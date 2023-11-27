Ох, «Тоттенхэм» скатился: уже вне топ-4. Три поражения подряд

Проиграли «Вилле» и пропустили ее в зону ЛЧ.

Еще недавно мы удивлялись идеальному старту Энджа Постекоглу и даже осторожно обсуждали шансы «Тоттенхэма» на чемпионство, а теперь команда выпала из топ-4.

Оттуда лондонцев выбило домашнее поражение от прямого конкурента – «Астон Виллы» (1:2).

Третье поражение подряд: забили первыми, но дали перевернуть

«Тоттенхэм» привычно начал матч лучше соперника – и открыл счет на 22-й минуте: подача с углового, вынос, мощный удар с линии штрафной Джовани Ло Чельсо. В этом эпизоде хорошо помог еще и рикошет от колена защитника «Виллы» Диего Карлоса.

Гости отыгрались в следующей же атаке, но гол Олли Уоткинса отменили после длительного просмотра ВАР. Форвард «Виллы» в момент удара головой заскочил в небольшой офсайд.

Но «Вилла» все же сравняла, причем еще в первом тайме: к голу привел фол вдали от ворот на 45+7, когда дальняя подача прилетела точно на голову Пау Торреса.

Победный бирмингемцы соорудили на 61-й: Юри Тилеманс тонко вырезал между линиями в штрафную, а Уоткинс реализовал. Оставалось еще больше получаса игры, но команда Унаи Эмери выстояла и выбила соперника из топ-4.

«Манчестер Юнайтед», чей сезон считается неудачным, всего в двух очках.

Похоже, «Тоттенхэму» только мешают ранние голы. И травмы, конечно

Падение «Тоттенхэма» продолжается:

● Это уже третье поражение лондонцев подряд (до этого не проигрывали ни разу): сначала 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси», на третьей с «Вулвз».

● «Тоттенхэм» разучился забивать больше гола за игру: до этой серии поражений у команды регулярно было не меньше мячей – из десяти матчей не получилось только в одном против «Лутона», но там пришлось долго играть вдесятером.

● Главная причина неудач – эпидемия травм: семеро травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), двое дисквалифицированных (Кристиан Ромеро и Ив Биссума).

Эта картинка будет актуальна еще долго.

Вдобавок к травмам у «Тоттенхэма» сложный календарь – после «Виллы» выезд к «Ман Сити», затем домашние матчи с «Вест Хэмом» и «Ньюкаслом».

У Постекоглу самая серьезная проверка после приезда в Англию. Но он не унывает: «Первое серьезное испытание? А потеря лучшего игрока турнира за день до начала сезона? Сейчас все проще простого – мы потеряли игроков из-за травм, из-за которых досрочно заканчивают сезоны. Так что не переживайте».

Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield