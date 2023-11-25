15-летний сыграл за «Милан» – самый юный дебют в Серии А. После 508 голов в академии!
Историческое событие в «Милане»: 15-летний (да-да!) Франческо Камарда вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и стал самым молодым игроком в истории Серии А.
Просто вдумайтесь: Камада впервые сыграл за «Милан» в 15 лет и 260 дней!
Совсем юный форвард провел на поле 15 минут: на 83-й он заменил Луку Йовича, еще восемь добавили.
Камарде аплодировал весь «Сан-Сиро» – а Франческо просто улыбался, когда выходил со скамейки. На поле был скромен (только одно касание), но «Милан» все равно выиграл – 1:0. Франческо точно доволен.
508 голов в 109 матчах – так он разрывает за академию. Заслужил!
Мы уже рассказывали об этом парне чуть меньше года назад. Напомним главное.
Камарда родился весной 2008-го. Центральный нападающий, уже со страницей на Transfermarkt.
Журналист Франческо Пагани осенью 2021-го выписал статистику его голов по прошлым сезонам – просто невероятные цифры.
2017/18: 247 голов в 40 играх;
2018/19: 172 гола в 31 игре;
2019/20: 64 гола в 16 играх.
Камарда в «Милане» с семи лет: забил 508 мячей в 109 матчах за академию (в среднем – 4,6 за игру). Год назад его пытался переманить «Ювентус», но Франческо решил остаться в «Милане».
В этом сезоне выступает за «Милан» U-19: семь голов и две передачи в 13 матчах – статистика поскромнее, но тут и возраст у ребят серьезнее.
При этом важно сказать, что матчи, где он назабивал больше 500 мячей, сильно различались по сложности и не всегда проходили в формате 11 на 11.
Чуть больше деталей об этом таланте:
● Камарда с 13 лет играл за за «Милан» U-15 вместе с сыном Кларенса Зеедорфа.
● В позапрошлом сезоне он стал чемпионом Италии в команде U-15. Клал хет-трик «Интеру», но главное – золотой гол «Фиорентине». Принес «Милану» U-15 первое чемпионство с 2010-го.
● Летом 2023-го Камарду уже вызвали в сборную Италии до 17 лет – там шесть матчей и четыре мяча. Уже не раз он выступал в юношеской команде U-15. Особенно запомнился хет-трик в ворота Латвии, а мог быть и покер – помешала перекладина.
Камарда следит за игрой Бензема. Его фото со Златаном = смена поколений
Немного подробностей из личной жизни.
Камарда завел соцсети в 11 лет – сразу же показал очередной приз и опубликовал фото со Златаном Ибрагимовичем.
Ибра только-только закончил, Камарда только-только начал – будем считать, что в кадре передача власти.
За год парень прокачал инстаграм с 30 тысяч подписчиков до 215. Теперь последим за ростом популярности после дебюта.
Судя по постам, он поддерживает «Милан» (кто бы сомневался), занимается кикбоксингом, фотографируется с Сандро Тонали, выделяет Кака и рекламирует adidas. Почти все о футболе.
В интервью клубному медиа Камарда говорил, что следит за стилем Карима Бензема. Сходства правда есть: судя по нарезкам, Камарда не обладает супертехникой или финтами, но забивает максимально легко.
В декабре 2022-го мы уже писали об этом монстре – убедитесь, что заметили его еще раньше
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 45, пенальти Эрнандес.
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Милан –
Меньян, Калабрия (Флоренци, 90), Томори, Тиав, Эрнандес, Пулишич (Лофтус-Чик, 61), Побега, Рейндерс, Муса (Крунич, 84), Чуквуэзе, Йович (Камарда, 83).
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Фиорентина –
Терраччано, Паризи, Мартинес Куарта, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Куаме, 88), Данкан (Мандрагора, 81), Артур (Лопес, 46), Гонсалес, Соттиль (Иконе, 81), Бельтран (Нзола, 70).
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini
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Так это скорее о твоём комменте речь. Он написан о том, чего в посте нет)
Там нигде и не написано что пацан гениален и что он прям суперзвезда уже сейчас.
Перечислена его статистика на молодёжном уровне (тут да без вопросов, пацан действительно на СВОЁМ уровне талант, с этим спорить смысла нет), немного подробностей про его жизнь и кумиров и описано как он выходил на замену. Всё.
Никак од и дифирамб что он новый Месси ему в статье никто не поёт.
Ты по-ходу из тех людей, которые видят только негатив и возможность докопаться до любого столба, при желании)
Всё остальное очередной рассказ о том, чего еще нет.
Ни достижений, ни гениальности.
Говорят Сашенька Какорин тоже был способным мальчиком )
К 20 будет такой же верблюдяка как Дзюба - без малого 2 метра
Ой, да у меня в его 9 лет в полтора раза больше было.
))
Пятнадцать!
Черт а выглядишь на всё тридцать!
Ну наймите редактора, ребят. Ну, пожалуйста! Вас же школьники читают, в конце концов 😅