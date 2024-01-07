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Хайлайт дня: чудо-ассист Асенсио пяткой над головой! Шаг «ПСЖ» к 9:0

Марко Асенсио Марко Асенсио
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Ревель
ПСЖ ПСЖ
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Футбол Футбол

Забил Мбаппе.

«ПСЖ» не просто громил «Ревель», полупрофессиональную команду шестой французской лиги, а делал очень красиво.

В конце первого тайма при счете 3:0, сразу после собственного гола, Марко Асенсио выдал шедевральную голевую Килиану Мбаппе. Он просил мяч на входе в штрафную, потому что видел свободу, подстроился под мягкий заброс и отпасовал своему форварду пяткой через голову.

Килиан забил головой и превратил этот эпизод в законный хайлайт. У него в итоге хет-трик.

⚽️ Победа над «Ревелем» – одна из крупнейших в истории «Пари Сен-Жермен». Только в сезоне-93/94 выигрывали крупнее – 10:0 у любителей из «Котэ-Шоде». 

⚽️ У Мбаппе второй хет-трик в сезоне – первый он делал в ворота «Реймса». Добавим к этому ассист на Шера Ндура – и получается самый результативный матч француза в этом сезоне. Кстати, во втором тайме Килиан играл вместе с братом Этаном, который вышел на замену.

⚽️ Вообще «ПСЖ» разошелся, а Луис Энрике дал всем лидерам сыграть против «Ревеля» по 90 минут. Заменили только Лукаса Бералдо (как раз на Этана Мбаппе) и Гонсалу Рамуша.

У Асенсио – гол и два ассиста, Рандаль Коло-Муани сделал дубль, у Карлоса Солера две голевые еще в первом тайме.

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Фото: East News/Valentine CHAPUIS / AFP

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