«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа
Хавертц вывел на первое.
«Арсенал» все-таки вышел на первое место в АПЛ – благодаря победе 1:0 над «Брентфордом».
Хорошо воспользовались очным матчем «Ман Сити» и «Ливерпуля», их ничьей 1:1.
Шоу Рэмсдейла, сэйвы Райса и Зинченко. «Арсенал» выиграл с трудом
Было нервно.
Микель Артета дал шанс в воротах Аарону Рэмсдейлу – и кипер чуть не привез уже на 12-й минуте: долго держал мяч во вратарской и растерялся под прессингом Йоана Висса. Мяч попал к Бриану Мбемо: он бил уже по пустым воротам.
Спас Деклан Райс, вставший на ленточке.
А странности от Аарона продолжались: на 36-й минуте нелепо выбросил мяч – попал прямо в землю перед собой, отскок – сопернику.
Повезло, что партнеры успели накрыть.
Под конец тайма «Арсенал» все-таки затолкал, но гол Леандро Троссарда отменили из-за микроскопического офсайда.
«Брентфорд» огрызался: на 76-й минуте форвард Нил Мопе пробил головой прямо в угол. Александр Зинченко чудом оказался на линии ворот – и успел вынести. Пронесло.
Матч тихо катился к ничьей. Но на 89-й минуте включился Кай Хавертц: поймал перевод Букайо Сака на дальнюю и ухитрился затолкать головой с острого угла. Мяч пролетел между ног кипера и попал в ворота.
Есть важнейшие три очка. И не только в турнирном плане: уже после финального свистка Рэмсдейл расплакался прямо на поле.
Для него это очень важный сухарь. Давид Райя играет все чаще, если бы тут навредил результативными ошибками, было бы совсем туго – но партнеры спасли.
«Арсенал» – единоличный лидер АПЛ. Вышли на первое в 200-м матче Артеты
У команды Микеля Артеты все хорошо.
● «Арсенал» выиграл третий матч подряд: до этого победили «Севилью» в ЛЧ (2:0) и «Бернли» в АПЛ (3:1), а ведь недавно проиграли «Вест Хэму» (1:3) в Кубке и следом «Ньюкаслу» (0:1). Выходит, кризис откладывается.
● Такая важна победа совпала с 200-м матчей Артеты в «Арсенале». У него 116 побед – ни один тренер канониров не начинал мощнее.
● Три очка с «Брентфордом» в АПЛ – огромное достижение: они не проигрывали в лондонских дерби 13 матчей подряд, в них семь побед и шесть ничьих. Но на «Арсенале» серия закончилась.
«Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Теперь «Арсенал» – единоличный лидер АПЛ.
Но отрыв минимальный.
Дальше у команды Артеты домашние матчи с «Лансом» в ЛЧ и «Вулвз» в чемпионате, потом три выезда подряд: против «Лутона», «Астон Виллой» и ПСВ. В середине декабря ждут «Брайтон» и «Ливерпуль».
А пока есть шансы закрепиться на первой строчке.
«Худшая игра в сезоне». «Челси» эпично влетел «Ньюкаслу» – 1:4
- Дата проведения
- 25 ноября, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Гол:
- 0:1 – 89 Хавертц.
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Брентфорд –
Флеккен, Ми, Айер, Пиннок, Янельт, Нергор, Оньека (Льюис-Поттер, 90), Ярмолюк (Баптист, 72), Годдос (Йоргенсен, 90), Висса (Мопе, 72), Мбемо.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Салиба, Зинченко, Эдегор (Жоржиньо, 90), Райс, Троссард, Мартинелли (Хавертц, 79), Сака (Уайт, 90), Габриэл Жезус (Нкетиа, 66).
- Предупреждения:
- Айер (45), Мартинелли (56).
Надо проситься в клуб по-проще, восстанавливать кукуху, а то второй Кариус будет. В топ-клубах все же должны топ-киперы играть, канонирам нужно на рынок выходить...
поэтому ничего не обычного
+ Брентфорд поставил мощный автобус с 3 центральными
Просто очень эмоциональный чувак, что не всегда плюс для вратаря.