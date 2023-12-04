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Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал

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«Какого хрена» – написал в твиттере.

Вы только посмотрите на Эрлинга Холанда из концовки матча против «Тоттенхэма».

Форвард «Сити» жутко бесился на четвертой добавленной минуте при счете 3:3 – когда Джек Грилиш вылетал один на один с Гульельмо Викарио, но судья Саймон Хупер вдруг прервал атаку из-за фола.

Причем это было даже нарушение в пользу «Ман Сити», на самом Эрлинге. Только свисток слишком уж поздний – выглядело как сорванный супермомент и решение на руку «Тоттенхэму».

Что вообще случилось: Холанд поспешил отдать пас, пока судья ставил фол

«Сити» развивал контратаку, но Эрлингу Холанду досталось, подкат соперник жесткий. И без особой надежды попасть в мяч.

Норвежец чуть прокатился на коленях, но остался с мячом, свистка судьи не было. Казалось бы, сработал принцип преимущества – и «Сити» может продолжать атаку.

Холанд и продолжил: вырезал классную диагональ на Грилиша за спину защитникам. Джек выбегал один на один.

И вот в этот моменте всех остановил свисток.

Возмущению игроков «Сити» нет предела.

Громче всех – автор потенциального голевого паса Холанд.

И жесты, и взгляды.

Понятно, что судью не переубедить.

Это еще больше разочаровывает.

Вопросов бы не было, если бы Грилиш попал в офсайд. Но точно нет, в этом смысле момент чистый.

Просто Хупер поставил фол на Холанде. Комично: у «Сити» отобрали выход один на один, но мяч команде оставили – еще и на ее половине.

А судья показывал, что можно продолжать?

Согласно рекомендациям, судьи не останавливают матч сразу после нарушения правил, если команда осталась с мячом. При отложенном штрафе судья делает жест руками о том, что видел нарушение, но продолжает игру, а уже затем при паузе может показать карточку.

Здесь вышло странно: Хупер сначала махнул рукой вправо.

А затем при продолжении атаки жест рукой как раз и сделал. Одной.

Он держал руку впереди при передаче, но когда мяч опускался к Грилишу – поднес ее ко рту. И свистнул.

Можно понять и так, что Хупер изначально назначил штрафной, а не разрешил продолжить игру. Ведь он не делал жеста обеими руками.

Холанд после финального свистка не мог успокоиться – ходил по полю и ругался. Нецензурно.

С распущенными волосами.

Какие эмоции!

Норвежец не сразу остыл после матча – тут же отправил в твиттер видео момента и приписал: Wtf (то есть «какого хрена» в мягком литературном переводе). Меньше чем за час собрал шесть миллионов просмотров.

Хосепа Гвардиолу после матча спросили о моменте, он отказался отвечать: «Следующий вопрос. Я не буду говорить, как Микель Артета. Судья решает свистнуть после того, как разрешил играть. После паса раздается свисток – не понимаю этого».

Прессинг судьи от Холандом вряд ли останется без внимания. Дальше «Сити» играть в гостях с бодрой «Астон Виллой» – причем уже через три дня. Посмотрим, будут ли какие-то решения.

3:3 – битва «Сити» с «Тоттенхэмом». У Сона гол и автогол за три минуты

Фото: Gettyimages/James Gill – Danehouse / Kontributor, Shaun Botterill; East News/Darren Staples / AFP

40 комментариев
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Если кто-то не хочет смотреть на этот позорный потуг из нотариально-заверенных скриншотов, ссылка на момент ниже - https://dubz.co/v/d2ss2s
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Предлагаю переименовать блог на - "Вы видели эти скрины?"
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Такую рожу в темноте увидишь,штаны вытряхивать придётся 😁
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Ответ vladimir.kostrichko
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а как в этом эпизоде судья мог ПОМОЧЬ?
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Ответ Vadim Medvedev
на скрине, который подписан "Здесь вышло странно: Хупер сначала махнул рукой вправо." как раз выглядит, что арбитр назначил штрафной. у него во рту свисток, а рукой он показывает в чью пользу штрафной. но в суматохе эпизода свисток не услышали и продолжили играть. пришлось свистеть ещё раз. судья несомненно катастрофически ошибся, но это не было "судья увидел выход на 1на1 и свистнул". свистнул он сразу.
Нет, на видео очевидно что судья не останавливал игру.

Он бежал вслед атаке, а руку к губам поднес на долю секунды и тут же опустил - за это время нельзя успеть свистнуть, он увидел что мяч у МС, и показал продолжать атаку. А вот потом уже все признаки остановки игры - судья остановился и свисток в губах уже несколько секунд.
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на скрине, который подписан "Здесь вышло странно: Хупер сначала махнул рукой вправо." как раз выглядит, что арбитр назначил штрафной. у него во рту свисток, а рукой он показывает в чью пользу штрафной.

но в суматохе эпизода свисток не услышали и продолжили играть. пришлось свистеть ещё раз.

