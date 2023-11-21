Мы знаем 20 из 24 участников Евро-2024: плюс Италия, Чехия и одно возвращение 24 года спустя
Казахстан пока не вышел.
Узнали трех последних вышедших на Евро-2024 через квалификацию.
Список пополнился сборными Италии, Словении и Чехии.
Последнего участника от групп узнаем во вторник – им станет Хорватия или Уэльс.
Украина не осилила Италию. Хотя могла получить пенальти
● Италия тормознула Украину (0:0) и точно будет защищать титул. Украинцам нужна была только победа, потому что при равном количестве очков важны личные встречи, а первый матч итальянцы выиграли.
Так что украинцы задавили с первых минут: интенсивно прессинговали, могли забить, но вскоре выдохлись. Италия взяла инициативу и забрала мяч. До самого конца матча было сложно.
Но уже на 93-й минуте Михаила Мудрика в штрафной, кажется, срубил Брайан Кристанте. Арбитр Хесус Хиль Мансано даже не стал смотреть ВАР.
Он пенальти не увидел, видеоассистенты не отреагировали. 0:0 в пользу Италии – по содержанию матча было трудно говорить о везении, но после такого эпизода это итальянское счастье, что они не улетели в стыки.
Все детали момента – подробно
Украинцам теперь пробиваться по пути Лиги наций.
● Англия сыграла вничью с Северной Македонией – 1:1. Забивали только хозяева: сначала отличился полузащитник Энис Барди, а во втором тайме счет сравнял Яни Атанасов – да, сами англичане ничего не сделали. Это автогол.
Казахстан проиграл Словении – надежда на стыки. Было достойно
● Чудо Казахстана не получилось: проиграли Словении – 1:2. Теперь предстоят стыки.
Причем гостям пришлось отыгрываться: на 40-й минуте Ян Вороговский глупо сфолил в штрафной на Петаре Стояновиче, арбитр Шимон Марчиняк посмотрел ВАР и показал на точку. Беньямин Шешко не простил.
После перерыва Казахстан сразу сравнял, когда Рамазан Оразов откликнулся на прострел Максима Самородова. Казахи продолжали давить, но на 86-й пустили контратаку: Петар Стоянович перевел на Беньямина Вербича, а тот шикарно закрутил в дальний угол.
Без шансов для вратаря Игоря Шацкого. Словения на Евро – второй раз в истории после ЧЕ-2000.
● Дания неожиданно проиграла Северной Ирландии – 0:2. Первый гол сделал 20-летний Айзек Прайс, воспитанник «Эвертона», сейчас он играет за бельгийский «Стандарт». Уже на 81-й минуте форвард Дион Чарльз забил еще.
Это второе поражение датчан в этом отборе, первое было от Казахстана – те 2:3 сложно забыть.
● Финляндия обыграла Сан-Марино – 2:1. Главный герой – полузащитник ХИКа Пюро Сойри, у него дубль. Парню 29 лет, пару сезонов Пюро играл в Беларуси – в «Шахтере» из Солигорска.
А у Сан-Марино 10 из 10 поражений – поддержали тренд Кипра, Гибралтара (но у них еще есть матч с Нидерландами), Мальты и Лихтенштейна.
Молдова не смогла в Чехии, участник Евро потерял очки с карликом
● Молдова не справилась с Чехией – 0:3 вместо победы, которая вывела бы на Евро. Чехи забрали под контроль уже на 14-й минуте, когда повели, разгром сложился на 89-й, добил Томаш Соучек. И это еще без трех основных футболистов, угодивших в скандал с пьяной накануне решающего матча.
К сожалению, Молдова закончила великий поход: 10 очков в группе с Польшей, Чехией и Албанией – очень достойный результат.
● Участник Евро сыграли вничью с Фарерами – это Албания не стала напрягаться. Это 0:0 – вторая ничья для островов в отборе, еще были 1:1 с Модовой в марте. Неплохо для карлика.
Что дальше?
По итогам стыковых игр распределяются три путевки на Евро. На них претендуют 12 команд, разбитые на три пути. В каждом пути проводят два полуфинала и финал.
Полностью сложился пока только путь Лиги С: там в полуфиналах сыграют Грузия – Люксембург и Греция – Казахстан, это будет 21 марта. Через пять дней – финал из победителей.
Еще в стыках точно поучаствуют Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Украина, Эстония и Исландия. Последним участником станет проигравший в паре Хорватия – Уэльс.
Раскидать всех по парам получится только по завершении всех групп. Сейчас ясно, что израильтяне и боснийцы сыграют полуфиналы дома, а эстонцы – на выезде.
Казахстан проиграл прямую путевку на Евро. Без паники, шансы еще есть
Фото: Federico Gambarini/dpa, IMAGO/MICHAL CHWIEDUK, IMAGO/Igor Kupljenik / PANORAMIC/
И да, это не единственный спорный эпизод в матче Италия-Украина: за несколько минут до конца основного времени мяч попал в руку украинского игрока в штрафной площади, но ВАР также не отреагировал, хотя все основания для пенальти были
Тут до сих пор не осознали с какой целью ввели ВАР, а именно избегать грубых и очевидных ошибок. Иначе можно и угловые подсказывать и желтые выдавать/отменять, но это затянет игру существенно