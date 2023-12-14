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За «Барсу» тревожно – влетела «Антверпену». Лапорта настоял на игре лидеров (ради призовых), но не помогло

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Первое место сохранили.

2:3 – «Барса» проиграла «Антверпену», даже ничья уплыла на последних минутах.

Второе поражение каталонцев подряд – похоже, еще не отошли от «Жироны». Но все-таки есть первое место в группе^ помог «Порту», обыгравший «Шахтер» (5:3). 

Первый тайм: ошибка Ромеу и новый рекорд Ямаля

Уже на 2-й минуте «Барса» пропустила: кипер Иньяки Пенья растерялся под прессингом и плохо отдал Ориолю Ромеу, опорник не смог обработать пас, подарил мяч полузащитнику Артюру Вермерену, и тот наказал за нервы.

Кстати, Вермерен – один из кандидатов на замену Ромеу, он нравится лично Хави.

Отыгрались до перерыва: шикарный пас Ламина Ямаля в штрафную, на который откликнулся Ферран Торрес. Новый рекорд вундеркинда «Барсы» – самый молодой ассист ЛЧ в 16 лет и 153 дня.

Позади не самый лучший пример – Боян Кркич. Еще в 2007-м он отдал голевую в 17 лет 91 день.

Во втором тайме «Антверпен» задавил каталонцев: на 48-й минуте форвард Винсент Янссен внес мяч из офсайда. Но через восемь минут все сделал по правилам. Между голами «Барса» чуть не потеряла Серджи Роберто – испанец всадил шипы в голеностоп соперника.

Арбитр Марко Гуида сначала показал красную, но после просмотра ВАР поменял на желтую.

«Барса» отыгралась на 91-й. И сразу пропустила!

На 91-й минуте «Барса», как тогда казалось, все-таки спаслась: подача Гюндогана во вратарскую, на которую откликнулся 17-летний форвард Марк Гиу – его первый гол в ЛЧ.

Но «Антверпен» сразу отыгрался: разыграли мяч и закинули вперед, защита «Барсы» оказалась явно не готова – и пропустила пас Йелле Батайя. Он сбросил мяч форварду Джорджу Иленикена, нигериец вышел один на один с Пеньей.

И разобрался с кипером.

На трибунах невероятный эмоции. Это первые очки «Антверпена» в ЛЧ – и не только в этой, но и за всю историю.

И сразу такая яркая победа.

«Барса» вышла в плей-офф ЛЧ с первого места: у них с «Порту» по 12 очков, опередили за счет побед в очных встречах. При фантастическом сценарии скинуть «Барсу» мог «Шахтер» – если бы выиграл у португальцев с разницей в 5+ мячей.

А ведь Хави не дал отдохнуть лидерам ради призовых

Перед матчем тоже было неспокойно.

После поражения от «Жироны» (2:4) Хави планировал дать отдых лидерам: Рональду Араухо, Илкаю Гюндогану и Роберту Левандовскому. Но вмешался президент Жоан Лапорта: как сообщает Mundo Deportivo, все ради 2,8 млн евро призовых УЕФА, которые бы полагались «Барселоне» в случае победы над бельгийцами. Важные деньги, учитывая, что клуб все еще с трудом вписывается в рамки финансовых правил. 

На пресс-конференции Хави объяснился: «Участие будет полезно для всех. Они попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. Это изменило план, но это хорошо для командной работы. Нам полезно собраться вместе».

В итоге Араухо не вышел на поле, Левандовски отыграл 72 минуты, а Гюндоган вышел на последние полчаса. Отдохнул только уругваец, денег не заработали.

Уже в субботу – важный матч с «Валенсией».

Антверпен Бельгия – Барселона Испания 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Вермерен, 1:1 – 35 Ферран Торрес, 2:1 – 56 Янссен, 2:2 – 90 Гиу, 3:2 – 90 Иленикена.
АнтверпенБюте, де Лат (ван ден Босх, 90), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Юсуф, Кейта, Вермерен, Керк (Батай, 69), Янссен (Иленикена, 79), Эджуке (Корбани, 80).
БарселонаПенья, Форт (Жоау Канселу, 60), Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Касадо, 76), Ромеу (Гюндоган, 60), Лопес (Педри, 60), Ферран Торрес, Ямаль, Левандовски (Гиу, 72).
Предупреждения:
Вейндал (23), Ямаль (42), Серджи Роберто (54), де Лат (90), Батай (90), Ферран Торрес (90).

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

3 комментария
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Лапорта Хави перед матчем :
-Есть шабашка в Бельгии, можно 3 млн поднять и без всяких рычагов.
Хави:
- На все воля ДНК.
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Так они с Жирной отдыхали, не многовато ли.. не в санатории же.
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Что же скажет наш дорогой физрук? Какое оправдание придумает в этот раз?
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