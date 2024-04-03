Тренер «Фулхэма» психанул – заменил троих на 33-й минуте! Помогло?

В АПЛ проходит 31-й тур. В одном из матчей «Ноттингем Форест» принимал «Фулхэм» и сильно расстроил тренера гостей Марку Силву. Прошло чуть больше получаса – а португалец убрал с поля сразу трех футболистов.

Необычно.

На отдых через полчаса всего при 0:2

В таблице между командами 17 очков, но «Форест» играл дома, так что шансы перед матчем оценивались примерно вровень. К 19-й минуте хозяева уже вели 2:0: Каллум Хадсон-Одои точно пробил из штрафной в дальний угол, а Крис Вуд попал издалека.

Марку Силве все это дико не понравилось – и на 33-й минуте он убрал с поля сразу троих. Под горячую руку угодили Саша Лукич, Харри Уилсон и Алекс Ивоби. Серб покинул поле у противоположного конца поля, нигериец и валлиец задумчиво добежали до партнеров, которые вышли вместо них. На поле появились Том Кэрни, Адама Траоре и Виллиан.

Силва убрал двух фланговых атакующих игроков и футболиста центра поля. Можно ли было найти ответ в цифрах за первые полчаса? Процент точности пасов не был катастрофическим (от 80% у Уилсона до 87% у Ивоби). Но на двоих у вингеров был только один кросс (неточный).

Лукич заработал на себе фол, Уилсон раз пробил по воротам, у Ивоби отбор. В единоборствах тоже не было ужасов: два выигранных из трех у Лукича, один из двух – у Уилсона, один из трех – у Ивоби. В общем, цифры найти ответ нам не помогут.

Да и Daily Mail, расставляя им оценки, оценил игру Лукича и Ивоби в 5,5, Уилсона – в 6. Тоже никакого провала.

Ивоби и Уилсон входят в первую десятку «Фулхэма» по сыгранным минутам, Лукич – 18-й.

Объясняет Силва

Португалец произвел тройную замену, и 0:2 превратились в 0:3 – под конец тайма забил еще и Морган Гиббс-Уайт. Во втором тайме тоже не произошло кардинальных изменений: Тосин Адарабиойо забил уже на четвертой минуте после перерыва, но больше голов не случилось, и «Фулхэм» уехал с 1:3. Двойная замена на 71-й минуте ничего не поменяла.

Комментируя этот эпизод на TNT Sports, Мартин Киоун назвал замену публичным конфузом. И добавил: «Теперь [игрокам] придется сидеть там и думать о своей игре».

«Мы были слишком медленными. Неагрессивными. Не играли компактно. А в этой лиге любая команда может наказать за это. Если ты не начинаешь игру нормально, а соперник это делает, то он тебя и накажет», – пояснил Силва во флэш-интервью.

Оказывается, столь ранняя тройная замена не такой уж и необычный случай. Например, в Нидерландах АЗ уступал ПСВ 0:3 к 16-й минуте и заменил троих на 36-й – это было в декабре 2023-го. А месяц назад в чемпионате ЮАР «Кейптаун Сперс» забил дважды к 27-й минуте – и соперник «ТС Гэлакси» через семь минут решился на тройную замену.

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«Фулхэму» никакой вылет не грозит: запас в 17 очков перед опасной зоной с игрой в запасе. Результаты все так же нестабильны, но последние полтора месяца в целом были очень хороши: обыграли «МЮ», «Брайтон» и «Тоттенхэм». Но в трех других матчах против «Вулверхэмптона», «Шеффилда» и «Ноттингем Форест» – всего одно набранное очко. Следующий соперник – «Ньюкасл».

А для «Фореста» – важнейшая победа: плюс три от зоны вылета при лишней игре, борьба за выживание продолжится. Но дальше – выезд к «Тоттенхэму».

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan