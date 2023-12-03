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Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

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Какая-то дичь, а не празднование.

Гильермо Абаскаль слетел с катушек после того, как «Спартак» пропустил в Грозном.

Когда Гамид Агаларов забил с передачи Бернарда Бериши, косовский легионер побежал праздновать к боковой трибуне – причем один. 

Дальше – что-то необъяснимое. Игрока «Ахмата» разогнался и изобразил что-то вроде подката с двух ног, влетал так почти что в самого Абаскаля.

Выглядело очень странно.

Тренер «Спартака» разозлился, схватил Беришу и попытался оттащить. Но получился бросок, примерно из греко-римского стиля. Вот так это было на видео:

Выглядело как провокация, Абаскаль точно воспринял именно так.

Гильермо оттолкнул Бернарда – он свалился, хватаясь за лицо.

Бериша сразу после обращался к кому-то на трибуне. Агрессивно.

Ассистент объяснил главному судье Евгению Кукуляку, что произошло. Судья показал желтую Берише. Косовар удивился.

Абаскалю – сразу красная. Испанец удивился еще больше.

Тренер «Спартака» не ушел сразу, он вдруг выбежал на поле – чтобы показать бутылку, которая прилетела с трибуны.

«Спартак» уже без тренера успел сравнял счет – забил Антон Зиньковский.

А Бериша устроил спарринг с еще одним тренером и снова после гола. Теперь это был довольный Мирослав Ромащенко, когда «Ахмат» сделал 2:1 сразу после перерыва.

В следующем туре Абаскаля не будет на скамейке (против «Крыльев») точно, но явно грозит и гораздо более длительная дисквалификация. Напомним, тренера «Локо» Михаила Галактионова дисквалифицировали на две игры.

«Спартак» уже оставался без Абаскаля. Например, из-за дисквалификации после перепалки с Владимиром Федотовым он не вышел на игру против «Химок» прошлой осенью – и «Спартак» выиграл 5:0.

Интересно, что помимо «Зенита» Абаскаль не выигрывал в РПЛ только у «Ахмата» – три предыдущих матча завершились вничью.

