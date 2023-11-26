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«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа

Арсенал Арсенал
Брентфорд Брентфорд
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Микель Артета Микель Артета
Кай Хавертц Кай Хавертц
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Футбол Футбол

Хавертц вывел на первое.

«Арсенал» все-таки вышел на первое место в АПЛ – благодаря победе 1:0 над «Брентфордом».

Хорошо воспользовались очным матчем «Ман Сити» и «Ливерпуля», их ничьей 1:1.

Шоу Рэмсдейла, сэйвы Райса и Зинченко. «Арсенал» выиграл с трудом

Было нервно.

Микель Артета дал шанс в воротах Аарону Рэмсдейлу – и кипер чуть не привез уже на 12-й минуте: долго держал мяч во вратарской и растерялся под прессингом Йоана Висса. Мяч попал к Бриану Мбемо: он бил уже по пустым воротам.

Спас Деклан Райс, вставший на ленточке.

А странности от Аарона продолжались: на 36-й минуте нелепо выбросил мяч – попал прямо в землю перед собой, отскок – сопернику.

Повезло, что партнеры успели накрыть.

Под конец тайма «Арсенал» все-таки затолкал, но гол Леандро Троссарда отменили из-за микроскопического офсайда.

«Брентфорд» огрызался: на 76-й минуте форвард Нил Мопе пробил головой прямо в угол. Александр Зинченко чудом оказался на линии ворот – и успел вынести. Пронесло.

Матч тихо катился к ничьей. Но на 89-й минуте включился Кай Хавертц: поймал перевод Букайо Сака на дальнюю и ухитрился затолкать головой с острого угла. Мяч пролетел между ног кипера и попал в ворота.

Есть важнейшие три очка. И не только в турнирном плане: уже после финального свистка Рэмсдейл расплакался прямо на поле.

Для него это очень важный сухарь. Давид Райя играет все чаще, если бы тут навредил результативными ошибками, было бы совсем туго – но партнеры спасли.

«Арсенал» – единоличный лидер АПЛ. Вышли на первое в 200-м матче Артеты

У команды Микеля Артеты все хорошо.

● «Арсенал» выиграл третий матч подряд: до этого победили «Севилью» в ЛЧ (2:0) и «Бернли» в АПЛ (3:1), а ведь недавно проиграли «Вест Хэму» (1:3) в Кубке и следом «Ньюкаслу» (0:1). Выходит, кризис откладывается.

● Такая важна победа совпала с 200-м матчей Артеты в «Арсенале». У него 116 побед – ни один тренер канониров не начинал мощнее.

● Три очка с «Брентфордом» в АПЛ – огромное достижение: они не проигрывали в лондонских дерби 13 матчей подряд, в них семь побед и шесть ничьих. Но на «Арсенале» серия закончилась.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Теперь «Арсенал» – единоличный лидер АПЛ.

Но отрыв минимальный.

Дальше у команды Артеты домашние матчи с «Лансом» в ЛЧ и «Вулвз» в чемпионате, потом три выезда подряд: против «Лутона», «Астон Виллой» и ПСВ. В середине декабря ждут «Брайтон» и «Ливерпуль».

А пока есть шансы закрепиться на первой строчке.

«Худшая игра в сезоне». «Челси» эпично влетел «Ньюкаслу» – 1:4

Брентфорд – Арсенал 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 89 Хавертц.
БрентфордФлеккен, Ми, Айер, Пиннок, Янельт, Нергор, Оньека (Льюис-Поттер, 90), Ярмолюк (Баптист, 72), Годдос (Йоргенсен, 90), Висса (Мопе, 72), Мбемо.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор (Жоржиньо, 90), Райс, Троссард, Мартинелли (Хавертц, 79), Сака (Уайт, 90), Габриэл Жезус (Нкетиа, 66).
Предупреждения:
Айер (45), Мартинелли (56).

28 комментариев

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Константин Арсентьев
Так Райя в аренде, видимо есть пункт что играть с Брентфордом нельзя, отсюда и Рамсдейл в раме
+45
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Arima Baki
молодцы канониры, характер в концовках матчей с прошлого сезона прослеживается, несмотря на не самую лучшую игру очки стабильно набираются
+22
-2
+20
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Ненавидящий2.0
Ответ kl139
Имхо такие оффсайды как с 1 голом считать бред. Нужно вносить правки в правила по контексту ситуаций. Если разбирать этот случай-защитники отрезаны на 3 метра, считать по лодыжке оффсайд нет смысла-будь Троссард хоть на пол корпуса дальше от Жезуса, то все равно он был бы первый на мяче и также бы добивал
если бы они ещё эти поправки делали чёткими, а не размытыми, а потом каждый судья: "я художник - я так вижу".
+20
-1
+19
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rude.
Ну у Рамса явно с менталкой что-то, или случилось что-то в жизни, или банка так повлияла.
Надо проситься в клуб по-проще, восстанавливать кукуху, а то второй Кариус будет. В топ-клубах все же должны топ-киперы играть, канонирам нужно на рынок выходить...
+17
0
+17
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Нургалиев Разрешил
Молодец Хаверц! Левый защитник, а как играет!
+16
0
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Кенигсбергер
Ответ Константин Арсентьев
Так Райя в аренде, видимо есть пункт что играть с Брентфордом нельзя, отсюда и Рамсдейл в раме
Это не пункт, это английские правила: арендованным нельзя играть против своих клубов. Причем, по-моему, это правила даже не лиги, а именно ФА, поэтому если Ипсвич из Чемпионшипа (ответственность ФА) арендует игрока Арсенала из премьер-лиги (ответственность премьер-лиги) и потом Ипсвич с Арсеналом играют в кубке (ответственность ФА) - играть арендованному все равно нельзя.
+12
0
+12
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kl139
Имхо такие оффсайды как с 1 голом считать бред. Нужно вносить правки в правила по контексту ситуаций. Если разбирать этот случай-защитники отрезаны на 3 метра, считать по лодыжке оффсайд нет смысла-будь Троссард хоть на пол корпуса дальше от Жезуса, то все равно он был бы первый на мяче и также бы добивал
+15
-5
+10
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Ненавидящий2.0
Это какой же нервяк надо словить мужику, чтобы расплакаться на эмоциях. Вот это давление, конечно. Зная основы психологии, вполне с пониманием отношусь к такому эпизоду
+8
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Олег_Пенза
Поздравляю с победой!!!
+3
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jem777
Очень трудный матч. Странно, но очень плохая форма всей атакующей группы. У всех сильный спад. Ни одной нормальной атаки так и не показали. Какой то кризис опять.(((
+3
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Альберт Азаматов
Ответ jem777
Очень трудный матч. Странно, но очень плохая форма всей атакующей группы. У всех сильный спад. Ни одной нормальной атаки так и не показали. Какой то кризис опять.(((
после перерывов на сборные, всегда так
поэтому ничего не обычного
+ Брентфорд поставил мощный автобус с 3 центральными
+2
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Foma T
Ответ jem777
Очень трудный матч. Странно, но очень плохая форма всей атакующей группы. У всех сильный спад. Ни одной нормальной атаки так и не показали. Какой то кризис опять.(((
Есть такое, но брендфорд тоже всей командой стоял у своей штрафной
+2
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rude.
Ответ exshepardjack
выкидыш у жены
Та ладно?? Вроде ж были роды и все ок...
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Van-der-Muravei
Ответ rude.
Та ладно?? Вроде ж были роды и все ок...
Жена в октябре родила, всё там ок.
Просто очень эмоциональный чувак, что не всегда плюс для вратаря.
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Emilbek Isaev
Артета не давал шанс Рамсдэйлу. Райа не мог играть против своей (пока еще) команды.
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Ненавидящий2.0
Ответ Capitan_RAF
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скорее в том числе, хотя с точки зрения психологии он испытал, если хотите, трип эмоций разного типа, в итоге организм не выдержал и дал им выход через слёзы. Аарон не маленький мальчик, чтобы плакать из-за обиды. После финалов крупных турниров многие игроки и болельщики команд плачут как раз из-за обилия эмоций разного спектра, независимо от итогового результата
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kustarnik555@gmail.com
Ответ rude.
Ну у Рамса явно с менталкой что-то, или случилось что-то в жизни, или банка так повлияла. Надо проситься в клуб по-проще, восстанавливать кукуху, а то второй Кариус будет. В топ-клубах все же должны топ-киперы играть, канонирам нужно на рынок выходить...
все вроде правильно. только вратарей на рынке особо нет. а продавать надо и Райю и Рамса. с ними каши не сварить
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Вячеслав Рамонов
Характер есть у команды
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Attikus
Ответ kl139
Имхо такие оффсайды как с 1 голом считать бред. Нужно вносить правки в правила по контексту ситуаций. Если разбирать этот случай-защитники отрезаны на 3 метра, считать по лодыжке оффсайд нет смысла-будь Троссард хоть на пол корпуса дальше от Жезуса, то все равно он был бы первый на мяче и также бы добивал
Более того он сыграл и вратарь отбил мяч. Еще недавно касание обороняющего игрока офсайд вообще отменяло
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Rojo Crio
Ответ kl139
Имхо такие оффсайды как с 1 голом считать бред. Нужно вносить правки в правила по контексту ситуаций. Если разбирать этот случай-защитники отрезаны на 3 метра, считать по лодыжке оффсайд нет смысла-будь Троссард хоть на пол корпуса дальше от Жезуса, то все равно он был бы первый на мяче и также бы добивал
На мой взгляд нужно просто считать по части тела которой забит гол, если она не в офсайде значит гол.
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Achilles 21
Ответ Ddr Dd
у них есть все шансы чтобы в будущем взять апл
в будущем это когда:)?
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Mr_Smith_1986
В след туре
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Leonid Rivkind
А почему такие же линии не чертили в матче с Ньюкастл?
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jem777
Хавертц вытащил матч, кто бы мог подумать.))
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FortMinor
хаверц непонятый гений арсенала
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Ddr Dd
у них есть все шансы чтобы в будущем взять апл
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-3
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