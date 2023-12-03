Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!

Какая-то дичь, а не празднование.

Гильермо Абаскаль слетел с катушек после того, как «Спартак» пропустил в Грозном.

Когда Гамид Агаларов забил с передачи Бернарда Бериши, косовский легионер побежал праздновать к боковой трибуне – причем один.

Дальше – что-то необъяснимое. Игрока «Ахмата» разогнался и изобразил что-то вроде подката с двух ног, влетал так почти что в самого Абаскаля.

Выглядело очень странно.

Тренер «Спартака» разозлился, схватил Беришу и попытался оттащить. Но получился бросок, примерно из греко-римского стиля. Вот так это было на видео:

Выглядело как провокация, Абаскаль точно воспринял именно так.

Гильермо оттолкнул Бернарда – он свалился, хватаясь за лицо.

Бериша сразу после обращался к кому-то на трибуне. Агрессивно.

Ассистент объяснил главному судье Евгению Кукуляку, что произошло. Судья показал желтую Берише. Косовар удивился.

Абаскалю – сразу красная. Испанец удивился еще больше.

Тренер «Спартака» не ушел сразу, он вдруг выбежал на поле – чтобы показать бутылку, которая прилетела с трибуны.

«Спартак» уже без тренера успел сравнял счет – забил Антон Зиньковский.

А Бериша устроил спарринг с еще одним тренером и снова после гола. Теперь это был довольный Мирослав Ромащенко, когда «Ахмат» сделал 2:1 сразу после перерыва.

В следующем туре Абаскаля не будет на скамейке (против «Крыльев») точно, но явно грозит и гораздо более длительная дисквалификация. Напомним, тренера «Локо» Михаила Галактионова дисквалифицировали на две игры.

«Спартак» уже оставался без Абаскаля. Например, из-за дисквалификации после перепалки с Владимиром Федотовым он не вышел на игру против «Химок» прошлой осенью – и «Спартак» выиграл 5:0.

Интересно, что помимо «Зенита» Абаскаль не выигрывал в РПЛ только у «Ахмата» – три предыдущих матча завершились вничью.