Бразилия нашла тренера после пролета с Анчелотти. Что мы о нем знаем?

61-летний Жуниор!

У сборной Бразилии новый тренер – 61-летний Доривал Жуниор. На этом посту он заменил временщика Фернандо Диниза, а чтобы возглавить национальную команду Доривалу пришлось уволиться из «Сан-Паулу».

«Это исполнение мечты, которое стало возможным только потому, что я получил признание за работу, проделанную в «Сан-Паулу». Поэтому я должен поблагодарить вас за то, что был частью этого важного периода становления клуба, которым грамотно руководили президент и совет директоров», – сказано в заявлении Доривала.

«Сан-Паулу» отнесся к уходу специалиста с пониманием и уважением. «Приглашение Доривала в сборную – еще одно доказательство того, что мы на правильном пути. Осталось только пожелать ему удачи», – сказал президент клуба Хулио Касарес.

Доривал Жуниор – что о нем известно?

Доривал всю игровую и тренерскую карьеру провел в Бразилии. Играл за «Палмейрас», «Гремио», «Коритибу» и другие менее известные клубы, выиграв за карьеру чемпионства в штатах Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул. Тренерский путь более любопытный: Доривал начинал со скромных команд, но в дальнейшем поработал почти со всеми местными топ-клубами, выиграл три Кубка Бразилии, а в 2022-м взял с «Фламенго» Кубок Либертадорес.

Именно Доривал дал в 2010 году зажечься звездам Неймара, Гансо и Алана Патрика в «Сантосе» – вместе с клубом он выиграл Кубок Бразилии и чемпионат штата Сан-Паулу. Но в сентябре 2010-го случился конфликт с Неймаром – Доривал не разрешил ему бить пенальти, за что был жестко раскритикован бразильской суперзвездой. «Сантос» в итоге принял сторону Неймара и уволил Доривала. Конфликт, видимо, позади – в ином случае тренер вряд ли бы оказался в сборной Бразилии, где Неймар пользуется огромным авторитетом.

Были в тренерской карьере Доривала и курьезы. В 2013 году тренера уволили из «Фламенго» за то, что он отказался снижать зарплату. Клубу не хватало денег на содержание аренды Карлоса Эдуардо, который тогда играл в «Рубине», и клуб просто уволил Жуниора.

Бразилия верила в Анчелотти, но он продлил контракт с «Реалом»

Около года назад начли появляться слухи, что новым тренером сборной Бразилии станет Карло Анчелотти. Итальянец все отрицал, но летом 2023-го президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригеc доложил, что Карло возглавит сборную после Кубка Америки-2024.

У тренера была устная договоренность с бразильцами, и все были уверены, что Анчелотти станет четвертым иностранным тренером в истории сборной Бразилии. Сага закончилась в конце 2023-го, когда Анчелотти подписал новый контракт с «Реалом» до 2026-го.

Бразильцам, которые были слишком уверены в назначении Анчелотти, пришлось оперативно искать альтернативный вариант. Теперь Жуниор попытается в очередной раз вернуть Бразилии величие.

Бразилия только шестая в отборе на ЧМ

Доривал принял сборную в довольно кризисное время. У команды с момента ухода Тите после ЧМ-2022 не было постоянного тренера, что сильно сказалось на результатах: в девяти матчах после Катара у бразильцев пять поражений, три победы и ничья. В квалификации к ЧМ-2026 Бразилия плетется на шестом месте (последняя строчка, дающая прямую путевку на турнир), отставая от лидирующих аргентинцев на восемь очков.

Новому тренеру точно придется нелегко.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno, Ricardo Moreira, Buda Mendes