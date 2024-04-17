Бисиклета на 90+4, камбэк на 90+18: каждый мечтает так спасти матч! Это главный соперник Слуцкого

Есть видео китайского шедевра.

Чемпионат Китая привлекает не только работой Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа». Иногда там создают шедевры и другие команды.

Один из лидеров чуть не сгорел аутсайдеру. Выручила красота после 90-й

Главный преследователь Слуцкого «Чэнду Жунчэн» почти весь матч проигрывал последней команде чемпионата: «Чанчунь» вышел вперед еще на 12-й минуте, забил бывший полузащитник «Сантоса» Гильерме Нунес.

«Чэнду» ответил только на 94-й минуте. Зато как! Бразильский нападающий Фелипе сотворил магию: принял мяч, подыграл себе и забил ножницами – вау! Обязательно посмотрите, стоит того.

32-летний Фелипе пришел в «Чэнду» еще в 2021-м, когда команда играла во второй лиге Китая. Помог выйти в элиту и легко адаптировался к более высокому уровню: у него 36 голов и 13 ассистов в 74 матчах за клуб. Бразильца заметили в корейском «Кванджу» – там сделал 41+8 в 79 играх, тоже был лидером.

Вернемся к матчу – это ведь еще не развязка. Судья добавил 15 минут, но играли вообще 22: были травмы, включался ВАР, уже в компенсированное время удалился словенский форвард «Чанчуня» Роберт Берич.

И «Чэнду» в большинстве умудрился вырвать победу на 90+18! Нападающий гостей Вэй Шихао головой замкнул длинную передачу Ромуло. К разящей бисиклете добавился мощный камбэк на последних минутах.

Трансфер Шихао из «Уханя» в «Чэнду» за 640 тысяч евро – пожалуй, наиболее громкий зимний переход внутри Суперлиги. Нападающий сборной Китая в Ухане забил не так много, а вот в «Гуанчжоу» сверкал: 36 голов и 14 ассистов в 96 матчах.

«Чэнду» вплотную приблизился к Слуцкому. Только в 2021-м вышли в Суперлигу и уже бьются за чемпионство

У «Чэнду» теперь 15 очков в шести турах чемпионата Китая. «Шанхай» Слуцкого в последнем матче сыграл вничью, поэтому соперник приблизился и отстает всего на одно очко. Любопытно, что лидеры побеждают 16-й «Чанчунь» только на последних минутах: команда Слуцкого тоже сделала 2:1 на 99-й минуте.

«Чэнду» основали в 2014-м, за это время клуб трижды менял название. В январе 2018-го еще и подвел спонсор: компания Qbao Group оказалась финансовой пирамидой, а команда потеряла место даже в третьем дивизионе.

Теперь «Чэнду» принадлежит корпорации Chengdu Better City Investment Group – и это уже один из грандов Суперлиги. В прошлом сезоне заняли четвертое место, сейчас вообще в борьбе за чемпионство.

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А «Шанхай» Слуцкого теперь сыграет 20 апреля, в субботу, с «Наньтун Чжиюнь» – покажем этот матч на Спортсе . Начало в 15:00 мск, комментировать будут Вадим Лукомский, Артем Терентьев и наш специальный гость.

Первая осечка Слуцкого в Китае: не додавили пекинцев. Даже в большинстве

Фото: weibo.com