Больше года без поражений. Суперсерия Родри!

Мощь.

Повод напомнить о шикарном Родри: целый год опорник «Ман Сити» не проигрывает в официальных матчах.

Никаких нюансов. Просто год без поражений!

Главное о достижении Родри

● Последний раз Родри проигрывал еще 28 марта 2023-го: тогда Испания проиграла Шотландии в отборе на Евро – 0:2. Сам он отыграл весь матч с капитанской повязкой.

● Беспроигрышная серия Родри – самая длинная в истории среди игроков АПЛ. Предыдущий рекорд поставил Рикарду Карвалью, который продержался 58 игр подряд (серия прервалась в феврале 2008-го). Опорник «Сити» еще и оторвался.

● 12 матчей – столько Родри пропустил на этом отрезке. Показательно: «Ман Сити» проиграл шесть из них, сборная – еще один. Без лидера семь поражений из 12!

А когда Родри проигрывал с клубом?

В феврале 2023-го, за месяц до Шотландии: проклятый выезд к «Тоттенхэму», 0:1 – с единственным голом Кейна. С тех пор испанец не проигрывал. «Сити» тоже, пока впервые не оставил Родри в запасе – на последний тур с «Брентфордом».

Снова влетели 0:1 в гостях. Угадайте, о чем Гвардиола сказал после матча: «Родри – исключительный футболист. Конечно, нам его не хватило».

«Ман Сити» проиграл четыре раза в этом сезоне, все Родри пропустил: с «Вулвз», «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» в Кубке лиги. Пеп все понимает:

«Трудно представить, как мы могли бы достичь таких результатов в последние годы без него. Я бы сказал, что если опорник не получает такого же признания, как нападающие или десятка, то это хорошо. Когда опорника много хвалят, это не очень хорошо».

Хотя сам тоже много хвалит: «Родри оказывает решающее влияние. Он как Холанд. Только без голов. Без давления Родри это было бы невозможно. Есть игроки с огромнейшим влиянием на команду, его влияние даже больше. Фантастика».

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey