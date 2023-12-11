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Жозе спасал ничью запиской: показывал, как «Роме» держаться вдевятером. Его стиль

серия А Италия серия А Италия
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Пауло Дибала Пауло Дибала
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Фиорентина Фиорентина
Рома Рома
Никола Залевски Никола Залевски
Лукас Мартинес Куарта Лукас Мартинес Куарта
Сердар Азмун Сердар Азмун
Футбол Футбол

Две красные, две травмы.

Ничья «Ромы» с «Фиорентиной» превратилась в шоу. Причем голы – сыграли 1:1 – оказались совсем не главными событиями.

Команда Жозе Моуринью поднялась в зону Лиги чемпионов ярко, но с проблемами.

«Рома» спасала ничью вдевятером. Потеряли двоих на красных и еще двоих – из-за травм

Уже на 5-й минуте римляне повели: пас шведой Пауло Дибалы во вратарскую, а там Ромелу Лукаку – выскочил из-под защитника и занес мяч головой. Красиво!

Правда, через 20 минут аргентинцу пришлось уйти – опять здоровье.

А ведь Пауло только восстановился от октябрьской травмы колена.

Вместо него вышел Сердар Азмун.

Иранец продержался до 62-й минуты: как пишет Sky Sports, получил травму икроножной мышцы.

Через несколько минут «Рома» потеряла еще одного: Никола Залевски получил вторую желтую за фол на Майкле Кайоде. Моуринью шумно спорил, но судья Антонио Рапуано, конечно же, не послушал.

«Фиорентина» и так доминировала всю игру, а тут воспользовалась и почти сразу сравняла.

Еще проблем добавил Лукаку, на 82-й минуте зачем-то вот так влетел в Кристиана Куаме. Прямая красная.

Жозе саркастически улыбался.

Ему нужно было придумать, как дальше жить с девятью игроками на поле.

Та самая записка. Мы рассмотрели ее внимательно

Он нарисовал свой план – и передал записку вратарю Рую Патрисиу через болбоя.

Получится расшифровать?

Очевидно, что Sha – это Стефан Эль-Шаарави, а Bov – Эдуардо Бове. Возможно, только они вдвоем должны были оставаться впереди.

Но ниже – слова Espaço (то есть Space, пространство) и Corner (угловой). Как вариант – вратарь должен был сообщить атакующим игрокам, как располагаться при подачах угловых. Правда, ни одного в оставшееся время так и не подали.

Моуринью написал на португальском, потому что передавал указание через вратаря-соотечественника.

Когда болбой принес ему записку, Патрисиу глянул на нее мельком и потянулся, чтобы отдать обратно.

А потом как будто засомневался, что правильно понял. И внимательно посмотрел еще раз.

Записки – стиль Жозе. Но там не всегда тактика

Особенный постоянно использует эту хитрость. Вот самые яркие примеры:

● Финал ЛЧ-2009/10. Моуринью попросил Самюэля Это’О срочно передать записку Уэсли Снейдеру. Текст: «Уэсли, если продолжишь играть, как дерьмо, я убью тебя в раздевалке. Жозе».

● Бенни Маккарти, работавший с Моуринью в «Порту», вспоминал: «Помните, он давал нам бумажки перед тем, как мы должны были выйти на замену? Так вот на большинстве из них было написано: «У тебя есть 10 минут, чтобы забить».

● Записку от Жозе получал и любимчик Неманья Матич. За 10 минут до конца матча «МЮ» против «Челси» (сезон-2017/18) Моуринью отправил сербу максимально мотивирующее сообщение: «У тебя будет три выходных».

Жозе не пошел к медиа. Это и протест, и предусмотрительность

Пожар продолжился и после игры – футболисты «Ромы» и сам Жозе проигнорировали журналистов.

По информации Tuttomercato, это протест из-за судейских решений. Клуб решил не комментировать ситуацию, ведь «лига слишком резко реагируют на любые слова Моуринью». Впереди у «Ромы» очень тяжелый отрезок сезона: «Болонья», «Наполи» и «Ювентус».

Жозе не впервые пропускает пресс-конференции: например, в сентябре отказался разговаривать с медиа после 1:2 от «Милана», когда в ворота «Ромы» поставили спорный пенальти. Кстати, матч с «Миланом» тоже судил Антонио Рапуано.

Летом тренера отстраняли за «серьезный ущерб системе судейства». Так что Жозе просто бережет себя, наказанием за критику может быть длительная дисквалификация.

Моуринью явно хочет полноценно работать по ходу этой важной серии матчей. «Рома» идет в топ-4, претендует на Лигу чемпионов – провалы недопустимы.

Потому что следом плотно: даже неожиданная «Болонья» только что сама выиграла и сравнялась с римлянами.

А еще Жозе обожает болбоев. Его дополнительные силы на поле!

Рома – Фиорентина 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
10 декабря, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Лукаку, 1:1 – 66 Мартинес Куарта.
РомаРуй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски, Паредес, Кристанте, Пеллегрини (Бове, 85), Дибала (Азмун, 25; Эль-Шаарави, 62), Лукаку.
ФиорентинаТерраччано, Кайоде (Лопес, 81), Мартинес Куарта, Раньери, Бираги, Бонавентура (Соттиль, 78), Данкан, Иконе (Гонсалес, 72), Артур, Нзола, Куаме.
Предупреждения:
Кристанте (37), Залевски (41), Иконе (64), Бираги (75), Паредес (80), Данкан (86), Льоренте (90).
Удаления:
Залевски (64), Лукаку (87), Миленкович (90).

Фото: Gettyimages/Paolo Bruno / Freier Fotograf; Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

12 комментариев
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Финал ЛЧ-2009/10. Моуринью попросил Самюэля Это’О срочно передать записку Уэсли Снейдеру. Текст: «Уэсли, если продолжишь играть, как д*рьмо, я убью тебя в раздевалке. Жозе». (с)

Просто прекрасно)))
+12
-1
+11
Ждём клоунов в комментах, которые будут рассказывать, что у ромы лучший состав состав в чемпионате, а они так низко идут из-за жозе
+10
-2
+8
Ответ Vadim Medvedev
было бы очень интересно сравнить затраты Ромы и Болоньи на зарплаты игроков и тренерского штаба.
господи, какие же вы... просто нет слов, а давайте сравним затраты Жироны и Барселоны с Реалом или затраты Астон Виллы, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси... я читаю такие комментарии от детей и мне аж плохо на физическом уровне
+7
-1
+6
Конечно Рома с Дибалой и без это две разные команды. Пока не получил травму в ненужном подкате аргентинец играл офигенно. Если бы Дибала хотя бы матчей 30-40 в год был в форме, то был бы в топ 10 топ 20 на ЗМ, а так матчей 10 в год он проводит полных сильных, а остальные мучения, страдания и пропуски из за травм, восстановления и т.д.
+3
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+3
Сбитый Жо молодец! Его хейтили в начале сезона, мол третий всегда провальный, а он пока самый лучший получается. В зоне ЛЧ идет. Молодец сбитый, думаю в этом сезоне Рома сможет быть в четвёрке. Тем более с таким составом, грех этого не сделать.
+1
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Жозе умница. Если пройти без поражений 3 предстоящих матча, что будет сделать архисложно, тогда это точно будет заявка на лч
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Ответ Иван Лапин
Ждём клоунов в комментах, которые будут рассказывать, что у ромы лучший состав состав в чемпионате, а они так низко идут из-за жозе
да там всего человек пять наверное соответствует уровню ЛЧ (топ-4)
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Ответ Тюменский медвежонок
господи, какие же вы... просто нет слов, а давайте сравним затраты Жироны и Барселоны с Реалом или затраты Астон Виллы, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси... я читаю такие комментарии от детей и мне аж плохо на физическом уровне
А их пишут не дети в основном
0
0
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Сбитый Жо молодец! Его хейтили в начале сезона, мол третий всегда провальный, а он пока самый лучший получается. В зоне ЛЧ идет. Молодец сбитый, думаю в этом сезоне Рома сможет быть в четвёрке. Тем более с таким составом, грех этого не сделать.
каким составом? Они по составу в лучшем случае шестые +-
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Ответ d3fstqd
каким составом? Они по составу в лучшем случае шестые +-
Судя по месту в таблице то 4-е.
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