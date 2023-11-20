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Португалия выбила 10 из 10, Лукаку – покер за 20 минут, а Сербия – путевку на Евро. Главное в отборе

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В воскресенье состоялось девять матчей, решающими из них были два ранних, но и остальные тоже прошли бодро.

Фиксируем главное.

Легкий расклад для Сербии превратился в тяжелейший выход, Черногория – мимо

● Сербия принимала Болгарию – для выхода на Евро хватало бы и ничьей, можно было даже проиграть, но чтобы черногорцы не победили в Венгрии. Милош Велькович сыграл на добивании на 17-й минуте, но после перерыва сербы неожиданно пропустили от Георги Русева (ему вообще никто не помешал принять мяч и пробить из штрафной) и Кирила Десподова (партнер Магомеда Оздоева по ПАОК убежал почти с центра и забил).

Внезапные 1:2, и сербы здорово подвисли, ведь Черногория выиграла первый тайм в Венгрии. Успокоил гол головой Срджана Бабича на 82-й минуте. 2:2 хватило, сербы впервые с 2000 года – еще со времен сборной Югославии – сыграют на Евро.

● И все-таки черногорцы не зря жили надеждой после гола Слободана Рубежича, который использовал скидку головой Стевана Йоветича – они побеждали венгров до 66-й минуты. Но потом Доминик Собослаи прошел троих защитников и поразил дальний угол, а через 89 секунд реализовал выход один на один. В конце игры Адам Надь добил мяч в ворота после удара со штрафного – 3:1.

А Собослаи в честь победы еще и выпил палинку вместе с фанатами – это венгерский фруктовый бренди. В 2015-м похожим образом поступил Адам Салаи: налил всем палинки в баре сразу после выхода на Евро-2016. Правда, утром сказал, что этого не помнит.

Итоги группы: Венгрия – победитель и вместе с Сербией отправляется на Евро. Черногория, Литва и Болгария закончили выступления – даже теоретически в стыки не попадут.

Лукаку четырьмя голами помог Бельгии выиграть группу

● В группе F сборная Бельгии должна была побеждать дома Азербайджан, чтобы стать первой, и сделала это легко. 4:0 уже в первом тайме – все голы на счету Ромелу Лукаку, оформившего покер за 20 минут, половину мячей он забил головой. Теперь у Лукаку 83 гола в 113 матчах за Бельгию, в истории европейских сборных чаще забивали только Криштиану Роналду (128) и Ференц Пушкаш (84). А в 2023 году Ромелу наколотил за Бельгию сразу 15 в девяти матчах. 

В конце Леандро Троссард замкнул прострел – 5:0. Гости же полтора тайма играли вдесятером без удаленного Эдди Исрафилова. Бельгия с Доменико Тедеско – ожидаемо первая, из семи сыгранных до конца матчей она не победила только Австрию дома (еще один не был доигран – против шведов), разница мячей тоже хороша – 22:4.

● Если бы Швеция сыграла хуже Азербайджана в этом туре, то впервые в истории завершила бы квалификацию Евро на четвертом месте в группе. Но этого не произошло – и Азербайджан проиграл, и сами шведы победили дома Эстонию. Забили по голу в каждом из таймов: в первом – Виктор Классон точно пробил головой, во втором – отличился Эмиль Форсберг, здорово обыгравшись с Классоном и Деяном Кулусевски.

Это было прекрасно – все в одно касание: пас+пас и пас+пас.

И четкое завершение.

2:0 – победа Швеции. А еще это был последний матч шведов под руководством Янне Андерссона, который возглавил сборную семь лет назад. У команды будет новый тренер.

Итоги группы: Бельгия – победитель, Австрия тоже едет на Евро. Шведы в Германию точно не попадут, а у Азербайджана и Эстонии пока еще есть шансы на стыки.

Испания потеряла Гави в ненужном матче, а Шотландия и Норвегия весело резвились без Холанда

● Шотландия и Норвегия устроили веселье даже без Эрлинга Холанда, который травмировался несколько дней назад. 2:2 уже к 33-й минуте: Арон Деннум четко сыграл на отскоке – Джон Макгинн реализовал пенальти за игру рукой, Йорген Ларсен завершил контратаку – а потом мяч после углового отрикошетил в ворота от ноги Лео Эстигора.

После перерыва Стюарт Армстронг использовал умный пас Макгинна и вывел шотландцев вперед, но норвежцы сравняли в конце после точного удара головой Мохамеда Эльюнусси – 3:3!

● Если Шотландия и Норвегия обменялись голами к 13-й минуте, то Испания и Грузия – уже к десятой: Робен Ле Норманн замкнул головой навес Феррана Торреса и стал 12-м забившим испанцем в квалификации, а Хвича Кварацхелия переиграл Унаи Симона, в контратаке убежав от Иньиго Мартинеса и Даниэля Карвахаля.

А дальше испанцам испортила настроение замен Гави из-за травмы в середине первого тайма – у полузащитника «Барселоны» подозрение на травму крестообразных связок. Ферран Торрес головой замкнул навес Хосе Гайя и показал трибунам футболку Гави.

Надежды Грузии увезти из Испании хотя бы ничью растворились с автоголом Луки Лочошвили. Испания выиграла 35 из 36 последних домашних матчей квалификации к Евро, уступив только Греции летом 2003-го. Но после травмы Гави в ничего не решавшем матче едва ли это кого-то радует.

