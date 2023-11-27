«Барса» вернулась в плей-офф ЛЧ. Впервые с Хави и без Месси
Облегчение.
«Барселона» обыграла «Порту» 2:1 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые с момента ухода Месси.
Было непросто. «Порту» открыл счет в первом тайме, а еще один гол отменили. Уже через две минуты ответил Жоау Канселу, когда разобрался с защитником на входе в штрафную с фланга, а во втором тайме Канселу с того же края проник в штрафную и прострелил Жоау Феликсу под удар в касание.
Получается, в плей-офф «Барсу» в матче с «Порту» вывели португальцы.
Два сезона страданий: поражения от «Баварии», победы только над аутсайдерами
Месси ушел из «Барселоны» в 2021 году. Следующие два сезона клуб встречал евровесну в Лиге Европы. Как так получилось? Дважды попали в группу с «Баварией» и проиграли мюнхенцам четыре матча с общим счетом 0:11.
В сезоне-2021/22 не смогли обыграть «Бенфику» – проиграли 0:3 и потом скатали нули. Две натужных победы – над киевским «Динамо».
Расклад такой: «Бавария» – 18 очков, «Бенфика» – 8, «Барселона» – 7, «Динамо» – 1.
В сезоне-2022/23 уже полностью при Хави ни разу не обыграли «Интер» – тоже ничья (3:3) и поражение (0:1). Две уверенных победы – над «Викторией Пльзень».
«Бавария» – 18, «Интер» – 10, «Барселона» – 7, «Виктория» – 1.
🔴 Третий раз подряд «Барса» просто не могла попасть к «Баварии». Спасла победа в Ла Лиге – клубы попали в одну корзину при жеребьевке. Да и группа у каталонцев получилась не самая страшная: дебютанты из «Антверпена» и «Шахтер» с «Порту», у которых тоже хватает проблем.
🔵 За все время в «Барселоне» Месси проиграл только 6 матчей группового этапа («Барса» проиграла на пару игр больше – но в них Лео не выходил). С момента ухода аргентинца – уже семь поражений за три года.
🔴 Забавно, что без Месси «Барселона» в последний раз играла в плей-офф Лиги чемпионов аж в сезоне-2002/03. Тогда это был четвертьфинал после двух групповых этапов – в нем проиграли «Ювентусу». Хави, кстати, забил в ответном матче.
Успех в ЛЧ особенно важен на фоне проблем в чемпионате
В Ла Лиге у «Барселоны» дела так себе – на выходных каталонцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» и слетели на четвертое место. Отставание от первой строчки, которую делят «Реал» и «Жирона», уже 4 очка.
Хави после матча в чемпионате нервничал, винил судей и говорил про доверие со стороны руководства клуба. Как будто бы убеждал всех, что не самые хорошие результаты последних недель – не повод для увольнения. Хотя Catalunya Radio сообщает, что Деку и Лапорта не всегда довольны решениями Хави.
После трудовой победы над «Порту» тренер «Барсы» был гораздо довольнее: «Я очень рад за команду и клуб. Мы были обязаны выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в Лигу Европы. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол.
При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором тайме мы превосходили «Порту». В «Барселоне» не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить».
«ПСЖ» чудом спасся, «Дортмунд» – лучший в группе смерти, «Барса» наконец-то в плей-офф, у «Сити» мегакамбэк. Главное в ЛЧ
- Дата проведения
- 28 ноября, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Голы:
- 0:1 – 30 Пепе, 1:1 – 32 Жоау Канселу, 2:1 – 57 Жоау Феликс.
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Барселона –
Пенья, Араухо, Мартинес, Кунде, Жоау Канселу (Бальде, 82), Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья (Ямаль, 90), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75), Левандовски.
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Порту –
Диогу Кошта, Жоау Мариу (Санчес, 67), Пепе, Фабиу Кардозу (Намасо, 90), Сануси, Эуштакиу (Нико Гонсалес, 81), Варела, Пепе, Тареми, Эванилсон (Франсишку Консейсау, 81), Галено (Тони Мартинес, 90).
- Предупреждения:
- Фабиу Кардозу (36), де Йонг (37), Жоау Мариу (57), Жоау Феликс (59), Пепе (74).
Фото: Gettyimages.ruDavid Ramos; East News/AP Photo/Joan Monfort
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