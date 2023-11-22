Ого, Узбекистан выбил Англию с ЧМ до 17 лет! Могут сразу пройти и в полуфинал – из-за дисквала Франции

Один француз оказался заигран за Нигер.

Главная неожиданность 1/8 финала чемпионата мира до 17 лет: Узбекистан, который с большим трудом пробился в плей-офф, сразу же обыграл Англию – 2:1!

Узбекистанцы уже в четвертьфинале, но уже сейчас есть вероятность автоматического выхода в полуфинал: за Францию сыграл футболист, заигранный в сборной Нигера.

Распутываем этот сюжет, обрастающий деталями.

Повторили свой пик: Узбекистан уже играл в 1/4 финала. Как удалось выбить англичан?

Сенсация очень яркая.

Узбекистанцы быстро повели в матче с Англией: классная проникающая передача Оллобергана Каримова вывела сразу двух игроков на вратаря Томми Сетфорда – с первым ударом Лазизбека Мирзаева он справился, но на добивании Амирбек Саидов оказался расторопнее англичан и головой переправил мяч в сетку. Для нападающего «Бунедкора» это уже четвертый гол на ЧМ – больше только у аргентинца Агустина Руберто (пять) , плюс у бразильца и японца тоже по четыре.

Англичане отыгрались на 35-й минуте: проникающей передачей уже в обратную сторону вывели один на один с вратарем Жоэля Ндала. Форвард «Манчестер Сити» реализовал – 1:1.

Вообще заявка британцев богата на топ-клубы: пять игроков из «Челси», четверто из «Сити», двое из «Арсенала», один из «МЮ». Вратарь Сетфорд – из «Аякса». Но он не спас, когда на 67-й минуте капитан Лазизбек Мирзаев (из ташкентского «Локо») красиво пульнул со штрафного. 2:1!

Англичане после этого еще попали в крестовину, вообще они нанесли заметно больше ударов (20:12, 10:6 в створ), но для победы этого не хватило. Дальше идет Узбекистан!

● А ведь команда Джамолиддина Рахматуллаева могла и не выйти в плей-офф. Узбеки начали турнир с 0:3 от Мали, затем разгромили Канаду 3:0, а в решающей игре горели Испании 0:2, но вытащили ничью 2:2.

В плей-офф Узбекистан прошел в статусе самого слабого участника : третье место в группе, в рейтинге третьих мест разделили с Венесуэлой третье-четвертое из шести, пятое было бы уже мимо плей-офф.

● Узбекистан повторил лучшее достижение на юношеском ЧМ – уже выходили в 1/4 финала в 2011-м, тогда проиграли Уругваю 0:2 (а англичане становились чемпионами мира в 2017-м).

● Следующий соперник Узбекистана – Франция. Французы с трудом прошли Сенегал (0:0, 5:3 по пенальти), но их могут выбить из турнира нефутбольные вещи.

Об этом ниже, а пока перечислим остальные четвертьфинальные пары: Мали – Марокко (будущие соперники победителя пары Франция – Узбекистан), Бразилия – Аргентина и Испания – Германия. Узбекистанцы выделяются особенно на фоне двух последних.

За Францию две голевые отдал форвард «Монпелье», который уже заигран за Нигер. Возможны санкции

Перед матчем Франции с Сенегалом в 1/8 финала появилась информация, что французов могут дисквалифицировать. Дело в том, что на старте ЧМ за них дважды сыграл нападающий «Монпелье» Янис Иссуфу – и даже отдал две голевые в игре с Буркина-Фасо (3:0).

Иссуфа родился во Франции, но имеет еще гражданство Нигера и Марокко. В прошлом году он играл за Нигер U17 в квалификации на Кубок Африки, там забил два мяча в четырех матчах.

Но этой весной парня позвала на юношеское Евро уже Франция: там он тоже забил дважды и дошел до финала (решающий матч проиграли немцам только в серии пенальти). Затем Яниса вызвали уже в сборную Франции U18, где он отыграл четыре матча. А в октябре парень появился уже в Лиге 1: стал самым молодым дебютантом «Монпелье» в высшем дивизионе (16 лет и 359 дней).

Вот почему никто не удивился, когда Иссуфу получил вызов на юношеский ЧМ. Но есть нюанс: ФИФА категорически запрещает играть за разные сборные в рамках одного турнира. И в Федерации футбола Франции не учли, что Кубок Африки считается квалификационным для ЧМ.

Другое дело, что Иссуфу играл не на самом КАН, а только в отборе на этот турнир. Посчитают ли в ФИФА, что связь между этими соревнованиями достаточная? Foot Mercato пишет, что для начала кто-то из соперников (например, Буркина-Фасо) должен подать протест.

Французы перед игрой с Сенегалом уже перестраховались и не включили Иссуфу в заявку. Однако участие форварда на старте турнира все еще может стать поводом для санкций.

Фото: eastnews.ru/Dita Alangkara/Associated Press; www.imago-images.de/Global Look Press