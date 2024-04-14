Что вообще с «Ливерпулем»? Проиграл «Пэлас» и отдал лидерство

Грустная серия.

0:1 – «Ливерпуль» влетел «Кристал Пэлас», и это после недавних 0:3 с «Аталантой».

Теперь команда Клоппа не первая в АПЛ.

«Ливерпуль» быстро пропустил. И чудом спасся от второго

Все сразу пошло не по плану.

Уже с 14-й минуты проигрывали: с левого фланга прорвался Тайрик Митчелл – и покатил в штрафную на Эберечи Эзе. Удар в касание мимо Алиссона.

Бразилец не выходил с февраля – и пустил первый же в створ. Грустно.

А через пять минут «Ливерпуль» мог пропустить и второй: поскользнулся Ван Дейк, прямо как Стивен Джеррард почти десять лет назад, и упустил Жан-Филиппа Матета. Форвард перебросил Алиссона, но спас Эндрю Робертсон.

Вынес мяч с ленточки.

Чудом не устроились на 0:2 еще до перерыва.

Второй тайм: Жота не забил в пустые, Нуньес и Салах не попали в упор

Во втором тайме страдания команды Клоппа продолжились. Сразу со свистком поломался защитник Конор Брэдли. Вышел Трент, который еще отходит от февральской травмы.

А потом включилось... невезение. «Ливерпуль» запарывал один стопроцентный момент за другим.

❌ 54’ – Нуньес в упор пробил с линии вратарской. Попал прямо в Дина Хендерсона.

❌ 71’ – Дарвин покинул поле, но дело продолжил Диогу Жота. Не забил в пустые, попал в Натаниэля Клайна. Как?

❌ 74’ – Через три минуты Кертис Джонс вышел один на один с вратарем. Пробил мимо ворот.

❌ 90’ – Под конец «Ливерпуль» мог все-таки сравнивать, но Мохамед Салах не забил с нескольких метров.

Герой эпизода – Митчелл. Успел выставить ногу, спас от неминуемого гола. Фантастический сэйв!

И олицетворение всего матча для «Ливерпуля». Итог 0:1 – и серьезное потрясение для чемпионских амбиций.

«Ощущение, будто матч длился около года», – вердикт Дина Хендерсона.

«Ливерпуль», что с тобой? Три матча без побед

Пощечина.

● «Ливерпуль» не побеждает три матча подряд, два из них и вовсе проиграл всухую. При этом с «Пэлас» показал свой рекордный xG без забитых голов – 2,87 гола. Жаль, только ожидаемых.

● «Ливерпуль» пропускает на своем поле в АПЛ девятый раз подряд – повторил антирекорд, который ставил в 1996 и 1999 годах. Десять еще не было, а дома скоро играть с атакующим «Тоттенхэмом».

● «Пэлас» – криптонит «Ливерпуля»: единственные, кто больше раза обыграл команду Клоппа на «Энфилде» в рамках АПЛ. Делали это трижды: сейчас, в апреле 2017-го и ноябре 2015-го.

«Такое происходило во всех последних матчах, – расстроен Робертсон. – Мы были наказаны. Сейчас нам бывает тяжело сохранять ворота сухими. Нужно реализовывать моменты – все просто. Ребята в атаке должны играть лучше, но защитники тоже должны действовать лучше. Сегодняшний результат огорчает.

Было много моментов. В первом тайме мне казалось, что мы играли слабо, а соперник был на высоте и мог забивать больше одного гола. Во втором тайме у нас было достаточно моментов – для двух или трех побед».

Чемпионская гонка?

Был на первом месте, но теперь «Ливерпуль» только третий. Отставание от «Ман Сити» – два очка.

Дальше у команды Клоппа ответный матч с «Аталантой» в ЛЕ, там после 0:3 почти нет шансов. В АПЛ играть с «Фулхэмом», «Эвертоном» и «Вест Хэмом». Все три в гостях.

«Им повезло, что мы не наказали во втором тайме, но именно поэтому они взяли целых три очка. Мы – ни одного», – грустный вердикт Клоппа.

Осталось шесть туров.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele