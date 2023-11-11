Провал «Тоттенхэма»: вели до 90-й, но проиграли. Рискуют вылететь из топ-3

У Сарабии 1+1 за шесть минут!

12-й тур АПЛ начался сверхдраматично: «Тоттенхэм» обыгрывал до 90-й минуты «Вулверхэмптон», но умудрился проиграть. Одного из лидеров чемпионата уничтожил вышедший в самом конце Пабло Сарабия.

1+1 от Сарабии – сенсация в Вулверхэмптоне. И боль бывшего лидера

Для «Тоттенхэма» матч начался прекрасно: на третьей минуте Бреннан Джонсон открыл счет: четко замкнул прострел Педро Порро, чему предшествовал изящный пас пяткой Деяна Кулусевски.

Больше фанатам «Тоттенхэма» радоваться было нечему – их команда с того момента лишь однажды попала в створ и имела редкие моменты. «Вулверхэмптон» почти в три раза перебил соперника по ударам (17:6) и почти в четыре – по угловым (11:3). Но перевернул только под самый конец.

Три ключевые минуты:

⏰ 87’: Сарабия заменил Жоао Гомеша. У испанца всего третий выход на поле в АПЛ за осень.

⏰ 90+1’: Матеус Кунья закинул мяч в штрафную на Сарабию, тот первым касанием подработал, а вторым тут же точно пробил в ближний.

⏰ 90+7’: Сарабия теперь сам отдал классный пас, отрезал им сразу несколько игроков «Тоттенхэма» – и Марио Лемина забил победный мяч.

До этого дня Сарабия в АПЛ сделал 1+1 за 18 матчей в 2023-м. Сегодня на те же гол и ассист хватило шести минут.

«Тоттенхэм» допустил два переворота подряд. С ним чаще всего камбэки на 90+

Фиксируем боль одних и счастье других.

● До прошлых выходных «Тоттенхэм» регулярно забивал не меньше двух голов – из десяти матчей не получилось только в одном против «Лутона», но там пришлось долго играть вдесятером. А дальше сценарий одинаковый: ранний мяч – и поражение. Так было против «Челси» (Кулусевски забил на шестой – но проиграли), так и сейчас.

В превью к матчу «Вулверхэмптона» было страшно смотреть – семеро травмированных, двое дисквалифицированных, еще двое – под вопросом. Как раз 11 игроков всего – целая команда. Тяжело будет и дальше:

● В восьмой раз в АПЛ команда, уступавшая до 90-й минуты, выиграла матч. Любопытно, что «Тоттенхэм» участвовал в половине таких игр – выиграл две и проиграл теперь столько же.

● Кстати, для английского топ-6 выезд в Вулверхэмптон в 2023-м – просто кошмар. Здесь проиграли «Ливерпуль», «Челси» и «Ман Сити», а «Тоттенхэм» – вообще дважды. «Ливерпуль», правда, и побеждал тоже (почти два месяца назад), а «Арсеналу» и «МЮ» предстоит играть тут только в следующем году.

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«Тоттенхэм» по итогам тура рискует сползти на четвертое место, если победят «Ливерпуль» (играет дома с «Брентфордом») и «Арсенал» (принимает «Бернли»). Но более интересный вопрос – где команда окажется через месяц, к середине декабря?

Там очень сложный календарь. После паузы на сборные предстоит принимать «Астон Виллу», следом будет гостевая игра против «Манчестер Сити», а затем – два матча дома против «Вест Хэма» и «Ньюкасла». Четыре сложнейших соперника. Пауза перед этим будет очень в тему.

Фото: Gettyimages.ru/Visionhaus