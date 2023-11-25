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15-летний сыграл за «Милан» – самый юный дебют в Серии А. После 508 голов в академии!

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Футбол Футбол

Историческое событие в «Милане»: 15-летний (да-да!) Франческо Камарда вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и стал самым молодым игроком в истории Серии А.

Просто вдумайтесь: Камада впервые сыграл за «Милан» в 15 лет и 260 дней!

Совсем юный форвард провел на поле 15 минут: на 83-й он заменил Луку Йовича, еще восемь добавили.

Камарде аплодировал весь «Сан-Сиро» – а Франческо просто улыбался, когда выходил со скамейки. На поле был скромен (только одно касание), но «Милан» все равно выиграл – 1:0. Франческо точно доволен.

508 голов в 109 матчах – так он разрывает за академию. Заслужил!

Мы уже рассказывали об этом парне чуть меньше года назад. Напомним главное.

Камарда родился весной 2008-го. Центральный нападающий, уже со страницей на Transfermarkt.

Журналист Франческо Пагани осенью 2021-го выписал статистику его голов по прошлым сезонам – просто невероятные цифры.

2017/18: 247 голов в 40 играх;

2018/19: 172 гола в 31 игре;

2019/20: 64 гола в 16 играх.

Камарда в «Милане» с семи лет: забил 508 мячей в 109 матчах за академию (в среднем – 4,6 за игру). Год назад его пытался переманить «Ювентус», но Франческо решил остаться в «Милане».

В этом сезоне выступает за «Милан» U-19: семь голов и две передачи в 13 матчах – статистика поскромнее, но тут и возраст у ребят серьезнее.

При этом важно сказать, что матчи, где он назабивал больше 500 мячей, сильно различались по сложности и не всегда проходили в формате 11 на 11.

Чуть больше деталей об этом таланте:

● Камарда с 13 лет играл за за «Милан» U-15 вместе с сыном Кларенса Зеедорфа.

● В позапрошлом сезоне он стал чемпионом Италии в команде U-15. Клал хет-трик «Интеру», но главное – золотой гол «Фиорентине». Принес «Милану» U-15 первое чемпионство с 2010-го.

● Летом 2023-го Камарду уже вызвали в сборную Италии до 17 лет – там шесть матчей и четыре мяча. Уже не раз он выступал в юношеской команде U-15. Особенно запомнился хет-трик в ворота Латвии, а мог быть и покер – помешала перекладина.

Камарда следит за игрой Бензема. Его фото со Златаном = смена поколений

Немного подробностей из личной жизни.

Камарда завел соцсети в 11 лет – сразу же показал очередной приз и опубликовал фото со Златаном Ибрагимовичем.

Ибра только-только закончил, Камарда только-только начал – будем считать, что в кадре передача власти.

За год парень прокачал инстаграм с 30 тысяч подписчиков до 215. Теперь последим за ростом популярности после дебюта.

Судя по постам, он поддерживает «Милан» (кто бы сомневался), занимается кикбоксингом, фотографируется с Сандро Тонали, выделяет Кака и рекламирует adidas. Почти все о футболе.

В интервью клубному медиа Камарда говорил, что следит за стилем Карима Бензема. Сходства правда есть: судя по нарезкам, Камарда не обладает супертехникой или финтами, но забивает максимально легко.

В декабре 2022-го мы уже писали об этом монстре – убедитесь, что заметили его еще раньше

Милан – Фиорентина 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
25 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 45, пенальти Эрнандес.
МиланМеньян, Калабрия (Флоренци, 90), Томори, Тиав, Эрнандес, Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 84), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).
ФиорентинаТерраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Куаме, 88), Данкан (Мандрагора, 81), Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль (Иконе, 81), Бельтран (Нзола, 70).
Предупреждения:
Артур (12), Паризи (45), Томори (56).

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini

48 комментариев

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K. Eropegov
Он ещё и белый -- вот уж этого я никак не ожидал.
+116
-9
+107
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Montenegro Serbian
Ответ Ilya Mukhachev
Физика позволяет. Поощрили мальчишку. Это нормально. Всё остальное очередной рассказ о том, чего еще нет. Ни достижений, ни гениальности. Говорят Сашенька Какорин тоже был способным мальчиком )
Всё остальное очередной рассказ о том, чего еще нет.
--------------------------
Так это скорее о твоём комменте речь. Он написан о том, чего в посте нет)

Там нигде и не написано что пацан гениален и что он прям суперзвезда уже сейчас.
Перечислена его статистика на молодёжном уровне (тут да без вопросов, пацан действительно на СВОЁМ уровне талант, с этим спорить смысла нет), немного подробностей про его жизнь и кумиров и описано как он выходил на замену. Всё.
Никак од и дифирамб что он новый Месси ему в статье никто не поёт.

Ты по-ходу из тех людей, которые видят только негатив и возможность докопаться до любого столба, при желании)
+42
-2
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Magic_Man
Ответ Азиз
Ну сейчас тенденция к увеличению роста идет, думаю многие его ровесники в академии примерно одного роста с ним, т.к часто замечаю подобное, что даже у 6-7 классниц рост 170 и выше,о 9-классниках говорить и нечего,коим он и является.Сам в прошлом году заканчивая школу удивлялся, что те, кто младше меня на 3-4 года намного выше меня
За 3-4 года средний рост человечества особо не изменится. Это скорее, генетическая предрасположенность некоторых людей к высокому росту, а некоторых к низкому.
+29
-1
+28
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magnus
не напомните, куда пропал Мастур?
+24
-1
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Magic_Man
Ответ magnus
не напомните, куда пропал Мастур?
В тик ток, но как по мне он из него и появился.
+16
0
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Ilya Mukhachev
Физика позволяет. Поощрили мальчишку. Это нормально.
Всё остальное очередной рассказ о том, чего еще нет.
Ни достижений, ни гениальности.
Говорят Сашенька Какорин тоже был способным мальчиком )
+24
-10
+14
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АРХАТ
184 см у мальчика, всех затаптывал в академии)
К 20 будет такой же верблюдяка как Дзюба - без малого 2 метра
+14
-3
+11
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TaR
Жаль пацанов из тех первых 40 игр, которые пропустили от Франческо 247 голов.
+10
0
+10
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FortMinor
Ответ TaR
Жаль пацанов из тех первых 40 игр, которые пропустили от Франческо 247 голов.
не чего их жалеть они в европе живут
+20
-14
+6
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volovik19
Главное, чтобы он не стал вторым Федерико Македа
+7
-1
+6
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Overkiller
"2017/18: 247 голов в 40 играх"

