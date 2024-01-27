Клуб 6-й лиги – в 1/8 Кубка Англии! Чудо «Мэйдстона»: два гола с двух ударов

Со стадиона пошли в паб!

Магия Кубка Англии сработала и в этом сезоне: «Мэйдстон Юнайтед» из шестого дивизиона вышел в 1/8 финала! Обыграли на выезде «Ипсвич», одного из лидеров Чемпионшипа (2:1).

«Мэйдстону» для чуда хватило двух ударов и 22% владения. 400 тысяч от Кубка уйдут на новый газон

В «Мэйдстон», конечно, никто не верил.

Даже «Ипсвич» пытался сэкономить силы: на них перед матчем букмекеры давали что-то около 1.1. Например, фавориты оставили в запасе полузащитника Конора Чаплина, лучшего бомбардира в сезоне (9+6). Он вышел во втором тайме и ничем не помог.

Потому что «Мэйдстон» реализовал вообще все: два удара за матч – два гола. «Ипсвич» нанес 37, владел мячом 78% времени – но в этот вечер весь фарт был с героями из шестого дивизиона.

И по xG никогда бы никто не подумал, что возможна сенсация: 3,76 vs 0,85 (а в некоторых источниках доходит и до пятикратной разницы).

Звездой матча стал вратарь Лукас Коволан: сделал 12 сэйвов, вытащил все, кроме удара Джереми Сармиенто – арендованного полузащитника «Лестера».

Коволану уже 32 года – бразилец учился в одной академии с Филипе Коутиньо, его узнали благодаря голу на последних секундах Национальной лиги за «Торки» (пятый дивизион).

Еще отметим нападающего Ламара Рейнольдса – у него гол и ассист. Поднимался до Лиги 2, но больше времени проводит в пятом-шестом дивизионе.

Несколько ярких деталей сенсации.

⭐️ «Мэйдстон» – первая команда из шестого дивизиона, которая продвинулась до пятого раунда Кубка Англии, с сезона-1977/78. Тогда в пятый раунд Кубка пробрался «Блит Спартанс» и вылетели от теперь очень известного «Рексхэма»! «Блит Спартанс» по-прежнему в шестом дивизионе – в Национальной лиге Севера.

⭐️ Волшебная серия «Мэйдстона» в Кубке началась еще 16 сентября 2023-го – за это время прошли шестерых соперников, «Ипсвич» – самый статусный, первый из Чемпионшипа.

⭐️ Мейдстон» за этот поход уже заработал более 400 тысяч фунтов. Уже определились, что деньги пойдут на новый газон, сейчас у них старый и искусственный.

«Мы сказали ничего не оставлять в раздевалке, – восторг главного тренера «Мэйдстона» и экс-защитника «Вулвз» Джорджа Элокоби. – Игроки выложились по полной, и я безмерно горжусь каждым из них. Они сделали еще один шаг вперед. Ради нас, ради нашего сообщества. То, чего мы достигли сейчас, не удавалось сделать 127 лет. Это история. Магия Кубка жива».

Элокоби признался: команда после игры в полносм составе идет в паб. Отмечать прорыв !

В 1/8 финала «Мэйдстон» может столкнуться с «Ман Сити», «Брайтоном» и другими клубами АПЛ. Жеребьевка – 28 января.

«Мэйдстон» – что это вообще за клуб?

«Мэйдстон» – полупрофессионалы из Южной национальной лиги, базируются в одноименном городе, графстве Кент.

Клуб был членом Футбольной лиги с 1989-го по 1992-й. Следом пережил банкротство и вернулся лишь с молодежной командой в четвертый дивизион своего графства. В английскую систему обратно проникли только в 2015-м – через три года после строительства собственного стадиона «Галлахер».

В последние сезоны «Мэйдстон» барахтается между пятым и шестым дивизионами. Сейчас идет четвертым – пропуск лишь в квалификацию за плей-офф, чтобы пробиться выше. Прямую путевку в пятый дивизион дает только первое место.

А узнаваемость по всему миру – такие чудеса в Кубке Англии.

Фото: East News/BEN STANSALL / AFP; Gettyimages.ru/Stephen Pond