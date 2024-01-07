Хайлайт дня: чудо-ассист Асенсио пяткой над головой! Шаг «ПСЖ» к 9:0
Забил Мбаппе.
«ПСЖ» не просто громил «Ревель», полупрофессиональную команду шестой французской лиги, а делал очень красиво.
В конце первого тайма при счете 3:0, сразу после собственного гола, Марко Асенсио выдал шедевральную голевую Килиану Мбаппе. Он просил мяч на входе в штрафную, потому что видел свободу, подстроился под мягкий заброс и отпасовал своему форварду пяткой через голову.
Килиан забил головой и превратил этот эпизод в законный хайлайт. У него в итоге хет-трик.
⚽️ Победа над «Ревелем» – одна из крупнейших в истории «Пари Сен-Жермен». Только в сезоне-93/94 выигрывали крупнее – 10:0 у любителей из «Котэ-Шоде».
⚽️ У Мбаппе второй хет-трик в сезоне – первый он делал в ворота «Реймса». Добавим к этому ассист на Шера Ндура – и получается самый результативный матч француза в этом сезоне. Кстати, во втором тайме Килиан играл вместе с братом Этаном, который вышел на замену.
⚽️ Вообще «ПСЖ» разошелся, а Луис Энрике дал всем лидерам сыграть против «Ревеля» по 90 минут. Заменили только Лукаса Бералдо (как раз на Этана Мбаппе) и Гонсалу Рамуша.
У Асенсио – гол и два ассиста, Рандаль Коло-Муани сделал дубль, у Карлоса Солера две голевые еще в первом тайме.
«Арсенал» влетел «Ливерпулю», «Барса» мучилась с «Барбастро», вернулся КДБ, у «Лидса» супергол. Главное в кубках Англии и Испании
7000 км в пути ради 0:12 в Кубке! «Лилль» жестко встретил клуб с Мартиники
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Фото: East News/Valentine CHAPUIS / AFP