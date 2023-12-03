Эпичный привоз Кержакова: отбил в свои странную подачу с углового 🤯

Флэшбеки.

Перенесенный на полчаса матч «Локомотив» – «Зенит» начался с нелепой ошибки: Михаил Кержаков переправил мяч в свои ворота после подачи углового. «Локо» легко повел уже на 8-й минуте.

Максим Глушенков заработал и готовился подать вот в таких условиях – снегопад не прекращался.

Получилось прямо в Кержакова, причем мяч свалился уже в конце полета.

Голкипер пытался остановить ладонями, но получилось только хуже.

Мяч прошмыгнул под руками, ударился о тело Кержакова.

И влетел в ворота.

Можно предположить, что навес сорвался: Глушенков подавал с левой, чтобы удобно закрутить от ворот, но мяч прилетел на ближнюю штангу, да еще и почти низом.

● Глушенков в четвертой игре РПЛ подряд причастен к результативным действиям: ассисты в матчах со «Спартаком» и «Крыльями Советов», гол «Ахмату», теперь подача, которая привела к голу «Зениту».

● А у Кержакова совпадения с одним из прошлых матчей в Москве: 3 сентября играли против ЦСКА (1:1), и Михаил привез гол уже на четвертой минуте после прессинга Антона Заболотного. Да, тоже 3-го числа и тоже в самом начале матча.

Но «Зенит» отыгрался не в конце матча, как против ЦСКА, а уже ближе к концу первого тайма – забил Матео Кассьерра.

● «Зениту» сложно играть против «Локо» в гостях: из последних восьми матчей победил только в двух.

Фото: кадры трансляции «Матч ТВ»