Возможно, главный момент тура ЛЧ – в начале матча «Боруссии» и «ПСЖ».

Никлас Зюле спас немцев от пропущенного, когда в отчаянном подкате выбил из пустых ворот. Причем ногой на приличной высоте!

Килиан Мбаппе выбежал один на один, обыграл вратаря и бил в пустые.

Не тут-то было. Зюле!

Готовьтесь, эта нога теперь точно будет в мемах.

Матч «Боруссия» – «ПСЖ» складывался очень живо – со множеством опасных моментов у ворот, но сэйв Зюле все равно вышел незабываемым. 195 сантиметров роста, 99 кг веса – и какая пластика.

Это второй год Зюле в «Дортмунде». Прошлый сезон немец отыграл уверенно, не мешали даже травмы, а сейчас все сложно.

Никлас потерял место в основе, а в конце ноября еще и заболел, из-за этого пропустил важнейшие матчи с «Миланом» в ЛЧ, «Байером» (Бундеслига) и «Штутгартом» (Кубок Германии). Зато против «Лейпцига» вышел в старте и даже забил, хоть и проиграли 2:3.

Инсайдер Патрик Бергер сообщает, что Зюле недоволен игровым временем: когда он только приходил из «Баварии», ему обещали железное место в старте, но тренер предпочитает пару защитников Шлоттербек-Хуммельс. Агент Никласа даже встретился со спортивным директором Себастьяном Келем, но уходить игрок пока не планирует.

Возможно, этот сэйв вернет Зюле в основу насовсем.

Зюле – шкаф. Но подвижный!

Зюле – гигант, настоящий шкаф. Но это никак не мешает ему быть подвижным и ловким.

Мы восторгались этим еще после победного финала Лиги чемпионов-2020, когда защитник еще «Баварии» помогал тормозить «ПСЖ».

Рассказывали тогда, что к координации Зюле нет вопросов со времен «Хоффейнхайма», откуда он переходил в «Баварию» за три года до трофея ЛЧ.

Вот там действительно были проблемы с весом. Футболист ел все, что нравится, и грустил, что это сразу отражается на весах.

Но как раз подписание в суперклуб летом 2017-го заставило пересмотреть привычки. Естественно, хотелось на что-то претендовать в конкуренции с Матсом Хуммельсом и Жеромом Боатенгом.

На каникулах позволял себе оторваться, но не слишком. И постоянно думал о похудении: вспоминают, что даже в гольф при палящем солнце играл в одежде с длинным рукавом – чтобы больше потеть.

«В отпуске немного набираю, поэтому напряженно тружусь, чтобы с потом вес ушел вниз, – рассказывал он в интервью Merkur.de. – Да, я склонен ничего не делать на отдыхе, ведь у каждого должно быть время, чтобы переключиться».

Фото: East News/INA FASSBENDER / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm