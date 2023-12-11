Жозе спасал ничью запиской: показывал, как «Роме» держаться вдевятером. Его стиль

Две красные, две травмы.

Ничья «Ромы» с «Фиорентиной» превратилась в шоу. Причем голы – сыграли 1:1 – оказались совсем не главными событиями.

Команда Жозе Моуринью поднялась в зону Лиги чемпионов ярко, но с проблемами.

«Рома» спасала ничью вдевятером. Потеряли двоих на красных и еще двоих – из-за травм

Уже на 5-й минуте римляне повели: пас шведой Пауло Дибалы во вратарскую, а там Ромелу Лукаку – выскочил из-под защитника и занес мяч головой. Красиво!

Правда, через 20 минут аргентинцу пришлось уйти – опять здоровье.

А ведь Пауло только восстановился от октябрьской травмы колена.

Вместо него вышел Сердар Азмун.

Иранец продержался до 62-й минуты: как пишет Sky Sports, получил травму икроножной мышцы.

Через несколько минут «Рома» потеряла еще одного: Никола Залевски получил вторую желтую за фол на Майкле Кайоде. Моуринью шумно спорил, но судья Антонио Рапуано, конечно же, не послушал.

«Фиорентина» и так доминировала всю игру, а тут воспользовалась и почти сразу сравняла.

Еще проблем добавил Лукаку, на 82-й минуте зачем-то вот так влетел в Кристиана Куаме. Прямая красная.

Жозе саркастически улыбался.

Ему нужно было придумать, как дальше жить с девятью игроками на поле.

Та самая записка. Мы рассмотрели ее внимательно

Он нарисовал свой план – и передал записку вратарю Рую Патрисиу через болбоя.

Получится расшифровать?

Очевидно, что Sha – это Стефан Эль-Шаарави, а Bov – Эдуардо Бове. Возможно, только они вдвоем должны были оставаться впереди.

Но ниже – слова Espaço (то есть Space, пространство) и Corner (угловой). Как вариант – вратарь должен был сообщить атакующим игрокам, как располагаться при подачах угловых. Правда, ни одного в оставшееся время так и не подали.

Моуринью написал на португальском, потому что передавал указание через вратаря-соотечественника.

Когда болбой принес ему записку, Патрисиу глянул на нее мельком и потянулся, чтобы отдать обратно.

А потом как будто засомневался, что правильно понял. И внимательно посмотрел еще раз.

Записки – стиль Жозе. Но там не всегда тактика

Особенный постоянно использует эту хитрость. Вот самые яркие примеры:

● Финал ЛЧ-2009/10. Моуринью попросил Самюэля Это’О срочно передать записку Уэсли Снейдеру. Текст: «Уэсли, если продолжишь играть, как дерьмо, я убью тебя в раздевалке. Жозе».

● Бенни Маккарти, работавший с Моуринью в «Порту», вспоминал: «Помните, он давал нам бумажки перед тем, как мы должны были выйти на замену? Так вот на большинстве из них было написано: «У тебя есть 10 минут, чтобы забить».

● Записку от Жозе получал и любимчик Неманья Матич. За 10 минут до конца матча «МЮ» против «Челси» (сезон-2017/18) Моуринью отправил сербу максимально мотивирующее сообщение: «У тебя будет три выходных».

Жозе не пошел к медиа. Это и протест, и предусмотрительность

Пожар продолжился и после игры – футболисты «Ромы» и сам Жозе проигнорировали журналистов.

По информации Tuttomercato, это протест из-за судейских решений. Клуб решил не комментировать ситуацию, ведь «лига слишком резко реагируют на любые слова Моуринью». Впереди у «Ромы» очень тяжелый отрезок сезона: «Болонья», «Наполи» и «Ювентус».

Жозе не впервые пропускает пресс-конференции: например, в сентябре отказался разговаривать с медиа после 1:2 от «Милана», когда в ворота «Ромы» поставили спорный пенальти. Кстати, матч с «Миланом» тоже судил Антонио Рапуано.

Летом тренера отстраняли за «серьезный ущерб системе судейства». Так что Жозе просто бережет себя, наказанием за критику может быть длительная дисквалификация.

Моуринью явно хочет полноценно работать по ходу этой важной серии матчей. «Рома» идет в топ-4, претендует на Лигу чемпионов – провалы недопустимы.

Потому что следом плотно: даже неожиданная «Болонья» только что сама выиграла и сравнялась с римлянами.

Фото: Gettyimages/Paolo Bruno / Freier Fotograf; Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press