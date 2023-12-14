За «Барсу» тревожно – влетела «Антверпену». Лапорта настоял на игре лидеров (ради призовых), но не помогло
Первое место сохранили.
2:3 – «Барса» проиграла «Антверпену», даже ничья уплыла на последних минутах.
Второе поражение каталонцев подряд – похоже, еще не отошли от «Жироны». Но все-таки есть первое место в группе^ помог «Порту», обыгравший «Шахтер» (5:3).
Первый тайм: ошибка Ромеу и новый рекорд Ямаля
Уже на 2-й минуте «Барса» пропустила: кипер Иньяки Пенья растерялся под прессингом и плохо отдал Ориолю Ромеу, опорник не смог обработать пас, подарил мяч полузащитнику Артюру Вермерену, и тот наказал за нервы.
Кстати, Вермерен – один из кандидатов на замену Ромеу, он нравится лично Хави.
Отыгрались до перерыва: шикарный пас Ламина Ямаля в штрафную, на который откликнулся Ферран Торрес. Новый рекорд вундеркинда «Барсы» – самый молодой ассист ЛЧ в 16 лет и 153 дня.
Позади не самый лучший пример – Боян Кркич. Еще в 2007-м он отдал голевую в 17 лет 91 день.
Во втором тайме «Антверпен» задавил каталонцев: на 48-й минуте форвард Винсент Янссен внес мяч из офсайда. Но через восемь минут все сделал по правилам. Между голами «Барса» чуть не потеряла Серджи Роберто – испанец всадил шипы в голеностоп соперника.
Арбитр Марко Гуида сначала показал красную, но после просмотра ВАР поменял на желтую.
«Барса» отыгралась на 91-й. И сразу пропустила!
На 91-й минуте «Барса», как тогда казалось, все-таки спаслась: подача Гюндогана во вратарскую, на которую откликнулся 17-летний форвард Марк Гиу – его первый гол в ЛЧ.
Но «Антверпен» сразу отыгрался: разыграли мяч и закинули вперед, защита «Барсы» оказалась явно не готова – и пропустила пас Йелле Батайя. Он сбросил мяч форварду Джорджу Иленикена, нигериец вышел один на один с Пеньей.
И разобрался с кипером.
На трибунах невероятный эмоции. Это первые очки «Антверпена» в ЛЧ – и не только в этой, но и за всю историю.
И сразу такая яркая победа.
«Барса» вышла в плей-офф ЛЧ с первого места: у них с «Порту» по 12 очков, опередили за счет побед в очных встречах. При фантастическом сценарии скинуть «Барсу» мог «Шахтер» – если бы выиграл у португальцев с разницей в 5+ мячей.
А ведь Хави не дал отдохнуть лидерам ради призовых
Перед матчем тоже было неспокойно.
После поражения от «Жироны» (2:4) Хави планировал дать отдых лидерам: Рональду Араухо, Илкаю Гюндогану и Роберту Левандовскому. Но вмешался президент Жоан Лапорта: как сообщает Mundo Deportivo, все ради 2,8 млн евро призовых УЕФА, которые бы полагались «Барселоне» в случае победы над бельгийцами. Важные деньги, учитывая, что клуб все еще с трудом вписывается в рамки финансовых правил.
На пресс-конференции Хави объяснился: «Участие будет полезно для всех. Они попали в заявку, потому что в конце концов мы решили провести еще одну ночь в Антверпене. Это изменило план, но это хорошо для командной работы. Нам полезно собраться вместе».
В итоге Араухо не вышел на поле, Левандовски отыграл 72 минуты, а Гюндоган вышел на последние полчаса. Отдохнул только уругваец, денег не заработали.
Уже в субботу – важный матч с «Валенсией».
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Босейль»
- Голы:
- 1:0 – 2 Вермерен, 1:1 – 35 Ферран Торрес, 2:1 – 56 Янссен, 2:2 – 90 Гиу, 3:2 – 90 Иленикена.
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Антверпен –
Бюте, де Лат (ван ден Босх, 90), Алдервейрелд, Кулибали, Вейндал, Юсуф, Кейта, Вермерен, Керк (Батай, 69), Янссен (Иленикена, 79), Эджуке (Корбани, 80).
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Барселона –
Пенья, Форт (Жоау Канселу, 60), Кристенсен, Кунде, Бальде, Серджи Роберто (Касадо, 76), Ромеу (Гюндоган, 60), Лопес (Педри, 60), Ферран Торрес, Ямаль, Левандовски (Гиу, 72).
- Предупреждения:
- Вейндал (23), Ямаль (42), Серджи Роберто (54), де Лат (90), Батай (90), Ферран Торрес (90).
Фото: Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
-Есть шабашка в Бельгии, можно 3 млн поднять и без всяких рычагов.
Хави:
- На все воля ДНК.