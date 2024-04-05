Разгром стадиона, 50 арестов, 17 полицейских ранены. Бойня в Хорватии после футбола

Фанаты не простили вылет из Кубка.

Жуть на Балканах: «Хайдук» проиграл дома 0:1 загребскому «Динамо» в полуфинале Кубка Хорватии. Ультрас в ответ разгромили стадион.

Забурлило сразу после финального свистка: болельщики вырвались на поле и попытались напасть на игроков «Хайдука» и тысячу фанатов соперника.

Полицейские пытались сдержать, но не получилось: слишком большой наплыв с трибун.

Игроки к тому моменту уже успели улизнуть в раздевалки.

Успокаиваться никто не собирался: фанаты напрямую сцепились с полицейскими и бросали в них дымовые шашки, бутылки, камни и другие предметы.

Сильно пострадали кресла на трибунах: их просто вырывали и швыряли за ограду.

Колоссальный ущерб.

Со временем неразбериха все же прекратилась: перекрыли все выходы с трибун и выставили целые кордоны.

Но фанаты продолжали провоцировать.

Итог битвы: 17 полицейских ранены (один – серьезно), 54 человека арестованы.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и мэр Сплита Ивица Пуляк осудили насилие со стороны фанатов.

Но на словах это явно не кончится.

Фото: IMAGO/Vojko Basic / CROPIX/Global Look Press