Ой, да у меня в его 9 лет в полтора раза больше было.
))
+6
-2
+4
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Joey Ramone
Ну "сыграл" он - это сильно сказано. Побродил по полю немного.
+6
-2
+4
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Cristiano Ronaldo
Ответ K. Eropegov
Он ещё и белый -- вот уж этого я никак не ожидал.
В Италии очень мало негров в сборной, это не Франция.
+6
-3
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Metrolokz
Техника это не обязательно финты. У Бензема прекрасная техника.
+3
-1
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fbd
Ответ magnus
не напомните, куда пропал Мастур?
В локомотиве сейчас вроде
+2
0
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magnus
Ответ Montenegro Serbian
Не напомните: а когда люди научились клепать саркастические комменты не в тему, лишь бы было. Для плюсиков) По-твоему, если какой-то рано заигранный молодой талант "не выстрелил", то ваще нужно забить болт и больше не пытаться кого как можно раньше вводить в игру кого-то из переспективных пацанов, чтобы пораньше начинали получать бесценный опыт и прокачиваться на взрослом уровне. Такая у тебя логика, на уровне детского сада?) Тем более пацана ввели в игру за место реально мёртвого челика на поле, а на его позицию особо вариантов не было.
я к тому, что вот так пацанов СМИ возносят до небес, а потом эти самые пацаны растворяются как марганцовка в луже
+4
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Алексей Матыгин
успехов пацану
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Любезный Коссутий
Ответ Седесим Куиндесимов
Сколько уже талантов загубили этими ранними дебютами ради хайпа и поднятия трансферной стоимости? Фати, Педри, теперь скорее всего Гави, на очереди Ямаль и т.д. Молодежь пусть играет с молодежью до 18 лет, а то скоре 13-летних будут выпускать в топ-5 лигах
Барса губит таланты, согласен 😎
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Андрей Матушкин
Тебе сколько лет?
Пятнадцать!
Черт а выглядишь на всё тридцать!
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Полуэктов Пётр
Ответ magnus
я к тому, что вот так пацанов СМИ возносят до небес, а потом эти самые пацаны растворяются как марганцовка в луже
Кто-то растворяется, кто-то нет. Это нормально. Эдегора в 15 тоже активно пиарили. Вон он отлично за Арсенал играет, 1 место в АПЛ. Никаких растворений в луже.
+1
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dimas007
Ответ Полуэктов Пётр
Кто-то растворяется, кто-то нет. Это нормально. Эдегора в 15 тоже активно пиарили. Вон он отлично за Арсенал играет, 1 место в АПЛ. Никаких растворений в луже.
Но поначалу у Эдогора нюдела не задались.
+1
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Dmitry Shubey
“Ведь ты ещёё совсееем зелёёныый»
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Принципы_Комсомольска_на_Амуре
Посмотрел нарезки, не знаю почему вспоминают про Бензема, когда это Милан и судя по хайлайтам больше напрашивается сравнение с Шевой. Нацеленность на ворота, умение забить и в касание и с подработкой и выбор позиции и если надо протащить и ударить.
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Игорь Трофименко
но ведь у Карима была космическая техника
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Марио 9
Милан с победой, Камарда восходящая звезда, удачи ему, Милану срочно нужно будет заключить с ним полноценный контракт когда ему 16 лет исполнится
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Tim1ks
этот то не лудоман надеюсь)
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Казбек Бимбасов
Ответ Metrolokz
Техника это не обязательно финты. У Бензема прекрасная техника.
Ну от них многое складывается, Бензема в юном возрасте, играя за Лион, финтил очень много
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Трусики Бочкаревой
Если сохранит такую результативность во взрослом футболе , будет здорово
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JhonnyPehrynberg
Надеюсь не останется где то забытым.
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VladimirMezin1
Более 500 голов это не показатель. Большую часть они играют не 11 на 11, а раз они академия Милана, то и большая часть соперников это грусть и тоска
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Седесим Куиндесимов
Сколько уже талантов загубили этими ранними дебютами ради хайпа и поднятия трансферной стоимости? Фати, Педри, теперь скорее всего Гави, на очереди Ямаль и т.д. Молодежь пусть играет с молодежью до 18 лет, а то скоре 13-летних будут выпускать в топ-5 лигах
0
0
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Азиз
Ответ АРХАТ
184 см у мальчика, всех затаптывал в академии) К 20 будет такой же верблюдяка как Дзюба - без малого 2 метра
Ну сейчас тенденция к увеличению роста идет, думаю многие его ровесники в академии примерно одного роста с ним, т.к часто замечаю подобное, что даже у 6-7 классниц рост 170 и выше,о 9-классниках говорить и нечего,коим он и является.Сам в прошлом году заканчивая школу удивлялся, что те, кто младше меня на 3-4 года намного выше меня
+10
-10
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Кирилл Смирнов
Ответ Ilya Mukhachev
Физика позволяет. Поощрили мальчишку. Это нормально. Всё остальное очередной рассказ о том, чего еще нет. Ни достижений, ни гениальности. Говорят Сашенька Какорин тоже был способным мальчиком )
Смотрел вчера матч. Физически выглядит нормально . Но ни одного ускорения, спокойное размеренное движение, попытки открыться. Конечно,это все аванс. и переход с юношеского на взрослый уровень далеко не всем дается
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NuevoCinemaParadiso
Игра была сложная в момент его выхода и команде почти не удавалось вздохнуть и выйти вперёд, поэтому пока бессмысленно что-то говорить об игре его вчерашней. Да, будь Окафор, то он бы лучше цеплялся за мячи, но для парня это только начало. Удачи в будущем
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Andrew G
Ответ Joey Ramone
Ну "сыграл" он - это сильно сказано. Побродил по полю немного.
Одно касание и одна потеря на своей половине поля. По нему Миленкович чаще играл, там что-то выиграть Ческо было нереально.
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quadryk
Удачи ему!
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aml7
про хет-трик в финале Кожаного меча ещё не писали?
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Михаил Хромаков
краем глаза прочёл Камара, думал очередной африканец переписанный
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Rerks
Прочитал уже 4-5 статей и в каждой, В КАЖДОЙ, грамматическая или иная ошибка. То слово повторится, то окончание не соответствует, то вообще предложение не окончено!
Ну наймите редактора, ребят. Ну, пожалуйста! Вас же школьники читают, в конце концов 😅
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Алексей Гусев
это тело 15 летнее???
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Варяг
Хорошая небольшая статья о молодом таланте без лишней воды.) Будем знать.) Спасибо автору.)
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Артём Назмутдинов
так Камарда или Камада? определитесь
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