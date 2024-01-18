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Кабо-Верде обогнало Египет Салаха! Там представители 25 клубов из 16 стран

сборная Кабо-Верде сборная Кабо-Верде
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Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
сборная Мозамбика сборная Мозамбика
Роберто Лопес
Дерой Дуарте Дерой Дуарте
Руй Агуаш Руй Агуаш
Логан Коста Логан Коста
Футбол Футбол

Сборная Кабо-Верде – одна из главных неожиданностей Кубка Африки: шесть очков за два тура и досрочный выход из группы с Египтом и Ганой. Причем с первого места!

Как же разнообразно Кабо-Верде: 25 клубов, футболисты родом из шести стран

Кабо-Верде идет на 73-м месте в рейтинге ФИФА. В первом туре убрали Гану (61), во втором – Мозамбик (111), седом будет Египет (33), возможно, без травмированного Мо Салаха.

Кабо-Верде – стабильный середняк африканского континента. Возрастная команда, но в последнее время растут таланты: центральный защитник Логан Коста делал дубль за «Тулузу» в финале Кубка Франции, а вингер/форвард Брайан Тексера в прошлом сезоне был одним из лучших распасовщиков чемпионата Австрии. Еще больше деталей – в подробнейшем тексте о Кубке Африки. 

Заявка Кабо-Верде = разнообразие: 26 футболистов представляют 25 клубов из 16 стран. При этом никто не играет в одной команде: полузащитник Жамиру пока без клуба, до 1 января числился в американском «Сан-Хосе».

Причем эти 26 игроков родились в шести разных странах: 12 – на островах Кабо-Верде, пять – во Франции, четыре – в Нидерландах, три – в Португалии и по одному – в Ирландии и Швейцарии.

Конечно, это не редкость, особенно для стран Африки с многочисленными диаспорами и историей европейского колониализма. Например, восемь игроков сборной Кот-д’Ивуара родились в других странах. У Алжира – 14, у Марокко – 17.

Игроки не из Кабо-Верде – идея бывшего тренера-португальца. Искал их даже с помощью LinkedIn

Футболисты родом из других стран стали массово заходить в сборную Кабо-Верде после 2019-го – многих новичков нашел бывший тренер-португалец Руй Агуаш. Он звал футболистов даже через LinkedIn.

Защитник Роберто Лопес раньше работал в банке, но поехать в сборную согласился не сразу (первое сообщение было на португальском, которым Роберто не владел). «Будучи как всегда грубым и невоспитанным, я так и не ответил,– рассказывает футболист. – К счастью, через девять месяцев он снова написал, теперь на английском. Я перевел через Google первое сообщение, в котором спрашивалось, не хочу ли я заявиться за Кабо-Верде. Дальше все пошло хорошо».

Четверо из заявки Кабо-Верде – выходцы из Нидерландов, в том числе и полузащитник «Фортуны» (Ситтард) Дерой Дуарте. «Это нечто особенное, – говорит он. – Многие игроки приехали из разных стран, у них было разное воспитание и окружение, но когда мы вместе, кажется, что мы давно знаем друг друга».

Почти все футболисты общаются на креольском языке Кабо-Верде. При этом официальный язык в стране – португальский, на креольском больше общаются в быту.

«Креольский – доминирующий язык в нашем составе, – делится Лопес. – В стране все преподается на португальском, но люди говорят на креольском. Его очень трудно выучить, если только вы не находитесь среди жителей Кабо-Верде. Там нет литературы, по которой можно было бы его изучить». На тренировках и в отеле часто звучит кабо-вердинская музыка.

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Фото: East News/SIA KAMBOU / AFP, FRANCK FIFE / AFP

13 комментариев
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Только приготовился читать дальше, как статья кончилась
+30
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+30
Ответ Иван Северюхин
Настолько неожиданность эта сборная, что спортс даже не может добавить историю их матчей.
Это же не мусорная медиалига, за которую платят. Тут поработать забесплатно надо
+14
-2
+12
Настолько неожиданность эта сборная, что спортс даже не может добавить историю их матчей.
+7
0
+7
У меня друг из Кабо-Верде. Жил здесь. Они все там фанатеют от Португалии. Он болеет за Бенфику, поэтому в России за Спартак.
Это народный команд, красно-белый (с)
Президент у них учился в России и многие бывают у нас. В целом они бедные, но счастливые. Главная звезда - Цезария Эвора. Когла она приезжала в Россию, то землякам раздавали билеты бесплатно.
+7
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+6
Вот недавно сборная африки выиграла чемпионат мира и потом ещё до финала дошли
+2
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+1
вратарь возинья топ
+1
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Они там наверное Сезарию Эвору слушают в раздевалке
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Ответ Sergey Bulaev
вратарь возинья топ
неплохой, да. пока что ни разу не ПРИвозинья
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+1
Ответ Sergey Bulaev
вратарь возинья топ
Пфф, а у нас в чемпионате играл вратарь Криворучко.
+1
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+1
Ответ Иван Грозный
У меня друг из Кабо-Верде. Жил здесь. Они все там фанатеют от Португалии. Он болеет за Бенфику, поэтому в России за Спартак. Это народный команд, красно-белый (с) Президент у них учился в России и многие бывают у нас. В целом они бедные, но счастливые. Главная звезда - Цезария Эвора. Когла она приезжала в Россию, то землякам раздавали билеты бесплатно.
Интересно, как они относятся к Нани?
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0
+1
Ответ Иван Грозный
У меня друг из Кабо-Верде. Жил здесь. Они все там фанатеют от Португалии. Он болеет за Бенфику, поэтому в России за Спартак. Это народный команд, красно-белый (с) Президент у них учился в России и многие бывают у нас. В целом они бедные, но счастливые. Главная звезда - Цезария Эвора. Когла она приезжала в Россию, то землякам раздавали билеты бесплатно.
Он не рассказывал о взаимоотношениях местных с португальскими властями до 1975 года? Я про это ничего не знаю, интересно
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Ждем новой Замбии-2012. Посему-то именно острова кажутся таким потенциально золотым андердогом
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пора начинать операцию по спасению креольского языка.
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