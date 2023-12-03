Абаскаль сорвался: красная за бросок Бериши! Но зачем он прыгнул в тренера с двух ног?!
Какая-то дичь, а не празднование.
Гильермо Абаскаль слетел с катушек после того, как «Спартак» пропустил в Грозном.
Когда Гамид Агаларов забил с передачи Бернарда Бериши, косовский легионер побежал праздновать к боковой трибуне – причем один.
Дальше – что-то необъяснимое. Игрока «Ахмата» разогнался и изобразил что-то вроде подката с двух ног, влетал так почти что в самого Абаскаля.
Выглядело очень странно.
Тренер «Спартака» разозлился, схватил Беришу и попытался оттащить. Но получился бросок, примерно из греко-римского стиля. Вот так это было на видео:
Выглядело как провокация, Абаскаль точно воспринял именно так.
Гильермо оттолкнул Бернарда – он свалился, хватаясь за лицо.
Бериша сразу после обращался к кому-то на трибуне. Агрессивно.
Ассистент объяснил главному судье Евгению Кукуляку, что произошло. Судья показал желтую Берише. Косовар удивился.
Абаскалю – сразу красная. Испанец удивился еще больше.
Тренер «Спартака» не ушел сразу, он вдруг выбежал на поле – чтобы показать бутылку, которая прилетела с трибуны.
«Спартак» уже без тренера успел сравнял счет – забил Антон Зиньковский.
А Бериша устроил спарринг с еще одним тренером и снова после гола. Теперь это был довольный Мирослав Ромащенко, когда «Ахмат» сделал 2:1 сразу после перерыва.
В следующем туре Абаскаля не будет на скамейке (против «Крыльев») точно, но явно грозит и гораздо более длительная дисквалификация. Напомним, тренера «Локо» Михаила Галактионова дисквалифицировали на две игры.
«Спартак» уже оставался без Абаскаля. Например, из-за дисквалификации после перепалки с Владимиром Федотовым он не вышел на игру против «Химок» прошлой осенью – и «Спартак» выиграл 5:0.
Интересно, что помимо «Зенита» Абаскаль не выигрывал в РПЛ только у «Ахмата» – три предыдущих матча завершились вничью.
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 34 Агаларов, 1:1 – 44 Зиньковский, 2:1 – 47 Ковачев.
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Ахмат –
Шелия, Тодорович (Уциев, 88), Семенов, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Садулаев, 88), Олейников (Камилов, 22), Камило, Ковачев (Швец, 69), Агаларов (Конате, 69).
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Спартак –
Селихов, Бабич, Дуарте, Рябчук (Бонгонда, 77), Игнатов (Соболев, 56), Зиньковский, Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 67), Хлусевич, Зобнин (Мозес, 67), Промес.
А судья - идиот.
PS Для непонятливых - я не оправдываю Беришу. С ним и так все ясно. А Абаскаль удивил, детский сад какой-то. Как после этого он будет кому-то в своей команде предъявлять за дисциплину?) Подставил команду.
Ппц его доводят
Клоун обыкновенный