Русский день в топ-лигах.

В субботу друг за другом в основных составах вышли Алексей Миранчук в «Аталанте» и Аренен Захарян за «Сосьедад» – только матчи для них сложились совершенно по-разному.

Миранчук в огне: забил победный. У него идеальная связка с Де Кетеларе

Алексей Миранчук подкидывает новые поводы для восторга: есть первый победный гол в сезоне.

В середине первого тайма российский полузащитник шикарно ворвался в чужую штрафную и в касание пробил после прострела Шарля де Кетеларе (если ниже прогружается, вот видео момента в ВК).

С бельгийским нападающим Миранчук взаимодействует отлично, тут Шарль вряд ли мог четко видеть, где находится партнер, но связка сработала идеально.

«Аталанта» выиграла 2:0, гол Миранчука – для него третий в сезоне. Все на отрезке в пять недель, все – с передач Де Кетеларе. В декабре они делали мяч «Салернитане», в начале января – в кубковой игре с «Сассуоло». Тогда, кстати, бельгиец оформлял дубль, а Алексей помогал ему забить один из мячей, сейчас против «Удинезе» у Де Кетеларе два ассиста – второй мяч в самом конце первого тайма забил Джанлука Скамакка.

В конце осени, когда приближалось трансферное окно, логичным был новый круг разговоров про уход Алексея Миранчука из «Аталанты» за практикой хоть куда-нибудь, где можно подниматься со скамейки пораньше, чем за пять минут до конца игры.

Сейчас, в конце зимнего периода переходов, впечатление перевернулось до противоположного: россиянин стал ключевым игроком «Аталанты», регулярные выходы в основном составе и три гола с четырьмя ассистами в течение полутора месяцев (первое результативное действие было 9 декабря против «Милана») выглядят идеальным доказательством.

«Аталанта» выиграла восьмой из десяти последних матчей и уже поднялась в зону Лиги чемпионов. «Фиорентина» в этом туре играет с «Интером», «Лацио» – с «Наполи», так что неплохи шансы остаться в четверке и по итогам тура.

В следующем команде Миранчука как раз играть с «Лацио», потом «Дженоа» и «Сассуоло», а в конце февраля убойная связка из «Милана» и «Интера» в течение четырех дней.

У Захаряна травма: усугубил травму лодыжки. Рискует так и не воспользоваться шансом

Субботний сюжет Арсена Захарян намного лаконичнее и грустнее.

Россиянин четветрый раз за месяц вышел в основном составе, но отыграл всего 28 минут: в середине первого тайма пришлось уйти из-за травмы. Причем не было никакого опасного единоборства, выглядело как повреждение на ровном месте.

После игры агент игрока Геннадий Голубин объяснил «СЭ», что это последствия старой травмы: «Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад. Травма уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован».

Для Арсена это уже минимум третья чувствительная травма в сезоне.

«Сосьедад» потерял очки против «Райо Вальекано» (0:0) – это проблема для гонки за место повыше, чем в Лиге конференций.

Похоже, что травма может помешать Захаряну как следует воспользоваться поездкой Таке Кубо на Кубок Азии. Японцы там, конечно, вышли в плей-офф (сыграют с Бахрейном 31 января), финал турнира – 10 февраля. «Сосьедад» за это время сыграет с «Жироной», «Мальоркой» (первый матч полуфинала Кубка) и «Осасуной», а 14-го уже первая игра с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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«Монако» Александра Головина сыграет с «Марселем» в 23:00 мск субботы, Далер Кузяев с «Гавром» проведет матч против «Лорьяна» в воскресенье.

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press