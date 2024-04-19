Гюндоган наехал на Араухо из-за удаления в ЛЧ. В «Барсе» неспокойно

Разбираемся.

После вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ» и перед важнейшим класико против «Реала» в «Барсе» турбулентность. Илкай Гюндоган раскритиковал удавлившегося Рональда Араухо.

В чем дело?

«Если не уверен – лучше отойди в сторону». Разбор эпизода с красной от Гюндогана

Во флэш-интервью немецкого полузащитника спросили про удаление Араухо и поражение. Илкай жестковато разобрал эпизод:

«Я очень расстроен, потому что мы были в таком хорошем положении – не только после первого матча, но и забив первый гол. Все было в наших руках, и мы сами отдали победу самым простым образом . Просто подарили ее «ПСЖ», и это самое обидное.

Если Араухо фолил на Барколя, это красная карточка. Я пока не видел повторы и не могу сказать, добрался ли он до мяча. В такие сложные моменты нужно быть уверенным, что доберешься. Если нет – лучше отойти в сторону .

Конечно, в такой ситуации я бы предпочел пропустить или дать нападающему выйти один на один с Тер Стегеном. А то, что нам пришлось так долго играть вдесятером, добило шансы ».

«Я предпочитаю держать мысли при себе». Реакция Араухо

Араухо тут же рассказали про слова Гюндогана. Уругваец ответил максимально дипломатично:

«Вылет из Лиги чемпионов огорчил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить. Мне грустно. Предпочитаю держать мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, следует уважать».

Гюндоган поговорит с Араухо – он не хотел никого обвинять

Конечно, не все довольны высказыванием Гюндогана. Если верить изданию As, Хави даже отменил тренировку в четверг из-за напряжения в коллективе, хотя изначально не планировал этого делать.

Гюндоган хочет поговорить с Араухо и объяснить слова после матча. Mundo Deportivo пишет, что Илкай «не хотел никого обидеть или обвинять» в интервью. Он лишь акцентировал внимание на ошибках, не выделяя при этом виновных. Немец даже готов дать еще одно интервью или объясниться на пресс-конференции.

Журналист Тони Хуанмарти добавляет инсайдов из раздевалки. Опытные игроки «Барселоны» не видят ничего плохого в словах Гюндогана – считают, что в профессиональном футболе нормально сталкиваться с давлением и неприятными комментариями, а требовательная самокритика – путь к росту.

Но так думают не все. Есть и недовольные: по их мнению, сейчас не лучший повод говорить об ошибках публично. Но сильного напряжения не наблюдается – это немного противоречит данным того же As про отмененную из-за разногласий тренировку.

Мнения болельщиков тоже разделились, а вот жена Гюндогана Сара открыто поддержала мужа в соцсетях, выложив фотографию, на которой футболист поднимает кубок чемпионов в форме «Ман Сити». Подпись: «Этот мужчина – трудолюбивый парень, его мнение должно помочь команде развиваться. Его менталитет – это требл».

Гюндоган был недоволен партнерами после поражения в класико. Хотел больше гнева

Это не первый раз, когда Гюндоган после матча жестко высказывается об игре команды. Прошлой осенью немецкий полузащитник пропесочил одноклубников после поражения от «Реала» в класико:

«Хочу быть честным, но не переборщить. Только пришел из раздевалки. Очевидно, мы разочарованы, но после такого результата мне хотелось бы увидеть еще больше гнева и огорчения.

Когда мы проигрываем, должно быть больше эмоций. Когда мы понимаем, что способны стать лучше, но ошибаемся. Этой команде предстоит сделать огромный шаг вперед, иначе «Реал» и «Жирона» окончательно обойдут нас, а такие поражения будут повторяться.

Это недопустимо. Я шел в «Барсу» не ради таких провалов. На мне как на опытном игроке тоже лежит ответственность. Мы должны быть стойкими».

Слова Илкая вызвали неоднозначную реакцию – особенно на фоне слухов о том, что семья немца не очень-то счастлива в Каталонии .

Посмотрим, как в этот раз отреагируют одноклубники – вдруг пылкость Гюндогана действительно замотивируют команду.

Фото: DAISUKE Nakashima/Global Look Press