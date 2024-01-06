Железные люди из топ-5. Кто из полевых вообще не пропускает матчи?

В десятке трое из команды Эмери.

Есть в футбольном мире железные люди: кто не получает травм, не болеет и даже не собирает так много желтых карточек, чтобы попасть под дисквалификацию.

Вот они.

● Серия Джеймса Тарковского длится третий сезон: началась еще в «Бернли»! Более того, уже в «Эвертоне» защитник провел сезон-2022/23 вообще без замен – отыграл полностью все матчи. В этом сезоне тенденция та же.

● В топ-10 сразу три игрока «Астон Виллы» : Эзри Конса, Олли Уоткинс и Джон Макгинн. Конса, как и Тарковски, в прошлом сезоне сыграл во всех матчах, но в одной из игр лишь вышел на замену. Послее нее как раз и начался отсчет попаданий в старт – всего 56.

● 21-летний Раду Дрэгушин играет в «Дженоа» второй сезон, серия длится почти с самого прихода: румынский защитник не вышел в старте лишь однажды за все время в Генуе. Во всех остальных матчах – исключительно с первых минут.

● Тейани Рейндерс ворвался в старт «Милана» сразу после перехода из АЗ. Забетонировал место: еще пять стартов из шести в ЛЧ и выход с первых минут против «Кальяри» в Кубке Италии.

Тут мы учитывали только полевых игроков, больше подверженых ротации, чем вратари. Но для справедливости упомянем и киперов. Самый впечатляющий результат у Давида Сории из испанского «Хетафе» – 95 стартов подряд! Постоянный первый номер с первого тура Ла Лиги-2021/22.

Второе место у Алекса Ремиро из «Сосьедада», накопившего 77 матчей с первых минут – правда, его серия как раз прервется, он пропустит следующий тур из-за красной карточки в игре с «Алавесом». Третий – Владимиро Фальконе из «Лечче» (56).

Фото: IMAGO/Ryan Browne/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jan Kruger