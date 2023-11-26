«Арсенал» – лидер АПЛ! Вратарь чудил, Райс и Зинченко спасали на линии, но все равно победа

Хавертц вывел на первое.

«Арсенал» все-таки вышел на первое место в АПЛ – благодаря победе 1:0 над «Брентфордом».

Хорошо воспользовались очным матчем «Ман Сити» и «Ливерпуля», их ничьей 1:1.

Шоу Рэмсдейла, сэйвы Райса и Зинченко. «Арсенал» выиграл с трудом

Было нервно.

Микель Артета дал шанс в воротах Аарону Рэмсдейлу – и кипер чуть не привез уже на 12-й минуте: долго держал мяч во вратарской и растерялся под прессингом Йоана Висса. Мяч попал к Бриану Мбемо: он бил уже по пустым воротам.

Спас Деклан Райс, вставший на ленточке.

А странности от Аарона продолжались: на 36-й минуте нелепо выбросил мяч – попал прямо в землю перед собой, отскок – сопернику.

Повезло, что партнеры успели накрыть.

Под конец тайма «Арсенал» все-таки затолкал, но гол Леандро Троссарда отменили из-за микроскопического офсайда.

«Брентфорд» огрызался: на 76-й минуте форвард Нил Мопе пробил головой прямо в угол. Александр Зинченко чудом оказался на линии ворот – и успел вынести. Пронесло.

Матч тихо катился к ничьей. Но на 89-й минуте включился Кай Хавертц: поймал перевод Букайо Сака на дальнюю и ухитрился затолкать головой с острого угла. Мяч пролетел между ног кипера и попал в ворота.

Есть важнейшие три очка. И не только в турнирном плане: уже после финального свистка Рэмсдейл расплакался прямо на поле.

Для него это очень важный сухарь. Давид Райя играет все чаще, если бы тут навредил результативными ошибками, было бы совсем туго – но партнеры спасли.

«Арсенал» – единоличный лидер АПЛ. Вышли на первое в 200-м матче Артеты

У команды Микеля Артеты все хорошо.

● «Арсенал» выиграл третий матч подряд: до этого победили «Севилью» в ЛЧ (2:0) и «Бернли» в АПЛ (3:1), а ведь недавно проиграли «Вест Хэму» (1:3) в Кубке и следом «Ньюкаслу» (0:1). Выходит, кризис откладывается.

● Такая важна победа совпала с 200-м матчей Артеты в «Арсенале». У него 116 побед – ни один тренер канониров не начинал мощнее.

● Три очка с «Брентфордом» в АПЛ – огромное достижение: они не проигрывали в лондонских дерби 13 матчей подряд, в них семь побед и шесть ничьих. Но на «Арсенале» серия закончилась.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью. Теперь «Арсенал» – единоличный лидер АПЛ.

Но отрыв минимальный.

Дальше у команды Артеты домашние матчи с «Лансом» в ЛЧ и «Вулвз» в чемпионате, потом три выезда подряд: против «Лутона», «Астон Виллой» и ПСВ. В середине декабря ждут «Брайтон» и «Ливерпуль».

А пока есть шансы закрепиться на первой строчке.