось бы планировать прямо во время Евро-2024.

Внезапный фаворит – Зидан (не все подтверждают). Еще говорят про Рангника, Эмери и Хенесса

Об интересе к французскому тренеру пока сообщает испанский Mundo Deportivo. По информации издания, некоторые детали еще не улажены: Зидан запросил у руководства усиление, особенно в линии обороны. В L’Equipe подтвердили информацию Mundo Deportivo.

В то же время есть и опровержения: например, немецкий журналист Тобиас Альтшэффл просит не верить в информацию о Зидане. Инсайдер Флориан Плеттенберг тоже опроверг и сообщил, что Зидан все еще не входит в список кандидатов «Баварии». По информации Плеттенберга, клуб рассчитывал на Нагельсманна, теперь будут думать.

«Бавария» изучит Роберто Де Дзерби из «Брайтона», но тут, как и с Нагельсманном, не все руководство одобряет. Из других имен – Ральф Рангник (сборная Австрии), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Себастиан Хенесс («Штутгарт»).

Юрген Клопп думал о сборной, но планы откладываются

Еще один тренер, на планы которого может повлиять новый контракт Нагельсманна – Юрген Клопп. Но он недавно сказал, что вообще не планирует дальнейшую тренерскую карьеру и не думает о будущем в профессии: «Спросите меня через год».

Хотя до этого Клопп говорил, что поработать в сборной Германии – большая честь. Да и сам Немецкий футбольный союз очень хотел заполучить Юргена – он был главным кандидатом, если бы Нагельсманн вернулся в «Баварию». По версиии Bild, ради тренера «Ливерпуля» сборная была готова даже ждать год, необходимый Клоппу для отпуска.

Но Юлиан продлил контракт – и теперь вопросы по Клоппу в сборной можно на время закрыть.

Как относиться к решению Нагельсманна? Мнение Артема Денисова

Автор Sports Артем Денисов в телеграм-канале «Аргонавтика» высказал мнение по поводу решения Нагельсманна остаться в сборной до 2026 года:

«Нагельсманн в сборной Германии – большая потеря для клубного футбола. Хорошо бы, если большое приобретение для сборной Германии, но у турниров сборных своя специфика. В любом случае сейчас продление контракта Нагельсманна кажется внушительной победой DFB.

Юлиана легко понять. Хорошие условия, статус, собственный интерес. Не хочет носиться туда-сюда каждый год. То «Бавария», то сборная, то опять «Бавария». И он наверняка останется востребованным после сборной. Почти наверняка еще поработает в «Баварии» – весной стало ясно, что тотальной обиды нет».

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Фото: Federico Gambarini/dpa, IMAGO/Gary Oakley/Globallook Press/Global Look Press ; East News /RONNY HARTMANN;