У «Сити» – море травм: КДБ, Эдерсон, Уокер и Стоунз. И это перед «Арсеналом»

Или просто перестраховки?

Премьер-лига возвращается с международной паузы важнейшей для чемпионской гонки вывеской: в воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» на «Этихаде».

У Гвардиолы хватает проблем – после сборных добавилось травмированных.

Половина защиты «Сити» получила травмы в сборных. Беда!

Прямо сейчас список травмированных «Сити» выглядит так:

● Кевин Де Брюйне и Эдерсон даже не ездили в сборные из-за повреждений. Бразильский вратарь получил травму в матче против «Ливерпуля», у бельгийского полузащитника проблемы с пахом. Но оба, вероятно, все же подтянутся к «Арсеналу»: КДБ уже тренируется, по Эдерсону тоже положительные новости.

● А вот остальных выкосила международная пауза. Кайла Уокера заменили уже на 20-й минуте встречи с Бразилией, Стоунза – на 10-й против Бельгии. Daily Mail пишет, что оба защитника не успеют восстановиться до воскресенья – их еще ждут обследования, но участие в важном матче маловероятно.

● Параллельно в сборной Швейцарии повреждение получил еще и Мануэль Аканджи, который виделся заменой Стоунзу.

● По Рубену Диашу тоже были вопросы – его и Бернарду Силву отпустили пораньше из сборной Португалии, но потом объяснили это как раз возможностью поберечь игроков.

● Волновала и готовность Холанда: в сборной Норвегии форвард потянул бедро, но после этого сыграл в двух матчах и не выглядел травмированным.

● Связанные с «Сити» источники говорят, что участие Матеуша Нунеша против «Арсенала» тоже под вопросом.

Прямо сейчас головная боль Пепа – кого выпускать в защите? Из здоровых остались Рубен Диаш, Натан Аке и Йошко Гвардиол (оба играют на одной позиции) плюс крайние защитники Рико Льюис и Серхио Гомес. Не самая приятная ситуация перед встречей с самой результативной командой АПЛ.

Игроки «Сити» поразительно выздоравливают перед важными матчами – это называют хитростью Пепа

Высказываются и сомнения: будто Стоунз и Уокер приукрасили травмы, чтобы подойти к решающему матчу готовыми и отдохнувшими.

На такой хитрости Гвадриолу еще не ловили, зато много раз ловили на другом приеме. Перед важными матчами у «Сити» всегда достаточно травмированных игроков, которые выздоравливают прямо к стартовому свистку. В 2019 году Клопп уже намекал, что указанный травмированным Эдерсон непременно сыграет против «Ливерпуля» – так и случилось.

«Я уверен, что он сыграет. В прошлом году у него была похожая ситуация: получил травму, ушел с поля, но ко встрече с нами был готов. Его отсутствие поменяет рисунок игры, не думаю, что он пропустит встречу», – делился соображениями Клопп. И бразильский вратарь действительно оказался в составе.

Клопп говорил только про Эдерсона, но подобные выздоровления случались и с другими лидерами «Сити» перед важными матчами. Кто-то видит в этом mind games Гвардиолы, который таким образом делает состав на игру менее предсказуемым. Соперник не знает, к чему готовиться.

Как получится теперь?

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill, Shaun Botterill