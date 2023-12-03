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Эпичный привоз Кержакова: отбил в свои странную подачу с углового 🤯

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Максим Глушенков Максим Глушенков
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Локомотив Локомотив
Футбол Футбол

Флэшбеки.

Перенесенный на полчаса матч «Локомотив» – «Зенит» начался с нелепой ошибки: Михаил Кержаков переправил мяч в свои ворота после подачи углового. «Локо» легко повел уже на 8-й минуте.

Максим Глушенков заработал и готовился подать вот в таких условиях – снегопад не прекращался.

Получилось прямо в Кержакова, причем мяч свалился уже в конце полета.

Голкипер пытался остановить ладонями, но получилось только хуже.

Мяч прошмыгнул под руками, ударился о тело Кержакова.

И влетел в ворота.

Можно предположить, что навес сорвался: Глушенков подавал с левой, чтобы удобно закрутить от ворот, но мяч прилетел на ближнюю штангу, да еще и почти низом. 

● Глушенков в четвертой игре РПЛ подряд причастен к результативным действиям: ассисты в матчах со «Спартаком» и «Крыльями Советов», гол «Ахмату», теперь подача, которая привела к голу «Зениту».

● А у Кержакова совпадения с одним из прошлых матчей в Москве: 3 сентября играли против ЦСКА (1:1), и Михаил привез гол уже на четвертой минуте после прессинга Антона Заболотного. Да, тоже 3-го числа и тоже в самом начале матча.

Но «Зенит» отыгрался не в конце матча, как против ЦСКА, а уже ближе к концу первого тайма – забил Матео Кассьерра.

● «Зениту» сложно играть против «Локо» в гостях: из последних восьми матчей победил только в двух. 

Локомотив – Зенит 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 8, автогол Кержаков, 1:1 – 41 Кассьерра, 2:1 – 59 Глушенков, 3:1 – 88 Тикнизян.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Сильянов, Тикнизян (Сулейманов, 90), Митай, Карпукас (Миранчук, 56), Глушенков (Марадишвили, 78), Пиняев (Самошников, 78), Дзюба.
ЗенитКержаков, Круговой (Мостовой, 81), Родригао, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Мантуан, 71), Вендел, Кассьерра, Изидор (Фернандес, 70).
Предупреждения:
Пиняев (63), Ненахов (70), Марадишвили (83), Эракович (90).

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»

26 комментариев
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Мишка марку держит
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Насмотрелся настоящего футбола посередине недели в ЛЧ в исполнении вратаря МЮ, решил повторить.
+13
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В Зените хороших вратарей не было с момента ухода Малафеева.
+8
0
+8
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Ответ Виктор Иванович
В Зените хороших вратарей не было с момента ухода Малафеева.
Лодыгин был не так плох в начале.
+6
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Не мудрено при такой погоде
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Ответ Птюч, Ёж.
Лодыгин был не так плох в начале.
Малафеев был надежен с начала и до конца карьеры, привозы были чем-то удивительным.
Остальные пассажиры даже полного сезона не могли стабильно провести, но да, Лодыгин был норм один годик.

Но Керж это вообще ниочем, он не ловит никакие мячи, если они не летят прямо в него. А сегодня он даже это не смог. У топ-5 команд РПЛ вратари спасают, наш же просто прыгает для виду.
+4
0
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Ответ Никита Самарин
Бывает...главное не зацикливаться, а продолжать играть.
В клубе из низа таблицы.
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Бывает...главное не зацикливаться, а продолжать играть.
+6
-4
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В составе Зенита отличился Кееееержаков!
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М-м-м, Скриншоты! Обожаю!
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Ответ Helge
да и Малафеев был весьма посредственный, играл в основном из-за лимита
Малафеев был топ вратарь, чтобы это знать, нужно было смотреть матчи того Зенита. Его затмил Акинфеев, но рядом с этими двумя даже рядом никто из тогдашних вратарей не валялся.
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белый Онана
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Ответ Виктор Иванович
В Зените хороших вратарей не было с момента ухода Малафеева.
так тренер вратарей - бесполезный старый алкаш.
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Ответ Птюч, Ёж.
Лодыгин был не так плох в начале.
надо не в начале, а в воротах
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Ответ Виктор Иванович
Малафеев был надежен с начала и до конца карьеры, привозы были чем-то удивительным. Остальные пассажиры даже полного сезона не могли стабильно провести, но да, Лодыгин был норм один годик. Но Керж это вообще ниочем, он не ловит никакие мячи, если они не летят прямо в него. А сегодня он даже это не смог. У топ-5 команд РПЛ вратари спасают, наш же просто прыгает для виду.
У Малафеева через раз были привозы, как только он покидал линию ворот. Исключения - выходы одна на один - там он был в порядке. В целом это был приличный вратарь.
Миша Кержаков самый слабый вратарь в Зените с начала российских чемпионатов.
Но в данный момент он выступает в статусе ветерана и воспитанника клуба и ради этого закрывают глаза на его игру.
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Ответ Снегири и суперклей
Ничего подобного. Чонтофальски был не хуже, как минимум. Но у него не было паспорта
Не смеши меня, видел я его игру, он только на подмену годился. С Малафеевым в сравнении это небо и земля.
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по заветам великого Онаны🤩
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Кто моюет объяснить как за такой удар от Пиняева с размаху,вколено в полете не показывают красную?
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зенитовская скорлупа 🤣😅😂
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Адамова за мини-косяк сразу посадил на лавку в чемпе, а этого будет продолжать ставить.
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Онана, снимай маску - мы тебя узнали!
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