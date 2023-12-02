Стоны во время жеребьевки Евро. Что это было?

Жеребьевка группового этапа Евро-2024 запомнилась еще и посторонними звуками во время процесса. Пока участники доставали шарики из корзин, из аудиосистемы в зале звучали женские стоны.

Бриан Лаудруп отреагировал мимикой:

Команды из первой и второй корзины распределялись по группам под спокойную тихую музыку. Как и команды из третьей, хотя уже во время этого в зал иногда прорывался какой-то шум.

А на четвертой корзине началось.

Все сборные из четвертой корзины распределялись по группам под стоны

После Лаудрупа улыбнулся обычно серьезный Давид Сильва.

Директор УЕФА Джорджио Маркетти отреагировал: «Тут какой-то шум… Теперь он прекратился». Но стоило Лаудрупу вытащить Италию – звуки снова появились. Сами Хедира тоже был серьезен до этого момента.

Звуки не прекращались – теперь было слышно и в тот момент, когда Лаудруп доставал шарик с Сербией. Конечно, отреагировал.

Рикарду Куарежма был непроницаем. Но и стоны к этому времени прекратились.

Стоны опять вернулись. Как и реакция Лаудрупа.

В зале в этот момент кто-то веселился, а кто-то озадачен.

На оставшихся двух шариках было ровно так же – стоны почти не прекращались. Именно Лаудрупу выпало вытаскивать шарики под стоны. А после команд из четвертой корзины жеребьевка закончилась.

Это был пранк. Но как его реализовали?

Похоже, всех разыграл ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. Он показал в твиттере, в каком месте, по-видимому, приклеил телефон с эротическими звонками.

А потом из другого помещения звонил на него и видел в прямом эфире реакцию.

В Англии уже был похожий случай – тоже повеселился Джарвис

В январе 2023-го на ВВС шел репортаж о переигровке матча Кубка Англии «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», в студии с Гари Линекером и Аланом Ширером раздались громкие стоны. Позже Линекер опубликовал в твиттере фотографию телефона с наклеенным на него двусторонним скотчем и написал: «Мы нашли это приклеенным к задней панели телевизора. Что касается розыгрыша, то это было довольно забавно».

Ответственность за розыгрыш тогда взял на себя Джарвис. Он спрятал в студии телефон с установленными на рингтон звуками секса, и в нужный момент позвонил на него. Скорее всего, на жеребьевке Евро он осуществил такой же розыгрыш.

Джарвис также известен тем, что выбегал на поле во время финала Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Реалом». Тогда он обнял Винисиуса, пожал руки Каземиро и Эдену Азару и даже поболтал с Гаретом Бэйлом.