Бразилия нашла тренера после пролета с Анчелотти. Что мы о нем знаем?
61-летний Жуниор!
У сборной Бразилии новый тренер – 61-летний Доривал Жуниор. На этом посту он заменил временщика Фернандо Диниза, а чтобы возглавить национальную команду Доривалу пришлось уволиться из «Сан-Паулу».
«Это исполнение мечты, которое стало возможным только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Поэтому я должен поблагодарить вас за то, что был частью этого важного периода становления клуба, которым грамотно руководили президент и совет директоров», – сказано в заявлении Доривала.
«Сан-Паулу» отнесся к уходу специалиста с пониманием и уважением. «Приглашение Доривала в сборную – еще одно доказательство того, что мы на правильном пути. Осталось только пожелать ему удачи», – сказал президент клуба Хулио Касарес.
Доривал Жуниор – что о нем известно?
Доривал всю игровую и тренерскую карьеру провел в Бразилии. Играл за «Палмейрас», «Гремио», «Коритибу» и другие менее известные клубы, выиграв за карьеру чемпионства в штатах Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Тренерский путь более любопытный: Доривал начинал со скромных команд, но в дальнейшем поработал почти со всеми местными топ-клубами, выиграл три Кубка Бразилии, а в 2022-м взял с «Фламенго» Кубок Либертадорес.
Именно Доривал дал в 2010 году зажечься звездам Неймара, Гансо и Алана Патрика в «Сантосе» – вместе с клубом он выиграл Кубок Бразилии и чемпионат штата Сан-Паулу. Но в сентябре 2010-го случился конфликт с Неймаром – Доривал не разрешил ему бить пенальти, за что был жестко раскритикован бразильской суперзвездой. «Сантос» в итоге принял сторону Неймара и уволил Доривала. Конфликт, видимо, позади – в ином случае тренер вряд ли бы оказался в сборной Бразилии, где Неймар пользуется огромным авторитетом.
Были в тренерской карьере Доривала и курьезы. В 2013 году тренера уволили из «Фламенго» за то, что он отказался снижать зарплату. Клубу не хватало денег на содержание аренды Карлоса Эдуардо, который тогда играл в «Рубине», и клуб просто уволил Жуниора.
Бразилия верила в Анчелотти, но он продлил контракт с «Реалом»
Около года назад начли появляться слухи, что новым тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Итальянец все отрицал, но летом 2023-го президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеc доложил, что Карло возглавит сборную после Кубка Америки-2024.
У тренера была устная договоренность с бразильцами, и все были уверены, что Анчелотти станет четвертым иностранным тренером в истории сборной Бразилии. Сага закончилась в конце 2023-го, когда Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом» до 2026-го.
Бразильцам, которые были слишком уверены в назначении Анчелотти, пришлось оперативно искать альтернативный вариант. Теперь Жуниор попытается в очередной раз вернуть Бразилии величие.
Бразилия только шестая в отборе на ЧМ
Доривал принял сборную в довольно кризисное время. У команды с момента ухода Тите после ЧМ-2022 не было постоянного тренера, что сильно сказалось на результатах: в девяти матчах после Катара у бразильцев пять поражений, три победы и ничья. В квалификации к ЧМ-2026 Бразилия плетется на шестом месте (последняя строчка, дающая прямую путевку на турнир), отставая от лидирующих аргентинцев на восемь очков.
Новому тренеру точно придется нелегко.
Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца. А теперь попала в ловушку
Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Ricardo Moreira, Buda Mendes