Ахмат – Спартак 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Агаларов, 1:1 – 44 Зиньковский, 2:1 – 47 Ковачев.
АхматШелия, Тодорович (Уциев, 88), Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Садулаев, 88), Олейников (Камилов, 22), Камило, Ковачев (Швец, 69), Агаларов (Конате, 69).
СпартакСелихов, Бабич, Дуарте, Рябчук (Бонгонда, 77), Игнатов (Соболев, 56), Зиньковский, Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 67), Хлусевич, Зобнин (Мозес, 67), Промес.
Предупреждения:
Тимофеев (13), Игнатов (26), Бериша (35), Литвинов (62), Уциев (90).
81 комментарий
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Какой то больной клоун этот бериша. А ему дисквал светит-то матчей на 5?
+185
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Ещё и за лицо Бериша схватился, хотя рук Абаскаля там и близко не было)
+150
-5
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Ответ Novak
Ещё и за лицо Бериша схватился, хотя рук Абаскаля там и близко не было)
Обычный косоваровский выкидыш. Идеальную команду для себя нашел. Надо еще Соболева туда для полного комплекта и Родригао. Будет сборная альтернативно одаренных.
+137
-12
+125
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Ответ Fao
Какой то больной клоун этот бериша. А ему дисквал светит-то матчей на 5?
Берише? Да, надо бы пару матчей
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+58
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Очень хочу дисквалификацию Берише, игрок без совести, провокатор. Абакскаль к сожалению повёлся.
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За подобные прыжки Берише нужно ломать лицо, по крайней мере.
А судья - идиот.
+48
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Ответ Barsik
Берише? Да, надо бы пару матчей
Судью тоже можно на пару туров на банку посадить.
+42
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Ответ Илья Егоров
Понятно, что Бериша провокатор. Он получит за это заслуженную желтую на пустом месте. Но что сделал Абаскаль? Он совсем больной? Игроки соперника впервые бегают перед техзоной соперника? Ведь выходит, что дурак-то не Бериша,, ведь его план и провокация сработала и его команда в выигрыше. Если Бериша идиот, то что сказать про Абаскаля я даже не знаю… Ладно бы игрок, но главный тренер) PS Для непонятливых - я не оправдываю Беришу. С ним и так все ясно. А Абаскаль удивил, детский сад какой-то. Как после этого он будет кому-то в своей команде предъявлять за дисциплину?) Подставил команду.
Ты хочешь сказать, что прыжок 2 ногами в сторону тренера противника - бег в техзоне?
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Бериша конечно мега отвратный и мерзкий персонаж, типичная провокация, зря Абаскаль повелся, такие как Бериша только такой реакции соперника и ждут на свои выходки.
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Меня, кстати, всегда интересовало, а он на территорию РФ попадает с гражданством Косова? Или у него еще албанское есть?
+19
-3
+16
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Понятно, что Бериша провокатор. Он получит за это заслуженную желтую на пустом месте. Но что сделал Абаскаль? Он совсем больной? Игроки соперника впервые бегают перед техзоной соперника? Ведь выходит, что дурак-то не Бериша,, ведь его план и провокация сработала и его команда в выигрыше. Если Бериша идиот, то что сказать про Абаскаля я даже не знаю… Ладно бы игрок, но главный тренер)
PS Для непонятливых - я не оправдываю Беришу. С ним и так все ясно. А Абаскаль удивил, детский сад какой-то. Как после этого он будет кому-то в своей команде предъявлять за дисциплину?) Подставил команду.
+27
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+12
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Ответ georgeorgg
Меня, кстати, всегда интересовало, а он на территорию РФ попадает с гражданством Косова? Или у него еще албанское есть?
думаю, у большинства косоваров есть албанский паспорт. кстати, когда ахмат в питер приезжал, в предматчевой программке на стадионе бериша был указан как албанец)
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С Беришей всё в порядке? Так разве делают - летят в подкате на тренера чужой команды. Первый раз такое вижу. За такую провокацию нужно дисквалифицировать игрока. А Абаскаль поддался на провокацию, тоже некрасиво повёл, но не на пустом месте. Я бы дал три матча дисквы игроку и одну тренеру, потому что инициатор этого странного эпизода явно не тренер, а игрок.
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Ответ Франческо Тотти
Ты хочешь сказать, что прыжок 2 ногами в сторону тренера противника - бег в техзоне?
Я не оправдываю Беришу. Он идиот. Но Абаскаль идиот в квадрате. И дело не в том, что я за ЦСКА. Когда Абаскаль полез обниматься, Бериша уже никуда и ни в кого не прыгал, а стоял вообще спиной. Видимо, без этого никак нельзя было.
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Ответ Novak
Ещё и за лицо Бериша схватился, хотя рук Абаскаля там и близко не было)
Ну это почти все так делают. Ударили по плечу? Хватайся за лицо. Толкнули выше пояса? Падай и хватайся за лицо. Ударили головой в грудь? Вались на бок и хватайся за лицо.
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Очередной косовский клоун, сначала как шакал провоцирует, потом как собачка скулит, хотя лица не тронули) и такое позорное поведение считает нормой, хотя не только он, конечно
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С беришей давно всё понятно. Чёрт
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Бериша конченный конечно
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Абаскаль норм чел
Ппц его доводят
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Ответ кракен ночной лиги
Очередной косовский клоун, сначала как шакал провоцирует, потом как собачка скулит, хотя лица не тронули) и такое позорное поведение считает нормой, хотя не только он, конечно
там вся команда такая
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Мостовой теперь неделю будет интервью раздавать
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Чеченским воздухом подышал и почувствовал себя Шовхалом Чурчаевым))
