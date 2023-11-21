Мы знаем 20 из 24 участников Евро-2024: плюс Италия, Чехия и одно возвращение 24 года спустя

Казахстан пока не вышел.

Узнали трех последних вышедших на Евро-2024 через квалификацию.

Список пополнился сборными Италии, Словении и Чехии.

Последнего участника от групп узнаем во вторник – им станет Хорватия или Уэльс.

Украина не осилила Италию. Хотя могла получить пенальти

● Италия тормознула Украину (0:0) и точно будет защищать титул. Украинцам нужна была только победа, потому что при равном количестве очков важны личные встречи, а первый матч итальянцы выиграли.

Так что украинцы задавили с первых минут: интенсивно прессинговали, могли забить, но вскоре выдохлись. Италия взяла инициативу и забрала мяч. До самого конца матча было сложно.

Но уже на 93-й минуте Михаила Мудрика в штрафной, кажется, срубил Брайан Кристанте. Арбитр Хесус Хиль Мансано даже не стал смотреть ВАР.

Он пенальти не увидел, видеоассистенты не отреагировали. 0:0 в пользу Италии – по содержанию матча было трудно говорить о везении, но после такого эпизода это итальянское счастье, что они не улетели в стыки.

Украинцам теперь пробиваться по пути Лиги наций.

● Англия сыграла вничью с Северной Македонией – 1:1. Забивали только хозяева: сначала отличился полузащитник Энис Барди, а во втором тайме счет сравнял Яни Атанасов – да, сами англичане ничего не сделали. Это автогол.

Казахстан проиграл Словении – надежда на стыки. Было достойно

● Чудо Казахстана не получилось: проиграли Словении – 1:2. Теперь предстоят стыки.

Причем гостям пришлось отыгрываться: на 40-й минуте Ян Вороговский глупо сфолил в штрафной на Петаре Стояновиче, арбитр Шимон Марчиняк посмотрел ВАР и показал на точку. Беньямин Шешко не простил.

После перерыва Казахстан сразу сравнял, когда Рамазан Оразов откликнулся на прострел Максима Самородова. Казахи продолжали давить, но на 86-й пустили контратаку: Петар Стоянович перевел на Беньямина Вербича, а тот шикарно закрутил в дальний угол.

Без шансов для вратаря Игоря Шацкого. Словения на Евро – второй раз в истории после ЧЕ-2000.

● Дания неожиданно проиграла Северной Ирландии – 0:2. Первый гол сделал 20-летний Айзек Прайс, воспитанник «Эвертона», сейчас он играет за бельгийский «Стандарт». Уже на 81-й минуте форвард Дион Чарльз забил еще.

Это второе поражение датчан в этом отборе, первое было от Казахстана – те 2:3 сложно забыть.

● Финляндия обыграла Сан-Марино – 2:1. Главный герой – полузащитник ХИКа Пюро Сойри, у него дубль. Парню 29 лет, пару сезонов Пюро играл в Беларуси – в «Шахтере» из Солигорска.

А у Сан-Марино 10 из 10 поражений – поддержали тренд Кипра, Гибралтара (но у них еще есть матч с Нидерландами), Мальты и Лихтенштейна.

Молдова не смогла в Чехии, участник Евро потерял очки с карликом

● Молдова не справилась с Чехией – 0:3 вместо победы, которая вывела бы на Евро. Чехи забрали под контроль уже на 14-й минуте, когда повели, разгром сложился на 89-й, добил Томаш Соучек. И это еще без трех основных футболистов, угодивших в скандал с пьяной накануне решающего матча.

К сожалению, Молдова закончила великий поход: 10 очков в группе с Польшей, Чехией и Албанией – очень достойный результат.

● Участник Евро сыграли вничью с Фарерами – это Албания не стала напрягаться. Это 0:0 – вторая ничья для островов в отборе, еще были 1:1 с Модовой в марте. Неплохо для карлика.

Что дальше?

По итогам стыковых игр распределяются три путевки на Евро. На них претендуют 12 команд, разбитые на три пути. В каждом пути проводят два полуфинала и финал.

Полностью сложился пока только путь Лиги С: там в полуфиналах сыграют Грузия – Люксембург и Греция – Казахстан, это будет 21 марта. Через пять дней – финал из победителей.

Еще в стыках точно поучаствуют Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Украина, Эстония и Исландия. Последним участником станет проигравший в паре Хорватия – Уэльс.

Раскидать всех по парам получится только по завершении всех групп. Сейчас ясно, что израильтяне и боснийцы сыграют полуфиналы дома, а эстонцы – на выезде.

Фото: Federico Gambarini/dpa, IMAGO/MICHAL CHWIEDUK, IMAGO/Igor Kupljenik / PANORAMIC/