3+1 за 33 минуты, хет-трик второй матч подряд. Роналду, кто ты? 😱

Нереальный вечер Криштиану Роналду: «Аль-Наср» уже в первом тайме очередного тура накидал пять голов – и все с его участием!

Четыре результативных балла за полчаса с небольшим. Или даже пять

«Аль-Наср» гостил у «Абхи» – предпоследнюю команду чемпионата Саудовской Аравии разнесли 8:0. В первом круге команда Роналду сыграла с ней 2:2, упустив победу с 2:0. А теперь устроила феерию в матче против Гжегожа Крыховяка и Франсуа Камано, забив в ворота Чиприана Тэтэрушану пять еще до перерыва .

Первый гол состоялся на 11-й минуте: Криштиану Роналду сильно низом пробил со штрафного, который был назначен совсем рядом с линией.

Сразу извиняемся: права на чемпионат Саудовской Аравии принадлежат Оkko, поэтому с нас только скрины.

Мяч влетел в Тэтэрушану и отрикошетил в ворота.

Через 10 минут – снова гол Роналду со штрафного! Но совсем другой. Расстояние – подальше и не по центру.

А удар – не низом, а верхом через стенку.

Следующий гол забил Садьо Мане – но с прострела Роналду, который успел к мячу, не упустив его за лицевую линию. Впрочем, ему не засчитывают голевой пас, потому что прострел частично прервал голкипер «Абхи».

На 42-й минуте Роналду оформил хет-трик – и как красиво: перекинул вышедшего на перехват вратаря.

А через две минуты имел отличный шанс сделать покер, но вместо этого прострелил на свободного Абдулмаджида Аль-Сулайхима.

5:0 до перерыва. Три гола Роналду и один голевой пас за 33 минуты. Клубничный тайм!

Дальше Роналду не забивал и не ассистировал по понятной причине – его заменили вместе с Мане уже в перерыве. «Аль-Наср» этим счетом все равно не ограничился: уже на шестой минуте второго тайма забил шестой гол, а позже и седьмой, и восьмой – 8:0 на выезде.

Два подряд хет-трика у Роналду! Подобное было почти 10 лет назад

Восторженные цифры. Еще больше восторженных цифр!

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● Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд: три дня назад он забил три мяча «Аль-Таи». Последний раз два хет-трика подряд ему удавались в 2015 году в «Реале» – тоже в течение трех дней: сначала «Эспаньолу» в Ла Лиге, затем «Шахтеру» в Лиге чемпионов.

● Роналду сыграл 60 матчей за «Аль-Наср», в которых набрал 70 результативных очков. Это 56 голов и 14 ассистов. В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец набрал 39 очков (29+10). В четырех последних матчах за «Аль-Наср» у него восемь мячей.

● А еще у Роналду теперь 63 гола со штрафных в карьере.

«Аль-Наср» выиграл 20 матчей из 26 в чемпионате, но в чемпионской гонке этого совсем недостаточно – те же минус 12 от «Аль-Хилаля» Малкома за восемь туров до конца и вопрос практически решенный. Но со второго места едва ли кто-либо спихнет – плюс 11 очков.

«Дамак» в гостях – следующий соперник клуба Роналду. Замахнется ли Криштиану на третий подряд хет-трик? «Аль-Таи» и «Абха», которые пропустили по три гола, находятся в зоне вылета, а «Дамак» идет седьмым. И меньше в чемпионате пропустили только четыре команды.

Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере

Фото: Instagram/cristiano