Ох, «Тоттенхэм» скатился: уже вне топ-4. Три поражения подряд
Проиграли «Вилле» и пропустили ее в зону ЛЧ.
Еще недавно мы удивлялись идеальному старту Энджа Постекоглу и даже осторожно обсуждали шансы «Тоттенхэма» на чемпионство, а теперь команда выпала из топ-4.
Оттуда лондонцев выбило домашнее поражение от прямого конкурента – «Астон Виллы» (1:2).
Третье поражение подряд: забили первыми, но дали перевернуть
«Тоттенхэм» привычно начал матч лучше соперника – и открыл счет на 22-й минуте: подача с углового, вынос, мощный удар с линии штрафной Джовани Ло Чельсо. В этом эпизоде хорошо помог еще и рикошет от колена защитника «Виллы» Диего Карлоса.
Гости отыгрались в следующей же атаке, но гол Олли Уоткинса отменили после длительного просмотра ВАР. Форвард «Виллы» в момент удара головой заскочил в небольшой офсайд.
Но «Вилла» все же сравняла, причем еще в первом тайме: к голу привел фол вдали от ворот на 45+7, когда дальняя подача прилетела точно на голову Пау Торреса.
Победный бирмингемцы соорудили на 61-й: Юри Тилеманс тонко вырезал между линиями в штрафную, а Уоткинс реализовал. Оставалось еще больше получаса игры, но команда Унаи Эмери выстояла и выбила соперника из топ-4.
Похоже, «Тоттенхэму» только мешают ранние голы. И травмы, конечно
Падение «Тоттенхэма» продолжается:
● Это уже третье поражение лондонцев подряд (до этого не проигрывали ни разу): сначала 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси», на третьей с «Вулвз».
● «Тоттенхэм» разучился забивать больше гола за игру: до этой серии поражений у команды регулярно было не меньше мячей – из десяти матчей не получилось только в одном против «Лутона», но там пришлось долго играть вдесятером.
● Главная причина неудач – эпидемия травм: семеро травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), двое дисквалифицированных (Кристиан Ромеро и Ив Биссума).
Эта картинка будет актуальна еще долго.
Вдобавок к травмам у «Тоттенхэма» сложный календарь – после «Виллы» выезд к «Ман Сити», затем домашние матчи с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».
У Постекоглу самая серьезная проверка после приезда в Англию. Но он не унывает: «Первое серьезное испытание? А потеря лучшего игрока турнира за день до начала сезона? Сейчас все проще простого – мы потеряли игроков из-за травм, из-за которых досрочно заканчивают сезоны. Так что не переживайте».
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 22 Ло Чельсо, 1:1 – 45 Пау Торрес, 1:2 – 61 Уоткинс.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Велис, 86), Бентанкур (Хейбьерг, 32), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Скипп, 71), Джонсон.
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Астон Вилла –
Мартинес, Кэш (Бэйли, 46), Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн (Рэмзи, 90), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Тилеманс, 46), Уоткинс (Дуран, 90).
«Тоттенхэм» Почеттино развалился после финала ЛЧ. Почему все закончилось так грустно?
Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield
И кто бы что ни говорил, сегодня Тоттенхэм смотрелся очень достойно, Я очень горда за команду. После поражения не остался чувство потерянности. Есть отголоски надежды,что все может быть не так уж плохо. Тому причина то ,что Анджи показал ,что его футбол реально крут, Из оставшихся (не всегда используемых Дэвисов ,Скиппы и тд.) игроков смог показать свой футбол. Обычно потерянные игроки смотрелись собранными после пропущенных,Даавно такого не было на поле Хотспурс.
Дай Бог, все впереди , за несколько сезонов можно конкретно построить мощный фундамент, подкорректировать некоторые нюансы, раскошелиться на нужных игроков. Да и понятно,что сам Леви тоже в восхищении от Футбола Постекоглу, раскошелился на Конте 300+ млн. , пусть даёт требуемое и для Энджи.
никто про чемпионство не говорил всерьез
У Постекоглу такое количество травмированных, это и его вина в том числе, следствие его философии, здесь где то нужно уметь притормозить, засушить игру, ведь если не будет результата весь этот красивый футбол все забудут. А в целом, Постекоглу пока заставил себя уважать, человек после первой предсезонки дает хороший результат, сравните с первыми сезонами Артеты и Клоппа, хотя рано еще сравнивать
Похоже, что под его руководством Тоттенхэм будет исполнять очень веселую, но только одну "мелодию". Такое впечатление, что Эндж не хочет перестраивать игру во время матча. Высокий прессинг и только он, что бы не происходило на поле. Крайние защитники смещаются в центр, освобождая пространство фланговым бегункам. Первый тайм Тоттенхэм диктовал, но с реализацией без Мэдисона просто беда.
А Эмери в перерыве внес коррективы, убрал Кэша, усилил центр - и второй тайм Вилла уже имела преимущество.
В сегодняшней заявке у Тоттенхэма был всего один ЦЗ - Дайер - и тот остался в запасе. В итоге высокая защита была хороша, но на линии своей штрафной ЦЗ ошибались и из центра получили два гола. А больше Вилле Эмери было и не надо. Сон регулярно забегал в офсайд (всего 5 офсайдов), а на линии Мартинес очень хорош.
И, если ничего не изменится, Тоттенхэм может пойти по пути Лидса Бьелсы. Зрелищная игра при плохих результатах.
Честно говоря, стремновато немного за куриц перед вояжем на Этихад, там им могут слегка напихать авоську.