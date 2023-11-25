15-летний сыграл за «Милан» – самый юный дебют в Серии А. После 508 голов в академии!

Историческое событие в «Милане»: 15-летний (да-да!) Франческо Камарда вышел на замену в матче с «Фиорентиной» и стал самым молодым игроком в истории Серии А.

Просто вдумайтесь: Камада впервые сыграл за «Милан» в 15 лет и 260 дней!

Совсем юный форвард провел на поле 15 минут: на 83-й он заменил Луку Йовича, еще восемь добавили.

Камарде аплодировал весь «Сан-Сиро» – а Франческо просто улыбался, когда выходил со скамейки. На поле был скромен (только одно касание), но «Милан» все равно выиграл – 1:0. Франческо точно доволен.

508 голов в 109 матчах – так он разрывает за академию. Заслужил!

Мы уже рассказывали об этом парне чуть меньше года назад. Напомним главное.

Камарда родился весной 2008-го. Центральный нападающий, уже со страницей на Transfermarkt.

Журналист Франческо Пагани осенью 2021-го выписал статистику его голов по прошлым сезонам – просто невероятные цифры.

2017/18: 247 голов в 40 играх;

2018/19: 172 гола в 31 игре;

2019/20: 64 гола в 16 играх.

Камарда в «Милане» с семи лет: забил 508 мячей в 109 матчах за академию (в среднем – 4,6 за игру). Год назад его пытался переманить «Ювентус», но Франческо решил остаться в «Милане».

В этом сезоне выступает за «Милан» U-19: семь голов и две передачи в 13 матчах – статистика поскромнее, но тут и возраст у ребят серьезнее.

При этом важно сказать, что матчи, где он назабивал больше 500 мячей, сильно различались по сложности и не всегда проходили в формате 11 на 11.

Чуть больше деталей об этом таланте:

● Камарда с 13 лет играл за за «Милан» U-15 вместе с сыном Кларенса Зеедорфа.

● В позапрошлом сезоне он стал чемпионом Италии в команде U-15. Клал хет-трик «Интеру», но главное – золотой гол «Фиорентине». Принес «Милану» U-15 первое чемпионство с 2010-го.

● Летом 2023-го Камарду уже вызвали в сборную Италии до 17 лет – там шесть матчей и четыре мяча. Уже не раз он выступал в юношеской команде U-15. Особенно запомнился хет-трик в ворота Латвии, а мог быть и покер – помешала перекладина.

Камарда следит за игрой Бензема. Его фото со Златаном = смена поколений

Немного подробностей из личной жизни.

Камарда завел соцсети в 11 лет – сразу же показал очередной приз и опубликовал фото со Златаном Ибрагимовичем.

Ибра только-только закончил, Камарда только-только начал – будем считать, что в кадре передача власти.

За год парень прокачал инстаграм с 30 тысяч подписчиков до 215. Теперь последим за ростом популярности после дебюта.

Судя по постам, он поддерживает «Милан» (кто бы сомневался), занимается кикбоксингом, фотографируется с Сандро Тонали, выделяет Кака и рекламирует adidas. Почти все о футболе.

В интервью клубному медиа Камарда говорил, что следит за стилем Карима Бензема. Сходства правда есть: судя по нарезкам, Камарда не обладает супертехникой или финтами, но забивает максимально легко.

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini