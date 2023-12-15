Ооочень много англичан вне Англии. Есть даже в Португалии и Франции

19-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс забил победный гол в матче с «Миланом» и вывел дортмундскую «Боруссию» в плей-офф ЛЧ (вот его история). Тоже заметили, что футболисты из Англии сейчас часто мелькают в других сильных лигах? Их там и правда достаточно.

Ла Лига

Джуд Беллингем («Реал»)

Ну здесь вы знаете. 19-летний полузащитник – один из лучших игроков европейского сезона. 12+2 в 14 матчах Ла Лиги и 4+2 в четырех играх ЛЧ.

Мэйсон Гринвуд («Хетафе»)

Сосланный из «МЮ» в «Хетафе» 22-летний английский нападающий неплохо освоился в Испании – четыре гола и три ассиста в 13 матчах во всех турнирах.

Серия А

Сэмюэл Айлинг-Джуниор («Ювентус»)

20-летний вингер оказался в системе «Ювентуса» еще три года назад, а сейчас Макс Аллегри подпускает англичанина к основе – в этом сезоне 113 минут без результативных действий.

Кинан Дэвис («Удинезе»)

25-летний форвард перешел из «Астон Виллы» в «Удинезе» в начале сентября, но через несколько дней получил повреждение берцовой кости, от которого восстанавливается до сих пор.

Фикайо Томори («Милан»)

25-летний центральный защитник перешел из «Челси» в «Милан» два года назад. Играет всегда, когда здоров.

Рубен Лофтус-Чик («Милан»)

27-летний полузащитник проследовал тем же путем, что и Томори – правда, на два года позже. В этом сезоне у Рубена пока 1+1, он играет регулярно, но недавно пропускал несколько матчей из-за травмы.

Крис Смоллинг («Рома»)

34-летний защитник в Риме с сезона-2020/21. В этом сезоне из-за тендинита (воспаление ткани сухожилия) почти не играл.

Тэмми Абрахам («Рома»)

26-летний форвард не провел в этом сезоне ни минуты – восстанавливается от разрыва крестов, который получил в начале лета.

Бундеслига

Рис Оксфорд («Аугсбург»)

25-летний воспитанник «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», а ныне центральный защитник «Аугсбурга» из-за мышечных проблем не выходил на поле с весны.

Джафет Танганга («Аугсбург»)

У 24-летнего одноклубника Оксофорда, который принадлежит «Тоттенхэму», тоже пока ни одного сыгранного матча в этом сезоне – он восстанавливается от травмы.

Харри Кейн («Бавария»)

22+7 в 17 матчах – так 30-летний Харри пока выступает за «Баварию».

Хорди Осеи-Туту («Бохум»)

У 25-летнего воспитанника «Арсенала» 0 сыгранных минут за «Бохум» в этом сезоне.

Лига 1

Эмран Согло («Марсель)

18-летний воспитанник «Челси» пока редко играет за «Марсель» – лишь 68 минут в этом сезоне.

Эйнджел Гомес («Лилль»)

23-летний воспитанник «МЮ» перешел в «Лилль» три года назад. За французский клуб провел 86 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

Джош Уилсон-Эсбранд («Реймс»)

20-летний левый защитник, принадлежащий «Ман Сити», в этом сезоне уехал в аренду в «Реймс» – 389 сыгранных минут и один гол. Сейчас травмирован.

Энсли Мэйтленд-Найлз («Лион»)

26-летний воспитанник «Арсенала» в летнее трансферное ушел свободным агентом в «Лион». Играет не очень часто – 366 минут во всех турнирах.

Бонус

Маркус Эдвардс («Спортинг»)

24-летний воспитанник «Тоттенхэма» Маркус Эдвардс временами ярко выступает за лиссабонский «Спортинг». В прошлом сезоне выбил 12+14 – забивал в еврокубках «Тоттенхэму» и «Ювентусу». В этом сезоне у Эдвардса пока 3+4 за 991 минуту.

Чуба Акпом («Аякс»)

Воспитанник «Арсенала» к 28 годам успел сменить десять клубов. Юбилейным в списке стал «Аякс», куда Чуба перебрался летом. В 13 матчах за кризисный амстердамский клуб Акпом забил пять мячей.

Фото: Lynne Cameron, Karl-Josef Hildenbrand, Fabrizio Corradetti, Dennis Goodwin, Marc Niemeyer, Maurizio Borsari, Mutsu Kawamori, Oscar J. Barroso, /Klaus Rainer Krieger, Rolf Vennenbernd/Global Look Press