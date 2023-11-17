Фото дня: вернувшийся из плена папа Луиса Диаса празднует дубль сына

Слезы радости.

Бразильцы неожиданно оступились в отборочном матче с Колумбией – 1:2. Луис Диас оформил дубль в присутствии папы, который неделю назад вернулся из плена (похитители требовали выкуп).

Диас-старший плакал от радости. Пришел поддержать сына после теплой встречи на базе

Оба гола Диас забил головой: на 75-й минуте и на 79-й. Диас-старший вместе с женой плакал от радости на трибунах. Луис перевернул ход встречи: бразильцы почти весь матч вели, в самом начале отметился Габриэл Мартинелли.

Эмоции папы.

Диас впервые увидел отца после плена еще на базе сборной – очень трогательная сцена.

Вместе с Луисом приехали его дочь и жена. Дедушка увиделся с внучкой.

Диас сейчас все голы посвящает папе

Сразу после освобождения отца Луис Диас попал в заявку на матч АПЛ с «Лутоном» – вышел на 83-й и спас «Ливерпуль», который проигрывал 0:1. Празднуя гол, он показал футболу с надписью «Свободу папе».

А теперь дубль за сборную.

«Я благодарю Бога. Он делает все это возможным. Мы всегда переживали трудные моменты, но жизнь делает тебя сильным и храбрым. Таков футбол и такова жизнь», – важные слова Луиса после матча.

Кстати, Диас принес Колумбии первую победу над бразильцами в отборах ЧМ за последние 15 матчей. И еще выбил личную ачивку – он первый за 14 лет автор дубля в матче с Бразилией в отборе ЧМ. В сентябре 2009-го это удалось чилийцу Умберто Суасо, но тогда бразильцы выиграли 4:2.

Алиссон после финального свистка около минуты обнимал Диаса. Говорят, что бразилец – один из тех, кто больше всего поддерживал Луиса. «Он много страдал в эти дни. Это выходит за рамки футбола. Луис заслужил дубль», – сказал одноклубник.

Алиссон потерял папу еще в 2021-м: Жозе Беккер утонул в реке неподалеку от местечка Rincão do Inferno – в самом южном штате Бразилии Рио-Гранди-ду-Сул в паре часов езды от уругвайской границы.

Диас-старший был в плену у повстанцев. Страдал из-за дождей и насекомых

Ману Диаса держали в джунглях на границе Колумбии и Венесуэлы. Ответственность за похищение несет группировка, принадлежащая Армии национального освобождения Колумбии (колумбийская леворадикальная организация, созданная в 1964 году).

Отец вингера признается, что до сих пор не понимает, в чем был замысел преступников. «Было много верховой езды, очень тяжело: горы, дождь, множество насекомых, – рассказывает Диас-старший. – Я не мог спокойно спать, это было очень трудно, почти 12 дней без сна.

Я до сих пор не могу понять, в чем причина моего похищения, [партизаны] сказали, что у меня нет ни с кем проблем. Они сказали мне, чтобы я успокоился, что со мной ничего не случится, зная, что я скромный и всеми любимый человек в своем городе за ту работу, которую я делаю».

Одна из возможных причин похищения – желание АНО заставить правительство Колумбии отвести войска от позиций повстанцев.

Правда, один из лидеров АНО Элиэсер Эрлинто Чаморро Акоста признал, что Диаса-старшего похитили по ошибке: «Луис – символ Колумбии, и мы чувствуем это в АНО. Процесс освобождение отца Диаса ускоряется. Надеемся, оперативная ситуация на местах разрешится, именно на нее и ориентируются командиры, чтобы ускорить освобождение».

Бразильцев пока штормит в отборе ЧМ-2026. Можно переживать?

Бразилия терпит второе поражение подряд, до этого уступили Уругваю (0:2). Только семь очков в пяти матчах и пятое место в таблице.

«Мы проиграли два матча [подряд], и это очень плохо, – считает главный тренер бразильцев Фернандо Диниз. – Думаю, нужно учитывать, насколько команда изменилась после чемпионата мира и что у нас было мало времени на тренировки.

Давайте смотреть позитивно. Думаю, сейчас какие-то недочеты устранить легче, чем после матча с Уругваем. Мы сделаем все возможное, чтобы исправиться с Аргентиной».

Вероятно, в ближайшей игре с чемпионами мира бразильцам придется обойтись без Винисиуса – вингер травмировал бедро на 27-й минуте и ушел в раздевалку с прикрепленным пакетом со льдом.

Колумбия набрала девять очков и поднялась в топ-3. Но бразильцам переживать рано: у Южной Америки шесть прямых путевок на ЧМ-2026, а седьмое место сыграет в плей-офф против команды с другого континента.

Фото: AP Photo/Ricardo Mazalan, Ivan Valencia; Gettyimages.ru/Clive Rose