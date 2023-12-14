За «Барсу» тревожно – влетела «Антверпену». Лапорта настоял на игре лидеров (ради призовых), но не помогло

Первое место сохранили.

2:3 – «Барса» проиграла «Антверпену», даже ничья уплыла на последних минутах.

Второе поражение каталонцев подряд – похоже, еще не отошли от «Жироны». Но все-таки есть первое место в группе^ помог «Порту», обыгравший «Шахтер» (5:3).

Первый тайм: ошибка Ромеу и новый рекорд Ямаля

Уже на 2-й минуте «Барса» пропустила: кипер Иньяки Пенья растерялся под прессингом и плохо отдал Ориолю Ромеу, опорник не смог обработать пас, подарил мяч полузащитнику Артюру Вермерену, и тот наказал за нервы.

Кстати, Вермерен – один из кандидатов на замену Ромеу, он нравится лично Хави.

Отыгрались до перерыва: шикарный пас Ламина Ямаля в штрафную, на который откликнулся Ферран Торрес. Новый рекорд вундеркинда «Барсы» – самый молодой ассист ЛЧ в 16 лет и 153 дня.

Позади не самый лучший пример – Боян Кркич. Еще в 2007-м он отдал голевую в 17 лет 91 день.

Во втором тайме «Антверпен» задавил каталонцев: на 48-й минуте форвард Винсент Янссен внес мяч из офсайда. Но через восемь минут все сделал по правилам. Между голами «Барса» чуть не потеряла Серджи Роберто – испанец всадил шипы в голеностоп соперника.

Арбитр Марко Гуида сначала показал красную, но после просмотра ВАР поменял на желтую.

«Барса» отыгралась на 91-й. И сразу пропустила!

На 91-й минуте «Барса», как тогда казалось, все-таки спаслась: подача Гюндогана во вратарскую, на которую откликнулся 17-летний форвард Марк Гиу – его первый гол в ЛЧ.

Но «Антверпен» сразу отыгрался: разыграли мяч и закинули вперед, защита «Барсы» оказалась явно не готова – и пропустила пас Йелле Батайя. Он сбросил мяч форварду Джорджу Иленикена, нигериец вышел один на один с Пеньей.

И разобрался с кипером.

На трибунах невероятный эмоции. Это первые очки «Антверпена» в ЛЧ – и не только в этой, но и за всю историю.

И сразу такая яркая победа.

«Барса» вышла в плей-офф ЛЧ с первого места: у них с «Порту» по 12 очков, опередили за счет побед в очных встречах. При фантастическом сценарии скинуть «Барсу» мог «Шахтер» – если бы выиграл у португальцев с разницей в 5+ мячей.

А ведь Хави не дал отдохнуть лидерам ради призовых

Перед матчем тоже было неспокойно.

После поражения от «Жироны» (2:4) Хави планировал дать отдых лидерам: Рональду Араухо, Илкаю Гюндогану и Роберту Левандовскому. Но вмешался президент Жоан Лапорта: как сообщает Mundo Deportivo, все ради 2,8 млн евро призовых УЕФА, которые бы полагались «Барселоне» в случае победы над бельгийцами. Важные деньги, учитывая, что клуб все еще с трудом вписывается в рамки финансовых правил.

На пресс-конференции Хави объяснился: «Участие будет полезно для всех. Они попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. Это изменило план, но это хорошо для командной работы. Нам полезно собраться вместе».

В итоге Араухо не вышел на поле, Левандовски отыграл 72 минуты, а Гюндоган вышел на последние полчаса. Отдохнул только уругваец, денег не заработали.

Уже в субботу – важный матч с «Валенсией».

Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert