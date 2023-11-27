«Барса» вернулась в плей-офф ЛЧ. Впервые с Хави и без Месси

Облегчение.

«Барселона» обыграла «Порту» 2:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые с момента ухода Месси.

Было непросто. «Порту» открыл счет в первом тайме, а еще один гол отменили. Уже через две минуты ответил Жоау Канселу, когда разобрался с защитником на входе в штрафную с фланга, а во втором тайме Канселу с того же края проник в штрафную и прострелил Жоау Феликсу под удар в касание.

Получается, в плей-офф «Барсу» в матче с «Порту» вывели португальцы.

Два сезона страданий: поражения от «Баварии», победы только над аутсайдерами

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Следующие два сезона клуб встречал евровесну в Лиге Европы. Как так получилось? Дважды попали в группу с «Баварией» и проиграли мюнхенцам четыре матча с общим счетом 0:11.

В сезоне-2021/22 не смогли обыграть «Бенфику» – проиграли 0:3 и потом скатали нули. Две натужных победы – над киевским «Динамо».

Расклад такой: «Бавария» – 18 очков, «Бенфика» – 8, «Барселона» – 7, «Динамо» – 1.

В сезоне-2022/23 уже полностью при Хави ни разу не обыграли «Интер» – тоже ничья (3:3) и поражение (0:1). Две уверенных победы – над «Викторией Пльзень».

«Бавария» – 18, «Интер» – 10, «Барселона» – 7, «Виктория» – 1.

🔴 Третий раз подряд «Барса» просто не могла попасть к «Баварии». Спасла победа в Ла Лиге – клубы попали в одну корзину при жеребьевке. Да и группа у каталонцев получилась не самая страшная: дебютанты из «Антверпена» и «Шахтер» с «Порту», у которых тоже хватает проблем.

🔵 За все время в «Барселоне» Месси проиграл только 6 матчей группового этапа («Барса» проиграла на пару игр больше – но в них Лео не выходил). С момента ухода аргентинца – уже семь поражений за три года.

🔴 Забавно, что без Месси «Барселона» в последний раз играла в плей-офф Лиги чемпионов аж в сезоне-2002/03. Тогда это был четвертьфинал после двух групповых этапов – в нем проиграли «Ювентусу». Хави, кстати, забил в ответном матче.

Успех в ЛЧ особенно важен на фоне проблем в чемпионате

В Ла Лиге у «Барселоны» дела так себе – на выходных каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» и слетели на четвертое место. Отставание от первой строчки, которую делят «Реал» и «Жирона», уже 4 очка.

Хави после матча в чемпионате нервничал, винил судей и говорил про доверие со стороны руководства клуба. Как будто бы убеждал всех, что не самые хорошие результаты последних недель – не повод для увольнения. Хотя Catalunya Radio сообщает, что Деку и Лапорта не всегда довольны решениями Хави.

После трудовой победы над «Порту» тренер «Барсы» был гораздо довольнее: «Я очень рад за команду и клуб. Мы были обязаны выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол.

При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором тайме мы превосходили «Порту». В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить».

Фото: Gettyimages.ruDavid Ramos; East News/AP Photo/Joan Monfort