судья несомненно катастрофически ошибся, но это не было "судья увидел выход на 1на1 и свистнул". свистнул он сразу.
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Ответ Vadim Medvedev
а как в этом эпизоде судья мог ПОМОЧЬ?
Да челу просто везде помощь Сити мерещится.
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В Скандинавии все лица похожи на Грету Тумберг???)
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Ответ Vadim Medvedev
на скрине, который подписан "Здесь вышло странно: Хупер сначала махнул рукой вправо." как раз выглядит, что арбитр назначил штрафной. у него во рту свисток, а рукой он показывает в чью пользу штрафной. но в суматохе эпизода свисток не услышали и продолжили играть. пришлось свистеть ещё раз. судья несомненно катастрофически ошибся, но это не было "судья увидел выход на 1на1 и свистнул". свистнул он сразу.
меня конечно полностью устраивает ничья, но судья полную фигню сделал 🤣
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Ответ vanpadovan
Если кто-то не хочет смотреть на этот позорный потуг из нотариально-заверенных скриншотов, ссылка на момент ниже - https://dubz.co/v/d2ss2s
Спасибо, добрый человек
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В АПЛ - худшие судьи в мире, чего тут удивляться?
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Для тех, кто предпочитает видео фотографиям:
https://twitter.com/ErlingHaaland/status/1731387201622004197
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Фильм "Хищник" придётся пересматривать. Блин, ну какой же он страшный😱😱😱
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Ответ Malenky
Но все обсуждают Беришу и Абаскаля... Всем не до Холланда...
А что там было?
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Ответ Quinlan Scott
Начало эпизода смотрите-Холланд фолит на игроке ТТХ Судья остановил игру из-за этого
Что? Зачем тогда мяч оставляет Сити?
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Ответ vladimir.kostrichko
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А что такое? Сити же судей купил? Что-то не сходится
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Ответ Alxx3xx
А что такое? Сити же судей купил? Что-то не сходится
Это мантра Ман си Ливерпуль всё купил, да как-то странно покупает, не доезжая до трофеев в итоге
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Ответ vladimir.kostrichko
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бумажная чемпионка
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Ответ Тимофей Яблонский
Арсенал чтоли тащат на чемпик, типо как Ливерпуль в свое время - 30 лет не выигрывали и тут выиграли - сколько бабла и просмотров. Футбол в Англии видимо стал игрой судей - и заранее известным победителем…?
Так это же стратегический план такой. https://www.sports.ru/football/1042855835.html
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Ответ morphvirg
А что там было?
Бериша после гола побежал прямо к тренерской зоне Спартака и двумя ногами въехал в нее, чуть не снеся Абаскаля. Тот его толкнул, Бериша упал и начал корчиться, Абаскаля удалили. Еще и дисквалификация будет наверно, тренер все таки не должен касаться игроков противника. :) Пипец вообще.
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Ответ Любитель пожрать
Бериша после гола побежал прямо к тренерской зоне Спартака и двумя ногами въехал в нее, чуть не снеся Абаскаля. Тот его толкнул, Бериша упал и начал корчиться, Абаскаля удалили. Еще и дисквалификация будет наверно, тренер все таки не должен касаться игроков противника. :) Пипец вообще.
Проще говоря, идиотизм с двух сторон.
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Ответ morphvirg
А что там было?
Бериша исполнил какой-то непонятный жест во время празднования гола , пробежал и прыгнул с двух ног рядом с Абаскалем . Абаскаль возмутился , подошёл со спины к Берише и положил его аккуратно на газон , пока тот ,что-то кричал в сторону трибун .В итоге Берише жёлтая , Абаскалю красная.Пока всё.
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Ответ morphvirg
Проще говоря, идиотизм с двух сторон.
Ну да. Но Абаскаля можно понять, не только он пытался выкинуть Беришу из тренерской зоны, всей толпой выкинули. Но он - тренер.
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Ответ Savarona25
Хупер это тот самый арбитр, что судил в конце сентября "знаменитый" (и позорный матч) ТТХ-Ливерпуль. "Совпадение? Не думаю". А ведь в конце был еще и вполне вероятный пенальти в пользу Сити.
подумаешь один офсайд придумал там, момент, который, к слову, завершился до конца и гол отменили, ещё и красную Жоте придумал, вернее первую жёлтую, было очень много довольных и саркастических комментариев в тот день, второй офсайд или фол придумал/передумал тут. странно только, что довольных в этот раз решениями этого арбитра гораааааздо меньше
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Хуже английских судей только английские тренеры.
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Хищник против чужого
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«Следующий вопрос. Я не буду говорить, как Микель Артета. Судья решает свистнуть после того, как разрешил играть. После паса раздается свисток – не понимаю этого»

А причем тут Артета?) сказал, что комментировать не будет и все равно прокомментировал.
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Арсенал чтоли тащат на чемпик, типо как Ливерпуль в свое время - 30 лет не выигрывали и тут выиграли - сколько бабла и просмотров. Футбол в Англии видимо стал игрой судей - и заранее известным победителем…?
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радуга без голубого цвета должна быть у судьи
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Жду решения по Холланду. Ван Дейк схлопотал продление своей дисквалификации за: "это что, грёбанная шутка?"

интересно, что же будет в случае с эмоциями Холланда? Жду
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Судья назначил штрафной а не дал разыграть. Все честно
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токсикоз у парня
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"Показывал рукой" - т.е. не свистнул? Или свистка не услышали?
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Но все обсуждают Беришу и Абаскаля... Всем не до Холланда...
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Представляю, как это было обидно...
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