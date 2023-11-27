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Ох, «Тоттенхэм» скатился: уже вне топ-4. Три поражения подряд

Астон Вилла Астон Вилла
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Тоттенхэм Тоттенхэм
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Джовани Ло Чельсо Джовани Ло Чельсо
Олли Уоткинс Олли Уоткинс
Пау Торрес Пау Торрес
Футбол Футбол

Проиграли «Вилле» и пропустили ее в зону ЛЧ.

Еще недавно мы удивлялись идеальному старту Энджа Постекоглу и даже осторожно обсуждали шансы «Тоттенхэма» на чемпионство, а теперь команда выпала из топ-4.

Оттуда лондонцев выбило домашнее поражение от прямого конкурента – «Астон Виллы» (1:2).

Третье поражение подряд: забили первыми, но дали перевернуть

«Тоттенхэм» привычно начал матч лучше соперника – и открыл счет на 22-й минуте: подача с углового, вынос, мощный удар с линии штрафной Джовани Ло Чельсо. В этом эпизоде хорошо помог еще и рикошет от колена защитника «Виллы» Диего Карлоса.

Гости отыгрались в следующей же атаке, но гол Олли Уоткинса отменили после длительного просмотра ВАР. Форвард «Виллы» в момент удара головой заскочил в небольшой офсайд.

Но «Вилла» все же сравняла, причем еще в первом тайме: к голу привел фол вдали от ворот на 45+7, когда дальняя подача прилетела точно на голову Пау Торреса.

Победный бирмингемцы соорудили на 61-й: Юри Тилеманс тонко вырезал между линиями в штрафную, а Уоткинс реализовал. Оставалось еще больше получаса игры, но команда Унаи Эмери выстояла и выбила соперника из топ-4.

«Манчестер Юнайтед», чей сезон считается неудачным, всего в двух очках.

Похоже, «Тоттенхэму» только мешают ранние голы. И травмы, конечно

Падение «Тоттенхэма» продолжается:

● Это уже третье поражение лондонцев подряд (до этого не проигрывали ни разу): сначала 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси», на третьей с «Вулвз».

«Тоттенхэм» разучился забивать больше гола за игру: до этой серии поражений у команды регулярно было не меньше мячей – из десяти матчей не получилось только в одном против «Лутона», но там пришлось долго играть вдесятером.

● Главная причина неудач – эпидемия травм: семеро травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), двое дисквалифицированных (Кристиан Ромеро и Ив Биссума).

Эта картинка будет актуальна еще долго.

Вдобавок к травмам у «Тоттенхэма» сложный календарь – после «Виллы» выезд к «Ман Сити», затем домашние матчи с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».

У Постекоглу самая серьезная проверка после приезда в Англию. Но он не унывает: «Первое серьезное испытание? А потеря лучшего игрока турнира за день до начала сезона? Сейчас все проще простого – мы потеряли игроков из-за травм, из-за которых досрочно заканчивают сезоны. Так что не переживайте».

Тоттенхэм – Астон Вилла 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
26 ноября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Ло Чельсо, 1:1 – 45 Пау Торрес, 1:2 – 61 Уоткинс.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Велис, 86), Бентанкур (Хейбьерг, 32), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Скипп, 71), Джонсон.
Астон ВиллаМартинес, Кэш (Бэйли, 46), Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн (Рэмзи, 90), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Тилеманс, 46), Уоткинс (Дуран, 90).
Предупреждения:
Кэш (27), Камара (38), Макгинн (41), Уоткинс (82).

«Тоттенхэм» Почеттино развалился после финала ЛЧ. Почему все закончилось так грустно?

