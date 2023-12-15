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Ооочень много англичан вне Англии. Есть даже в Португалии и Франции

Тэмми Абрахам Тэмми Абрахам
Харри Кейн Харри Кейн
Эмран Согло Эмран Согло
Кинан Дэвис Кинан Дэвис
Джафет Танганга Джафет Танганга
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Джош Уилсон-Эсбранд Джош Уилсон-Эсбранд
Сэм Айлинг Сэм Айлинг
Чуба Акпом Чуба Акпом
Рубен Лофтус-Чик Рубен Лофтус-Чик
Рис Оксфорд Рис Оксфорд
Фикайо Томори Фикайо Томори
Маркус Эдвардс Маркус Эдвардс
Крис Смоллинг Крис Смоллинг
Джорди Осеи-Туту Джорди Осеи-Туту
Энсли Мэйтленд-Найлз Энсли Мэйтленд-Найлз
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Эйнджел Гомес Эйнджел Гомес
Футбол Футбол

19-летний англичанин Джейми Байно-Гиттенс забил победный гол в матче с «Миланом» и вывел дортмундскую «Боруссию» в плей-офф ЛЧ (вот его история). Тоже заметили, что футболисты из Англии сейчас часто мелькают в других сильных лигах? Их там и правда достаточно. 

Ла Лига

Джуд Беллингем («Реал») 

Ну здесь вы знаете. 19-летний полузащитник – один из лучших игроков европейского сезона. 12+2 в 14 матчах Ла Лиги и 4+2 в четырех играх ЛЧ.

Мэйсон Гринвуд («Хетафе»)

Сосланный из «МЮ» в «Хетафе» 22-летний английский нападающий неплохо освоился в Испании – четыре гола и три ассиста в 13 матчах во всех турнирах.

Серия А 

Сэмюэл Айлинг-Джуниор («Ювентус») 

20-летний вингер оказался в системе «Ювентуса» еще три года назад, а сейчас Макс Аллегри подпускает англичанина к основе – в этом сезоне 113 минут без результативных действий.

Кинан Дэвис («Удинезе») 

25-летний форвард перешел из «Астон Виллы» в «Удинезе» в начале сентября, но через несколько дней получил повреждение берцовой кости, от которого восстанавливается до сих пор.

Фикайо Томори («Милан»)

25-летний центральный защитник перешел из «Челси» в «Милан» два года назад. Играет всегда, когда здоров.

Рубен Лофтус-Чик («Милан»)

27-летний полузащитник проследовал тем же путем, что и Томори – правда, на два года позже. В этом сезоне у Рубена пока 1+1, он играет регулярно, но недавно пропускал несколько матчей из-за травмы.

Крис Смоллинг («Рома»)

34-летний защитник в Риме с сезона-2020/21. В этом сезоне из-за тендинита (воспаление ткани сухожилия) почти не играл.

Тэмми Абрахам («Рома»)

26-летний форвард не провел в этом сезоне ни минуты – восстанавливается от разрыва крестов, который получил в начале лета.

Бундеслига

Рис Оксфорд («Аугсбург»)

25-летний воспитанник «Тоттенхэма» и «Вест Хэма», а ныне центральный защитник «Аугсбурга» из-за мышечных проблем не выходил на поле с весны. 

Джафет Танганга («Аугсбург»)

У 24-летнего одноклубника Оксофорда, который принадлежит «Тоттенхэму», тоже пока ни одного сыгранного матча в этом сезоне – он восстанавливается от травмы.

Харри Кейн («Бавария»)

22+7 в 17 матчах – так 30-летний Харри пока выступает за «Баварию».

Хорди Осеи-Туту («Бохум»)

У 25-летнего воспитанника «Арсенала» 0 сыгранных минут за «Бохум» в этом сезоне.

Лига 1 

Эмран Согло («Марсель)

18-летний воспитанник «Челси» пока редко играет за «Марсель» – лишь 68 минут в этом сезоне.

Эйнджел Гомес («Лилль»)

23-летний воспитанник «МЮ» перешел в «Лилль» три года назад. За французский клуб провел 86 матчей, забил 7 голов и отдал 10 ассистов.

Джош Уилсон-Эсбранд («Реймс»)

20-летний левый защитник, принадлежащий «Ман Сити», в этом сезоне уехал в аренду в «Реймс» – 389 сыгранных минут и один гол. Сейчас травмирован.

Энсли Мэйтленд-Найлз («Лион»)

26-летний воспитанник «Арсенала» в летнее трансферное ушел свободным агентом в «Лион». Играет не очень часто – 366 минут во всех турнирах.

Бонус

Маркус Эдвардс («Спортинг»)

24-летний воспитанник «Тоттенхэма» Маркус Эдвардс временами ярко выступает за лиссабонский «Спортинг». В прошлом сезоне выбил 12+14 – забивал в еврокубках «Тоттенхэму» и «Ювентусу». В этом сезоне у Эдвардса пока 3+4 за 991 минуту.

Чуба Акпом («Аякс»)

Воспитанник «Арсенала» к 28 годам успел сменить десять клубов. Юбилейным в списке стал «Аякс», куда Чуба перебрался летом. В 13 матчах за кризисный амстердамский клуб Акпом забил пять мячей.

Фото: Lynne Cameron, Karl-Josef Hildenbrand, Fabrizio Corradetti, Dennis Goodwin, Marc Niemeyer, Maurizio Borsari, Mutsu Kawamori, Oscar J. Barroso, /Klaus Rainer Krieger, Rolf Vennenbernd/Global Look Press

40 комментариев
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все афроангличани, кроме Кейна
+34
-7
+27
Кейн испортил всю подборку
+27
-2
+25
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
+25
-11
+14
ну какие это англичане, это французы
+9
-2
+7
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Расисты, сэр.
Про наших не пишут, потому что улетели бы за экстремизм, вот и отыгрывают свою необразованность на игроках из других стран. Как сдержаться и не показать пальцем, правда?)
+5
0
+5
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Потому что это и есть причина почему типо "онглечане" по Европах сейчас.
Местные "реднеки" все еще никуда не ездят почти)
+8
-5
+3
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Да никто ничего против афро-англичан или афро-французов не имеет. Просто обращает на себя внимание:
1) Высокий процент темнокожих футболистов в составе сборной Англии.
2) Англичане не очень любили покидать свою страну, как раз по причине сложности в адаптации. У темнокожих ребят с этим проблем меньше.
+3
0
+3
Мусиала достоин упоминания. Все-таки, провел много матчей за разные молодежные сб Англии
+2
0
+2
Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
наверно не русские, а славяне
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
а когда-то были главными домоседами Европы. Кстати у Лофтус-Чика может и 1+1, но игрок он толковый, отличные отборы, умеет перейти в атаку, если без травм, станет краеугольным камнем Милана
18 игроков на ТОП6 чемпионатов - они и остались домоседами
+1
0
+1
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Ну это просто факт для меня. В этом ничего нет такого, для колониальной империи, наверное, это нормально.
+4
-3
+1
Больше на французов похожи🤔
+2
-1
+1
Только Кейн белый.
+2
-1
+1
А ведь надо было всего лишь лимит на легионеров ввести англичанам и все играли бы в Англии!
Я уже не говорю, что у них Fan ID нет, и пиво на стадионах продают!
Это потому что у них депутатов нормальных нет, например, как наш Терюшков 👍
+1
0
+1
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Ничем не лучше. Но люди в комментах думают иначе, когда вся мировая цивилизация отвернулась от тебя, только и остаётся унижать других рас.
+2
-2
0
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Потому что это весело. не будь занудой. дело не в расизме
0
0
0
Ответ Gleb
Можете спокойно объяснить, почему люди в комментариях обращают внимание а цвет кожи? Чем человек с белым цветом кожи лучше человека с черным цветом кожи?
Смысл не в этом, а в том, что это не "англичане", если говорить о генетике. Так и Ари с Гильермо можно занести в русские футболисты.
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Ответ Саша Казенкинский
Спасибо за ликбез знаток. Повеяло идеями Габино)
:-*
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Ответ stif 95
ну какие это англичане, это французы
Джуд вообще ирландец
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Ответ rude.
"русские" всегда друг друга убивали. Начиная от становления Руси, переходя в Крещение, заканчивая последствием распада Руси...Не ново. Славянам не дано иметь единое государство, никогда. Тут каждый сам у себя на уме.
Спасибо за ликбез знаток. Повеяло идеями Габино)
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Ответ umar009
Были англосаксы, стали афросаксы
Путин через 20 лет: «Это все афросаксы»
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Ответ Vakhore
Комментарий удален модератором
"русские" всегда друг друга убивали. Начиная от становления Руси, переходя в Крещение, заканчивая последствием распада Руси...Не ново.
Славянам не дано иметь единое государство, никогда. Тут каждый сам у себя на уме.
+1
-1
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Ответ Макс Хромин
18 игроков на ТОП6 чемпионатов - они и остались домоседами
раньше и 5 не было
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Ответ Football_legend
Путин через 20 лет: «Это все афросаксы»
Если дойдет то афросаксов, то думаю они войдут в состав России)
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Ответ AizikEpshtein
все афроангличани, кроме Кейна
Были англосаксы, стали афросаксы
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Ответ AizikEpshtein
все афроангличани, кроме Кейна
Ещё Гринвуд не афроангличанин, как минимум) он Ямаец😅
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Ну если честно, то "англичанин" тут только Кейн. Остальные могли бы быть и испанцами, и французами, и португальцами...
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Что за мода на двойные фамилии, кто-нибудь может объяснить?
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Это, мягко говоря, не очень много. Много - французских паспортов, испанцев тоже много
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Забыли Байно-Гиттенса и Нмечу из Боруссии Дортмунд.
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