Клоун обыкновенный
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Ответ Иван Шуткин
Абаскаль ,с головой дружит ?)Зачем он это сделал
По идиотскому поступку Бериши нет вопросов?
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Бериша чокнутый косовар
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Если Беришу не накажут, то это прямое руководство к действию провокаторов. У нас начнут в каждом матче бегать праздновать на скамейку соперника
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Ответ Uzifovich
У косоваров есть признаваемый в мире паспорт - албанский, также как у карабахцев есть армянский паспорт.
Албания косово сразу признало, а армения за 30 лет не сподобилась
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Бериша просто воплощение всего этого албанско-косовского скама
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Ответ Илья Егоров
Понятно, что Бериша провокатор. Он получит за это заслуженную желтую на пустом месте. Но что сделал Абаскаль? Он совсем больной? Игроки соперника впервые бегают перед техзоной соперника? Ведь выходит, что дурак-то не Бериша,, ведь его план и провокация сработала и его команда в выигрыше. Если Бериша идиот, то что сказать про Абаскаля я даже не знаю… Ладно бы игрок, но главный тренер) PS Для непонятливых - я не оправдываю Беришу. С ним и так все ясно. А Абаскаль удивил, детский сад какой-то. Как после этого он будет кому-то в своей команде предъявлять за дисциплину?) Подставил команду.
Удобно рассуждать с дивана, да?
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Ребята кто нибудь знает куда переводить деньги на лечение Бериши? Сразу было видно что Абаскаль не футбольный тренер а профессиональный борец! Так кинуть это на медаль! Нужно скинуться на лечение, там сломана челюсть, рука и сотряс 🤡🤡🤡
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Дикари
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Ответ Fao
Какой то больной клоун этот бериша. А ему дисквал светит-то матчей на 5?
вы что.дон отмажет
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Ответ Дмитрий Соболев
тут чистых два удаления. почему только одно,странно. также судья не увидел удар по ногам ,а это вторая жёлтая. какое то странное судейство
ты хочешь чтобы судья не покинул Грозный? 🤣🤣🤣 и числился в безвестипропавший ?
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Рыжий все агрессивнее и агрессивнее, наверное сам начал понимать, что он физрук
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А где игра,где победы? Сколько можно читать о всякой чуши. Похоже это финал Абаскаля в Спартаке. Ну не играет команда. То второму составу Оренбурга проигрываем, теперь 15 команде чемпионата. Это же позорище. Куда дальше?
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Чуйка подсказывает, что это был его эпический финал в роли гл.тр. Спартака де факто.
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Бериша захотелось наград,а то только Адама Кадырова награждают
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Если отбросить мою антипатию к Абаскалю, то надо сказать так. Косовар осознанно пошёл на провокацию, и за это надо наказывать, а судья не стал его наказывать чтобы не расстраивать Рамзана и Адама. Но и Абаскаль распустил руки.
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Если бы что то подобное сделал бы игрок Спартака, в перерыве он бы уже стоял на ковре у Кадырова.....Адама
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Ответ Иван Шуткин
Абаскаль ,с головой дружит ?)Зачем он это сделал
что это? дал в челюсть с вертушки?
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Ответ teddy10
По идиотскому поступку Бериши нет вопросов?
И что ?)Разумный человек способен держать себя в руках ,а рыжий постоянно управляем эмоциями и поэтому у Спартака состав меняется каждый тур по 3-4 игрока ,а значит у нет логики понимания ,что стабильный состав способен дать результат в долгую .Делитант одним словом
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Жаль Абаскаль ему по роже не втащил. Я бы потом даже петицию подписал, чтобы тренера не наказывали.
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не ну тут явно Берише пару тройку орденов и званий от Кадырова. Герой Чечни точно.
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Автор статейки со спротбокса пришел что ли? Теперь и здесь будут Скандалы Шок Видео?
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Бериша албанский негодяй.Сербия форева.
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Удивительно, что обсуждают больше действия Абаскаля, а не Бериши. Не Абаскаль, так любой другой человек со скамейки мог бы ему втащить за такое. Как всегда обсуждают не провокатора, а спровоцированного. Причём Абаскаль ничего страшного не сделал - футболисты прямо на поле сильнее толкаются без каких-либо карточек
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Ответ Франческо Тотти
Ты хочешь сказать, что прыжок 2 ногами в сторону тренера противника - бег в техзоне?
Ну обрати на это внимание судьи, пусть ВАР посмотрит и удалит Беришу. А вместо этого какая-то истерика детская и получил удаление, причем ВОЗМОЖНО не с матча, а из Спартака.
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Бериша всегда таким был: когда у команды или у него идет игра - у него грудь колесом и руки вверх, когда нет - тише воды.
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Наградить Беришу
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Ответ Tpy6kaMerlina
С Беришей всё в порядке? Так разве делают - летят в подкате на тренера чужой команды. Первый раз такое вижу. За такую провокацию нужно дисквалифицировать игрока. А Абаскаль поддался на провокацию, тоже некрасиво повёл, но не на пустом месте. Я бы дал три матча дисквы игроку и одну тренеру, потому что инициатор этого странного эпизода явно не тренер, а игрок.
В итоге Берише героя дадут
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Почему то представляю как Ибра прыгает в Пепа
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