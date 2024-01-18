Кабо-Верде обогнало Египет Салаха! Там представители 25 клубов из 16 стран

Сборная Кабо-Верде – одна из главных неожиданностей Кубка Африки: шесть очков за два тура и досрочный выход из группы с Египтом и Ганой. Причем с первого места!

Как же разнообразно Кабо-Верде: 25 клубов, футболисты родом из шести стран

Кабо-Верде идет на 73-м месте в рейтинге ФИФА. В первом туре убрали Гану (61), во втором – Мозамбик (111), седом будет Египет (33), возможно, без травмированного Мо Салаха.

Кабо-Верде – стабильный середняк африканского континента. Возрастная команда, но в последнее время растут таланты: центральный защитник Логан Коста делал дубль за «Тулузу» в финале Кубка Франции, а вингер/форвард Брайан Тексера в прошлом сезоне был одним из лучших распасовщиков чемпионата Австрии. Еще больше деталей – в подробнейшем тексте о Кубке Африки.

Заявка Кабо-Верде = разнообразие: 26 футболистов представляют 25 клубов из 16 стран. При этом никто не играет в одной команде: полузащитник Жамиру пока без клуба, до 1 января числился в американском «Сан-Хосе».

Причем эти 26 игроков родились в шести разных странах: 12 – на островах Кабо-Верде, пять – во Франции, четыре – в Нидерландах, три – в Португалии и по одному – в Ирландии и Швейцарии.

Конечно, это не редкость, особенно для стран Африки с многочисленными диаспорами и историей европейского колониализма. Например, восемь игроков сборной Кот-д’Ивуара родились в других странах. У Алжира – 14, у Марокко – 17.

Игроки не из Кабо-Верде – идея бывшего тренера-португальца. Искал их даже с помощью LinkedIn

Футболисты родом из других стран стали массово заходить в сборную Кабо-Верде после 2019-го – многих новичков нашел бывший тренер-португалец Руй Агуаш. Он звал футболистов даже через LinkedIn.

Защитник Роберто Лопес раньше работал в банке, но поехать в сборную согласился не сразу (первое сообщение было на португальском, которым Роберто не владел). «Будучи как всегда грубым и невоспитанным, я так и не ответил,– рассказывает футболист. – К счастью, через девять месяцев он снова написал, теперь на английском. Я перевел через Google первое сообщение, в котором спрашивалось, не хочу ли я заявиться за Кабо-Верде. Дальше все пошло хорошо».

Четверо из заявки Кабо-Верде – выходцы из Нидерландов, в том числе и полузащитник «Фортуны» (Ситтард) Дерой Дуарте. «Это нечто особенное, – говорит он. – Многие игроки приехали из разных стран, у них было разное воспитание и окружение, но когда мы вместе, кажется, что мы давно знаем друг друга».

Почти все футболисты общаются на креольском языке Кабо-Верде. При этом официальный язык в стране – португальский, на креольском больше общаются в быту.

«Креольский – доминирующий язык в нашем составе, – делится Лопес. – В стране все преподается на португальском, но люди говорят на креольском. Его очень трудно выучить, если только вы не находитесь среди жителей Кабо-Верде. Там нет литературы, по которой можно было бы его изучить». На тренировках и в отеле часто звучит кабо-вердинская музыка.

Фото: East News/SIA KAMBOU / AFP, FRANCK FIFE / AFP