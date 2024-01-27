У Миранчука первый победный гол в сезоне! Захарян – снова травма
Русский день в топ-лигах.
В субботу друг за другом в основных составах вышли Алексей Миранчук в «Аталанте» и Аренен Захарян за «Сосьедад» – только матчи для них сложились совершенно по-разному.
Миранчук в огне: забил победный. У него идеальная связка с Де Кетеларе
Алексей Миранчук подкидывает новые поводы для восторга: есть первый победный гол в сезоне.
В середине первого тайма российский полузащитник шикарно ворвался в чужую штрафную и в касание пробил после прострела Шарля де Кетеларе (если ниже прогружается, вот видео момента в ВК).
С бельгийским нападающим Миранчук взаимодействует отлично, тут Шарль вряд ли мог четко видеть, где находится партнер, но связка сработала идеально.
«Аталанта» выиграла 2:0, гол Миранчука – для него третий в сезоне. Все на отрезке в пять недель, все – с передач Де Кетеларе. В декабре они делали мяч «Салернитане», в начале января – в кубковой игре с «Сассуоло». Тогда, кстати, бельгиец оформлял дубль, а Алексей помогал ему забить один из мячей, сейчас против «Удинезе» у Де Кетеларе два ассиста – второй мяч в самом конце первого тайма забил Джанлука Скамакка.
В конце осени, когда приближалось трансферное окно, логичным был новый круг разговоров про уход Алексея Миранчука из «Аталанты» за практикой хоть куда-нибудь, где можно подниматься со скамейки пораньше, чем за пять минут до конца игры.
Сейчас, в конце зимнего периода переходов, впечатление перевернулось до противоположного: россиянин стал ключевым игроком «Аталанты», регулярные выходы в основном составе и три гола с четырьмя ассистами в течение полутора месяцев (первое результативное действие было 9 декабря против «Милана») выглядят идеальным доказательством.
«Аталанта» выиграла восьмой из десяти последних матчей и уже поднялась в зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» в этом туре играет с «Интером», «Лацио» – с «Наполи», так что неплохи шансы остаться в четверке и по итогам тура.
В следующем команде Миранчука как раз играть с «Лацио», потом «Дженоа» и «Сассуоло», а в конце февраля убойная связка из «Милана» и «Интера» в течение четырех дней.
У Захаряна травма: усугубил травму лодыжки. Рискует так и не воспользоваться шансом
Субботний сюжет Арсена Захарян намного лаконичнее и грустнее.
Россиянин четветрый раз за месяц вышел в основном составе, но отыграл всего 28 минут: в середине первого тайма пришлось уйти из-за травмы. Причем не было никакого опасного единоборства, выглядело как повреждение на ровном месте.
После игры агент игрока Геннадий Голубин объяснил «СЭ», что это последствия старой травмы: «Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад. Травма уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован».
Для Арсена это уже минимум третья чувствительная травма в сезоне.
«Сосьедад» потерял очки против «Райо Вальекано» (0:0) – это проблема для гонки за место повыше, чем в Лиге конференций.
Похоже, что травма может помешать Захаряну как следует воспользоваться поездкой Таке Кубо на Кубок Азии. Японцы там, конечно, вышли в плей-офф (сыграют с Бахрейном 31 января), финал турнира – 10 февраля. «Сосьедад» за это время сыграет с «Жироной», «Мальоркой» (первый матч полуфинала Кубка) и «Осасуной», а 14-го уже первая игра с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
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«Монако» Александра Головина сыграет с «Марселем» в 23:00 мск субботы, Далер Кузяев с «Гавром» проведет матч против «Лорьяна» в воскресенье.
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
В первом тайме был ключевым игроком, игроки искали его на поле. Он получал мячи, боролся, отдавал, обыгрывал. Отличный тайм без вопросов. Во втором тайме прилично сдал физически, за мяч цеплялся слабо, как и стоял на ногах. Замена нужна была раньше. Алексей очень талантливый игрок, но нужно добавлять физически. Пора на сборы к Павлу Яковенко.