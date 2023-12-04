Чистая ярость Холанда – когда судья странно сорвал выход один на один. Как же он орал

«Какого хрена» – написал в твиттере.

Вы только посмотрите на Эрлинга Холанда из концовки матча против «Тоттенхэма».

Форвард «Сити» жутко бесился на четвертой добавленной минуте при счете 3:3 – когда Джек Грилиш вылетал один на один с Гульельмо Викарио, но судья Саймон Хупер вдруг прервал атаку из-за фола.

Причем это было даже нарушение в пользу «Ман Сити», на самом Эрлинге. Только свисток слишком уж поздний – выглядело как сорванный супермомент и решение на руку «Тоттенхэму».

Что вообще случилось: Холанд поспешил отдать пас, пока судья ставил фол

«Сити» развивал контратаку, но Эрлингу Холанду досталось, подкат соперник жесткий. И без особой надежды попасть в мяч.

Норвежец чуть прокатился на коленях, но остался с мячом, свистка судьи не было. Казалось бы, сработал принцип преимущества – и «Сити» может продолжать атаку.

Холанд и продолжил: вырезал классную диагональ на Грилиша за спину защитникам. Джек выбегал один на один.

И вот в этот моменте всех остановил свисток.

Возмущению игроков «Сити» нет предела.

Громче всех – автор потенциального голевого паса Холанд.

И жесты, и взгляды.

Понятно, что судью не переубедить.

Это еще больше разочаровывает.

Вопросов бы не было, если бы Грилиш попал в офсайд. Но точно нет, в этом смысле момент чистый.

Просто Хупер поставил фол на Холанде. Комично: у «Сити» отобрали выход один на один, но мяч команде оставили – еще и на ее половине.

А судья показывал, что можно продолжать?

Согласно рекомендациям, судьи не останавливают матч сразу после нарушения правил, если команда осталась с мячом. При отложенном штрафе судья делает жест руками о том, что видел нарушение, но продолжает игру, а уже затем при паузе может показать карточку.

Здесь вышло странно: Хупер сначала махнул рукой вправо.

А затем при продолжении атаки жест рукой как раз и сделал. Одной.

Он держал руку впереди при передаче, но когда мяч опускался к Грилишу – поднес ее ко рту. И свистнул.

Можно понять и так, что Хупер изначально назначил штрафной, а не разрешил продолжить игру. Ведь он не делал жеста обеими руками.

Холанд после финального свистка не мог успокоиться – ходил по полю и ругался. Нецензурно.

С распущенными волосами.

Какие эмоции!

Норвежец не сразу остыл после матча – тут же отправил в твиттер видео момента и приписал: Wtf (то есть «какого хрена» в мягком литературном переводе). Меньше чем за час собрал шесть миллионов просмотров.

Хосепа Гвардиолу после матча спросили о моменте, он отказался отвечать: «Следующий вопрос. Я не буду говорить, как Микель Артета. Судья решает свистнуть после того, как разрешил играть. После паса раздается свисток – не понимаю этого».

Прессинг судьи от Холандом вряд ли останется без внимания. Дальше «Сити» играть в гостях с бодрой «Астон Виллой» – причем уже через три дня. Посмотрим, будут ли какие-то решения.

Фото: Gettyimages/James Gill – Danehouse / Kontributor, Shaun Botterill; East News/Darren Staples / AFP