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield

41 комментарий

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Cearvm
По игре вообще не скатился, просто теперь постоянное невезение и травмы ключевых игроков основного состава.
+48
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tvorog8088
В свой обычный ритм вошли, 4-7 место.
+32
-9
+23
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Damir Kulbayev
По картинке складывается ощущение, что у Ришарлисона гусарский насморк, пардон.
+15
-2
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ппппочему
Ответ Verziloff
Похоже АПЛ заигралась в энергозатратный футбол, прессинг, контрпрессинг, доминирование, перегрузы и т.д. и т.п. Количество травм зашкаливает. В такой футбол могут играть только избранные, а именно те, у кого два равноценных состава. У Постекоглу такое количество травмированных, это и его вина в том числе, следствие его философии, здесь где то нужно уметь притормозить, засушить игру, ведь если не будет результата весь этот красивый футбол все забудут. А в целом, Постекоглу пока заставил себя уважать, человек после первой предсезонки дает хороший результат, сравните с первыми сезонами Артеты и Клоппа, хотя рано еще сравнивать
Почему-то с 2017-18 года строили игру так клубы, и все нормально было. А как провели никому ненужный (кроме катарских шейхов в их родной пустыне) ЧМ посреди сезона, так посыпались травмы через край, и виноват конечно энергозатратный футбол, а не ФИФА с УЕФА
+9
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Сан Икер
Играют отлично, вот чего то не хватает в концовке. Может волшебных пасов Мэдиссона?
+8
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rude.
Ответ Английский_пациент
Ни одно из трех поражений не было заслуженным. Болельщик Арсенала
В смысле?? С Волками прям максимально заслуженное. Всю игру занимались фигней, а Вулвз работали.
+8
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artman
Ответ Английский_пациент
Ни одно из трех поражений не было заслуженным. Болельщик Арсенала
Ща прибегут хейтеры и расскажут тебе, что это все "карма за Ливерпуль, ТТХ дико везло эти 10 матчей и вообще в Залечь на дно в Брюгге все правильно сказали". А по факту, кроме матча с Ливерпулем, все победы и очки были по делу, а щас команда играет почти вторым составом. И все равно смотрелась лучше Виллы. Оч жаль проигрывать три таких матча - где в каждом вполне можно было побеждать. Но хейтеры видят только три поражения и уже соревнуются в "остроумии". Хотя лично я горжусь тем, как команда играла с Челси и особенно сегодня
+10
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ArnoNeputevy
Ответ Jim Korbett
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Вот именно "МС" они обыграют.
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marston
Игру добротную показывают, разве что матч с Волками был "из ряда вон", что понятно почему; если попадут в лч по итогу сезона - уже победа.
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Astella Guccio
Спад был ожидаем... Но потеря 80% основного состава было чуть неожиданно.
И кто бы что ни говорил, сегодня Тоттенхэм смотрелся очень достойно, Я очень горда за команду. После поражения не остался чувство потерянности. Есть отголоски надежды,что все может быть не так уж плохо. Тому причина то ,что Анджи показал ,что его футбол реально крут, Из оставшихся (не всегда используемых Дэвисов ,Скиппы и тд.) игроков смог показать свой футбол. Обычно потерянные игроки смотрелись собранными после пропущенных,Даавно такого не было на поле Хотспурс.
Дай Бог, все впереди , за несколько сезонов можно конкретно построить мощный фундамент, подкорректировать некоторые нюансы, раскошелиться на нужных игроков. Да и понятно,что сам Леви тоже в восхищении от Футбола Постекоглу, раскошелился на Конте 300+ млн. , пусть даёт требуемое и для Энджи.
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Экочёрт 4000
Ответ Jim Korbett
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глупости
никто про чемпионство не говорил всерьез
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Карлик на гормонах
Как же тренеришка хорош!
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artman
Ответ Андрей Тарсуков
"Чистилище, да. Чистилище вроде как посередине. Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм»."
Сам придумал? оригинальная шутка
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Brigant
Ответ Redhead One
Вот что бывает, если скамейки нет. Даже с 1 матчем в неделю потеря 2-3 ключевых игроков сильно сказывается на результате. Смешно было читать, когда люди всерьёз говорили о чемпионстве петухов
У ТТХ шансов больше чем у пушкарей!
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22_Reytm
Ещё свое возьмут
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Английский_пациент
Ответ rude.
В смысле?? С Волками прям максимально заслуженное. Всю игру занимались фигней, а Вулвз работали.
Ну там ничейная игра была скорее , но согласен -из трех последних это была худшая
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artman
Ответ Андрей Тарсуков
Цитата из фильма "Залечь на дно в Брюгге". Или вы думаете Тоттенхем только сейчас начал скатываться куда-то?
Господи, как можно быть таким "умным")
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Verziloff
Похоже АПЛ заигралась в энергозатратный футбол, прессинг, контрпрессинг, доминирование, перегрузы и т.д. и т.п. Количество травм зашкаливает. В такой футбол могут играть только избранные, а именно те, у кого два равноценных состава.
У Постекоглу такое количество травмированных, это и его вина в том числе, следствие его философии, здесь где то нужно уметь притормозить, засушить игру, ведь если не будет результата весь этот красивый футбол все забудут. А в целом, Постекоглу пока заставил себя уважать, человек после первой предсезонки дает хороший результат, сравните с первыми сезонами Артеты и Клоппа, хотя рано еще сравнивать
+2
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Английский_пациент
Ни одно из трех поражений не было заслуженным. Болельщик Арсенала
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DaniZero
игра вроде не плохая, но многие матчи на фарте вытаскивали или судья тащил, как в матче Ливерпулем, где вообще судьи черти что натворили, а теперь фарт кончился и при не плохой игре уже трудно выигрывать, до этого в Постекоглу не верил вообще, но когда были на первом месте подумал может он не так плох, и после этого такое пошло с командой
+4
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RembaXXX
Без Мэддисона это ожидаемо было, но больше меня Вилла удивляет, получить 5 штук от Ньюкасла в 1м туре и уже к 14му включиться в борьбу за ТОП 4.
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Тюменец
Ответ AlexMSQ
Эндж сейчас очень популярен в Англии, и не только среди болельщиков шпор. Но недостатки его Тоттенхэма все более становятся очевидными. И дело не только в 12 травмированных и дисквалифицированных. Сегодня у Виллы этот список тоже был внушительным. Похоже, что под его руководством Тоттенхэм будет исполнять очень веселую, но только одну "мелодию". Такое впечатление, что Эндж не хочет перестраивать игру во время матча. Высокий прессинг и только он, что бы не происходило на поле. Крайние защитники смещаются в центр, освобождая пространство фланговым бегункам. Первый тайм Тоттенхэм диктовал, но с реализацией без Мэдисона просто беда. А Эмери в перерыве внес коррективы, убрал Кэша, усилил центр - и второй тайм Вилла уже имела преимущество. В сегодняшней заявке у Тоттенхэма был всего один ЦЗ - Дайер - и тот остался в запасе. В итоге высокая защита была хороша, но на линии своей штрафной ЦЗ ошибались и из центра получили два гола. А больше Вилле Эмери было и не надо. Сон регулярно забегал в офсайд (всего 5 офсайдов), а на линии Мартинес очень хорош. И, если ничего не изменится, Тоттенхэм может пойти по пути Лидса Бьелсы. Зрелищная игра при плохих результатах.
Скорее Тоттенхэм пойдет по пути Почеттино - при неплохой картинке ноль титулов. Но, кое кого это, видимо, устраивает. ))
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Romans Muhins
Ответ Direct free kick
Румынхэм и Рома оба теперь на 5-х местах в своих лига. Так почему же румын топ, а Маур сбитый лётчик?
У них зарплаты и статус не сопоставимы
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kbakha
Ответ artman
Ща прибегут хейтеры и расскажут тебе, что это все "карма за Ливерпуль, ТТХ дико везло эти 10 матчей и вообще в Залечь на дно в Брюгге все правильно сказали". А по факту, кроме матча с Ливерпулем, все победы и очки были по делу, а щас команда играет почти вторым составом. И все равно смотрелась лучше Виллы. Оч жаль проигрывать три таких матча - где в каждом вполне можно было побеждать. Но хейтеры видят только три поражения и уже соревнуются в "остроумии". Хотя лично я горжусь тем, как команда играла с Челси и особенно сегодня
Дааа, уже задолбала эта типа цитата из "Залечь на дно в Брюгге".
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ппппочему
Ответ Английский_пациент
Ни одно из трех поражений не было заслуженным. Болельщик Арсенала
Ну не, не преувеличивай. Шакалам и пенсам (по крайней мере по результату) действительно по делу влетели. Но и причины у этого более чем очевидные, не связанные ни с тренером, ни с отдачей тех кто вышел на поле. Сегодня Эмери отскочил конечно знатно, даже на ничью костоломы не наиграли
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Redhead One
Вот что бывает, если скамейки нет. Даже с 1 матчем в неделю потеря 2-3 ключевых игроков сильно сказывается на результате. Смешно было читать, когда люди всерьёз говорили о чемпионстве петухов
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Noxxx Leon
Ответ RembaXXX
Без Мэддисона это ожидаемо было, но больше меня Вилла удивляет, получить 5 штук от Ньюкасла в 1м туре и уже к 14му включиться в борьбу за ТОП 4.
сегодня вполне могли 5 получить от шпор
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Ариф Мейланов
Обидно, конечно, но смотреть за игрой можно с удовольствием, а не как раньше
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Noxxx Leon
должны были рвать Виллу 6-3 но не повезло
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AlexMSQ
Эндж сейчас очень популярен в Англии, и не только среди болельщиков шпор. Но недостатки его Тоттенхэма все более становятся очевидными. И дело не только в 12 травмированных и дисквалифицированных. Сегодня у Виллы этот список тоже был внушительным.

Похоже, что под его руководством Тоттенхэм будет исполнять очень веселую, но только одну "мелодию". Такое впечатление, что Эндж не хочет перестраивать игру во время матча. Высокий прессинг и только он, что бы не происходило на поле. Крайние защитники смещаются в центр, освобождая пространство фланговым бегункам. Первый тайм Тоттенхэм диктовал, но с реализацией без Мэдисона просто беда.

А Эмери в перерыве внес коррективы, убрал Кэша, усилил центр - и второй тайм Вилла уже имела преимущество.

В сегодняшней заявке у Тоттенхэма был всего один ЦЗ - Дайер - и тот остался в запасе. В итоге высокая защита была хороша, но на линии своей штрафной ЦЗ ошибались и из центра получили два гола. А больше Вилле Эмери было и не надо. Сон регулярно забегал в офсайд (всего 5 офсайдов), а на линии Мартинес очень хорош.

И, если ничего не изменится, Тоттенхэм может пойти по пути Лидса Бьелсы. Зрелищная игра при плохих результатах.
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Юрий Доронин
Оооо нееет, как же так? Ведь они так храбры что прессингуют даже вдевятером! А по факту всё те же шпоры: не дер ьмо и не лучшие.
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rude.
Без Меддисона это было ожидаемо. Без него команда скатилась в типичный Селтик Постекоглу, все играем вперед, какой-то дворовой футбол. Только уровни ШПЛ и АПЛ очень разные, тут наказывают. Даже мертвейший Челси 4ку грузанул, и дело ведь не только в удалениях.
Честно говоря, стремновато немного за куриц перед вояжем на Этихад, там им могут слегка напихать авоську.
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