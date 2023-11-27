Вы это видели?
Блог

«Барса» вернулась в плей-офф ЛЧ. Впервые с Хави и без Месси

Лионель Месси Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Хави Хави
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Облегчение.

«Барселона» обыграла «Порту» 2:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые с момента ухода Месси. 

Было непросто. «Порту» открыл счет в первом тайме, а еще один гол отменили. Уже через две минуты ответил Жоау Канселу, когда разобрался с защитником на входе в штрафную с фланга, а во втором тайме Канселу с того же края проник в штрафную и прострелил Жоау Феликсу под удар в касание.

Получается, в плей-офф «Барсу» в матче с «Порту» вывели португальцы. 

Два сезона страданий: поражения от «Баварии», победы только над аутсайдерами

Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Следующие два сезона клуб встречал евровесну в Лиге Европы. Как так получилось? Дважды попали в группу с «Баварией» и проиграли мюнхенцам четыре матча с общим счетом 0:11.

В сезоне-2021/22 не смогли обыграть «Бенфику» – проиграли 0:3 и потом скатали нули. Две натужных победы – над киевским «Динамо».

Расклад такой: «Бавария» – 18 очков, «Бенфика» – 8, «Барселона» – 7, «Динамо» – 1.

В сезоне-2022/23 уже полностью при Хави ни разу не обыграли «Интер» – тоже ничья (3:3) и поражение (0:1). Две уверенных победы – над «Викторией Пльзень».  

«Бавария» – 18, «Интер» – 10, «Барселона» – 7, «Виктория» – 1.

🔴 Третий раз подряд «Барса» просто не могла попасть к «Баварии». Спасла победа в Ла Лиге – клубы попали в одну корзину при жеребьевке. Да и группа у каталонцев получилась не самая страшная: дебютанты из «Антверпена» и «Шахтер» с «Порту», у которых тоже хватает проблем.

🔵 За все время в «Барселоне» Месси проиграл только 6 матчей группового этапа («Барса» проиграла на пару игр больше – но в них Лео не выходил). С момента ухода аргентинца – уже семь поражений за три года.

🔴 Забавно, что без Месси «Барселона» в последний раз играла в плей-офф Лиги чемпионов аж в сезоне-2002/03. Тогда это был четвертьфинал после двух групповых этапов – в нем проиграли «Ювентусу». Хави, кстати, забил в ответном матче.

Успех в ЛЧ особенно важен на фоне проблем в чемпионате

В Ла Лиге у «Барселоны» дела так себе – на выходных каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» и слетели на четвертое место. Отставание от первой строчки, которую делят «Реал» и «Жирона», уже 4 очка.

Хави после матча в чемпионате нервничал, винил судей и говорил про доверие со стороны руководства клуба. Как будто бы убеждал всех, что не самые хорошие результаты последних недель – не повод для увольнения. Хотя Catalunya Radio сообщает, что Деку и Лапорта не всегда довольны решениями Хави.

После трудовой победы над «Порту» тренер «Барсы» был гораздо довольнее:  «Я очень рад за команду и клуб. Мы были обязаны выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол.

При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором тайме мы превосходили «Порту». В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить».

«ПСЖ» чудом спасся, «Дортмунд» – лучший в группе смерти, «Барса» наконец-то в плей-офф, у «Сити» мегакамбэк. Главное в ЛЧ

Барселона Испания – Порту Португалия 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 30 Пепе, 1:1 – 32 Жоау Канселу, 2:1 – 57 Жоау Феликс.
БарселонаПенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.
ПортуДиогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).
Предупреждения:
Фабиу Кардозу (36), де Йонг (37), Жоау Мариу (57), Жоау Феликс (59), Пепе (74).

Фото: Gettyimages.ruDavid Ramos; East News/AP Photo/Joan Monfort

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
два португальца помогли обыграть команду из Португалии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий