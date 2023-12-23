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Как дела в Саудовской Аравии? Роналду не первый, у лидера +10 очков, Бензема и Малком рядом в гонке бомбардиров

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Дайджест!

В чемпионате Саудовской Аравии после элитной перезагрузки сыграли круг. Рассказываем, как дела у звезд лиги.

У «Аль-Насра» сейчас три победы подряд. Роналду – один из лучших бомбардиров 2023-го

«Аль-Наср» недавно обыграл «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда (3:1).

Составы боевые. За «Аль-Наср» вышли Криштиану Роналду, Садьо Мане, Эмерик Лапорт, Марцело Брозович, Отавио, Андерсон Талиска и Алекс Теллес, а за «Аль-Иттифак» – Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон и Муса Дембеле.

В конце первого тайма счет потрясающим ударом с лета из-за штрафной открыл Теллес, а во втором тайме включился Криштиану – сначала отдал ассист на Брозовича, а затем воткнул с пенальти. «Аль-Иттифак» отыграл один, но на большее не сподобился.

«Третья победа подряд! Мы жаждем большего, давай не останавливаться, «Аль-Наср»!» – написал 38-летний нападающий после матча.

У Роналду 17+9 по «гол+пас» в 16 матчах чемпионата – первое место по результативным действиям. 

Кроме того, Роналду возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В 2023 году Роналду забил 51 гол – на один меньше, чем Харри Кейн и Килиан Мбаппе и на один больше, чем Эрлинг Холанд.

«Аль-Хилаль» – лидер. До сих пор идет без поражений

Лидирует в чемпионате «Аль-Хилаль» Жорже Жезуша, у которого все прекрасно в чемпионате даже без травмированного Неймара – 16 побед, две ничьих, ноль поражений и разница мячей 57:9.

В этом туре «Аль-Хилаль» уничтожил плетущуюся в зоне вылета «Абху» – 7:0.

Хет-трик у Сергея Милинковича-Савича, по голу забили Александар Митрович, Рубен Невеш, Салем Аль-Досари и Мохамед Канно. А еще на поле в составе лидера чемпионата выходили Яссин Буну, Малком и Калиду Кулибали. 

В «Абхе» тоже есть знакомые имена – Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано, Карл Токо-Экамби и Урош Матич (младший брат Неманьи).

«Аль-Ахли» Мареза и Фирмино не пропускает почти месяц

«Аль-Ахли» – тоже один из флагманов саудовского футбола – обыграл «Аль-Хазем» (4:0) и преследует «Аль-Наср» с «Аль-Хилалем». 

Клуб в начале осени шел неровно, но сейчас стабилизировал результаты – команда с Риядом Марезом, Роберто Фирмино, Франком Кессиэ, Эдуаром Менди, Алланом Сен-Максименом, Габи Вейгой и Мерихом Демиралом в составе не проигрывала с начала ноября, а в последних четырех матчах победила трижды с разницей мячей 14:0.

И да, «Аль-Ахли» не пропускает почти месяц. 

Как забивает Малком, насколько низко Норманн, кто помогает Бензема

И еще несколько фактов.

● За квалификацию в азиатские кубки (первые три места) борется «Аль-Иттихад» Карима Бензема, у которого два матча в запасе. Заметную роль в «Аль-Иттихаде» играет не только Бензема, но и в недавнем прошлом лучшие опорники АПЛ – Нголо Канте за 1790 минут сделал 2+4, Фабиньо за 1663 минуты отдал три ассиста.

● «Аль-Фатех» Славена Билича седьмой, «Аль-Шабаб» Эвера Банеги – 13-й. В зоне вылета помимо «Абхи» идет «Аль-Раэд», куда летом переместился Матиас Норманн, и «Аль-Хазем».

● Малком на шестом месте в гонке бомбардиров – делит его с Бензема, Аль-Досари и Бернардом Менсом.

Все самое интересное впереди.

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Фото: instagram.com/alnassr; instagram.com/alahliclub.sa; instagram.com/alhilal

4 комментария
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С чемпионом все ясно. Они на 2 головы выше всех других. Осталась интрига-лучший бомбардир.
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Не понимаю одного,как Роналду с такой статой не входит в претенденты на ЗМ а Месси у которого примерно такой же уровень чемпионата аж на 6 месте по прогнозам,либо уберите обоих по честному,либо перестаньте так нагло тянуть Месси,его последние ЗМ уже вызывают смех а не восхищение игрой и откровенно обесценивают ЗМ как награду,словами классика Швондера : это,какой то позор...
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Ответ LeSang
Начинаю читать. Первый параграф "Составы боевые. За «Аль-Наср» вышли Криштиану Роналду, Садьо Мане, Эмерик Лапорт, Марцело Брозович, Отавио, Андерсон Талиска и Алекс Теллес, а за «Аль-Иттифак» – Джорджиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон и Муса Дембеле." Я так понимаю что за Аль-Наср вышли на поле 7 человек, а за Аль-Иттифак -3 человека?
А зачем больше с такими-то именами?
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