Итоги группы: Испания и Шотландия отправляются на Евро, Грузия точно сыграет в стыковых матчах, Норвегия и Кипр следующим летом будут отдыхать.

Португалия выбила 10 из 10, а Люксембург набрал аж с 17 очков

● Интрига матча Португалия – Исландия: смогут ли португальцы впервые в истории выиграть все матчи квалификации? Нужно было дожать исландцев.

Нет проблем: Бруну Фернандеш открыл счет классным ударом в дальний угол после паса пяткой Бернарду Силвы, а Рикарду Орта его удвоил, добив мяч в ворота после отскока. 2:0 вполне хватило. Есть 10 побед в 10 матчах с грандиозной разницей 36:2.

● Босния и Герцеговина принимала Словакию в ничего не решавшем матче. В начале второго тайма боснийцы повели из-за того, что Патрик Грошовски замкнул прострел соперника. И это была последняя радость. Через три минуты отличился Роберт Боженик – с прострела Давида Ганцко, потом удалился защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович, после чего Любомир Шатка с изящного паса Юрая Куцки принес победу Словакии (2:1).

● Битва титанов Лихтенштейн – Люксембург уже с пятой минуты шла в неполных составах: Стефани Фраппар после просмотра ВАР выгнала с поля люксембургского полузащитника Данела Синани за то, что он чуть не сломал ногу Юльену Хаслеру – пострадавшего тут же заменили.

Люксембург все это не смутило – во втором тайме головой забил полузащитник «Сивасспора» Жерсон Родригеш. Команда выиграла половину матчей квалификации и набрал 17 очков. Фееричное выступление.

Итоги группы: Португалия – первая, вместе с ней на Евро отправляется Словакия. Босния и Герцеговина и Люксембург точно сыграют в стыковых матчах, есть шанс на них у Исландии. Лихтенштейн ни на что не претендует.

Финалистов Евро – уже 17! 

В понедельник очень интересный день – еще три участника определятся в парах Украина – Италия, Чехия – Молдова и Словения – Казахстан. Последний финалист из групп станет известен во вторник – им будет Хорватия или Уэльс.

По итогам стыковых матчей определятся три оставшихся участника Евро. В стыки попадут 12 команд, которые разделятся на три блока по четыре команды. В каждом блоке будут по два полуфинала и финал, победители финалов отправятся на Евро.

Участники всех стыковых матчей определятся по рейтингу Лиги наций с учетом итогов квалификации к Евро. Уже известные четыре участника из 12 – это Израиль, Босния и Герцеговина, Грузия и Греция.

Жеребьевка финального турнира состоится 2 декабря 2023 года в Гамбурге без учета трех победителей стыков, потому что полуфиналы запланированы на 21 марта 2024 года, а финалы – на 26-е.

Кто пройдет на Евро через Лигу наций? Расклады перед последним туром

Фото: eastnews.ru/PATRICIA DE MELO MOREIRA; AFP/ANDREJ ISAKOVIC; Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno

10 комментариев

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TaR
19 лет и кресты. В таких случаях понимаешь молодого парня из Сельты, который в Саудовскую Аравию за деньгами поехал
+5
-1
+4
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Sarumian
Буду топить за Люксембург !
Вот это реально прорыв !
+4
0
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k.vasilevich@mail.ru
В стыках все-таки уже точно известны 7 команд – это Польша, Израиль, Босния, Финляндия, Грузия, Греция и Люксембург.
+2
0
+2
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Balt39
Ответ Тюменский медвежонок
предыдущий тренер Португалии Фернанду Сантуш явно эту сборную "убивал" своим примитивным футболом, никакой мысли никогда в атаке не было и по факту по делу от Марокко отлетели, чисто тренерское поражение было и с приходом более-менее атакующего тренера потенциал у сборной сразу раскрылся и выбили 10 из 10 матчей, причем дело даже не в победах, а как сборная "играет" и кайфует от футбола
Предыдущий тренер Португалии выиграл с командой Евро. Убивал, так убивал)))))
+3
-1
+2
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Тюменский медвежонок
предыдущий тренер Португалии Фернанду Сантуш явно эту сборную "убивал" своим примитивным футболом, никакой мысли никогда в атаке не было и по факту по делу от Марокко отлетели, чисто тренерское поражение было и с приходом более-менее атакующего тренера потенциал у сборной сразу раскрылся и выбили 10 из 10 матчей, причем дело даже не в победах, а как сборная "играет" и кайфует от футбола
+3
-2
+1
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Фут.Боль
Люксембург 17 очков и стыковые матчи. Потрясающе.
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John Johnson
Из-за этих тупых товарняков типо таких отборов и лиг наций ломаются игроки во всех командах! Зачем выставлять такие составы если и так все ясно ?
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Тюменский медвежонок
Ответ Balt39
Предыдущий тренер Португалии выиграл с командой Евро. Убивал, так убивал)))))
и? Ди Маттео тоже Лигу Чемпионов выигрывал и что дальше? вы игру на там Евро помните? там на личном скилле футболисты на зубах вытаскивали игры, никакой тренерской руки в победе не было
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Balt39
Ответ Тюменский медвежонок
и? Ди Маттео тоже Лигу Чемпионов выигрывал и что дальше? вы игру на там Евро помните? там на личном скилле футболисты на зубах вытаскивали игры, никакой тренерской руки в победе не было
И, к слову, как много титулов с золотым поколением Бельгии взял нынешний тренер Португалии?
+1
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