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Железные люди из топ-5. Кто из полевых вообще не пропускает матчи?

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Эвертон Эвертон
Милан Милан
Дженоа Дженоа
Эмполи Эмполи
Астон Вилла Астон Вилла
Торино Торино
Ньюкасл Ньюкасл
Эзри Конса Эзри Конса
Тейани Рейндерс Тейани Рейндерс
Джеймс Тарковски Джеймс Тарковски
Неманя Максимович Неманя Максимович
Себастьяно Луперто Себастьяно Луперто
Рикардо Родригес Рикардо Родригес
Алекс Ремиро Алекс Ремиро
Владимиро Фальконе Владимиро Фальконе
Фабиан Шер Фабиан Шер
Раду Дрэгушин Раду Дрэгушин
Давид Сория Давид Сория
Джон Макгинн Джон Макгинн
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Футбол Футбол

В десятке трое из команды Эмери.

Есть в футбольном мире железные люди: кто не получает травм, не болеет и даже не собирает так много желтых карточек, чтобы попасть под дисквалификацию.

Вот они.

● Серия Джеймса Тарковского длится третий сезон: началась еще в «Бернли»! Более того, уже в «Эвертоне» защитник провел сезон-2022/23 вообще без замен – отыграл полностью все матчи. В этом сезоне тенденция та же.

В топ-10 сразу три игрока «Астон Виллы»: Эзри Конса, Олли Уоткинс и Джон Макгинн. Конса, как и Тарковски, в прошлом сезоне сыграл во всех матчах, но в одной из игр лишь вышел на замену. Послее нее как раз и начался отсчет попаданий в старт – всего 56.

● 21-летний Раду Дрэгушин играет в «Дженоа» второй сезон, серия длится почти с самого прихода: румынский защитник не вышел в старте лишь однажды за все время в Генуе. Во всех остальных матчах – исключительно с первых минут.

● Тейани Рейндерс ворвался в старт «Милана» сразу после перехода из АЗ. Забетонировал место: еще пять стартов из шести в ЛЧ и выход с первых минут против «Кальяри» в Кубке Италии.

Тут мы учитывали только полевых игроков, больше подверженых ротации, чем вратари. Но для справедливости упомянем и киперов. Самый впечатляющий результат у Давида Сории из испанского «Хетафе» – 95 стартов подряд! Постоянный первый номер с первого тура Ла Лиги-2021/22.

Второе место у Алекса Ремиро из «Сосьедада», накопившего 77 матчей с первых минут – правда, его серия как раз прервется, он пропустит следующий тур из-за красной карточки в игре с «Алавесом». Третий – Владимиро Фальконе из «Лечче» (56).

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Фото: IMAGO/Ryan Browne/Global Look Press; Gettyimages.ru/Jan Kruger

5 комментариев
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эталонный костолом тарковски настолько в своём деле крут, что не собирает жёлтых карточек, это очень сильно
+15
0
+15
Ответ ArtieFinnigan
эталонный костолом тарковски настолько в своём деле крут, что не собирает жёлтых карточек, это очень сильно
Тарковский гений 😂
+5
0
+5
комси Конса
+7
-3
+4
Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей
+2
-1
+1
вот вам и главный секрет такого успеха виллы раскрыт
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