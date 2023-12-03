Эпичный привоз Кержакова: отбил в свои странную подачу с углового 🤯
Флэшбеки.
Перенесенный на полчаса матч «Локомотив» – «Зенит» начался с нелепой ошибки: Михаил Кержаков переправил мяч в свои ворота после подачи углового. «Локо» легко повел уже на 8-й минуте.
Максим Глушенков заработал и готовился подать вот в таких условиях – снегопад не прекращался.
Получилось прямо в Кержакова, причем мяч свалился уже в конце полета.
Голкипер пытался остановить ладонями, но получилось только хуже.
Мяч прошмыгнул под руками, ударился о тело Кержакова.
И влетел в ворота.
Можно предположить, что навес сорвался: Глушенков подавал с левой, чтобы удобно закрутить от ворот, но мяч прилетел на ближнюю штангу, да еще и почти низом.
● Глушенков в четвертой игре РПЛ подряд причастен к результативным действиям: ассисты в матчах со «Спартаком» и «Крыльями Советов», гол «Ахмату», теперь подача, которая привела к голу «Зениту».
● А у Кержакова совпадения с одним из прошлых матчей в Москве: 3 сентября играли против ЦСКА (1:1), и Михаил привез гол уже на четвертой минуте после прессинга Антона Заболотного. Да, тоже 3-го числа и тоже в самом начале матча.
Но «Зенит» отыгрался не в конце матча, как против ЦСКА, а уже ближе к концу первого тайма – забил Матео Кассьерра.
● «Зениту» сложно играть против «Локо» в гостях: из последних восьми матчей победил только в двух.
- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Тикнизян (Сулейманов, 90), Митай, Карпукас (Миранчук, 56), Глушенков (Марадишвили, 78), Пиняев (Самошников, 78), Дзюба.
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Зенит –
Кержаков, Круговой (Мостовой, 81), Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Мантуан, 71), Вендел, Кассьерра, Изидор (Фернандес, 70).
- Предупреждения:
- Пиняев (63), Ненахов (70), Марадишвили (83), Эракович (90).
Остальные пассажиры даже полного сезона не могли стабильно провести, но да, Лодыгин был норм один годик.
Но Керж это вообще ниочем, он не ловит никакие мячи, если они не летят прямо в него. А сегодня он даже это не смог. У топ-5 команд РПЛ вратари спасают, наш же просто прыгает для виду.
Миша Кержаков самый слабый вратарь в Зените с начала российских чемпионатов.
Но в данный момент он выступает в статусе ветерана и воспитанника клуба и ради этого закрывают глаза на его игру.