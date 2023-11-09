Они обыграли «МЮ» 4:3! Кто эти герои?

Блистательный «Копенгаген».

Сюжет вечера – «Копенгаген» обыграл «МЮ» 4:3, вернувшись с 0:2! Победу на 87-й минуте вырвал Руни Барджи, которого вы вряд ли знаете в лицо. Как и других игроков датчан.

Давайте исправляться!

Камиль Грабара

В 2016-м молодой польский вратарь молодежки «Руха» из Хожува перешел во вторую команду «Ливерпуля». За основу Грабара так и не заиграл и после серии аренд ушел в «Копенгаген».

Безальтернативный основной игрок команды – больше сотни матчей с 2021-го.

Петер Анкерсен

33-летний защитник в основном колесил по Скандинавии (играл в Дании и Норвегии), были короткие вояжи (на сезон) в «Зальцбург» и «Дженоа».

Начинал сезон-2023/24 в запасе, но отвоевал место в основе – в последних 12 матчах не вышел на поле лишь однажды, в том числе отыграл полностью против «Баварии» в ЛЧ.

Денис Вавро

Словацкий защитник пропустил лишь один матч в текущем сезоне – в остальных неизменно выходил с первых минут. В конце сентября даже забил – в ворота «Лисен» в Кубке Дании.

Это второй заход Вавро в «Копенгаген» – первый был в сезонах-2017/18 и 2018/19, затем пауза и возвращение в 2021-м.

Кевин Дикс

27-летний игрок провел почти всю карьеру в Нидерландах и Дании, выступает за «Копенгаген» уже третий год. Основной защитник – пропустил лишь два матча в сезоне, все еврокубковые отыграл полностью.

Элиас Йелерт

20-летний левый защитник (воспитанник «Копенгагена») проводит уже третий сезон за взрослую команду. Выходит не только в чемпионате, но и в еврокубках – матч с «Баварией» пропустил из-за дисквалификации.

Лукас Лерагер

Полузащитник в конце 2010-х отъезжал в «Бордо», «Дженоа» и «Зюльте Варегем» – в остальное время играл в Дании. За «Копенгаген» выступает с 2020-го.

В сезоне-2023/24 четвертый бомбардир команды с 6 мячами – больше только у Диогу Гонсалвеша, Орри Оскарссона (оба по 8) и Руни Бардегджи (10).

Расмус Фальк

31-летний датский полузащитник всю карьеру проводит в Дании: начинал в «Оденсе» и в 2016-м перебрался в «Копенгаген». С тех пор не выбирается из основы и остается ключевым игроком.

Фальк отдал голевую на третий гол в матче с «МЮ» и провел игру от звонка до звонка.

Диогу Гонсалвеш

Португалец – один из главных атакующих игроков «Копенгагена». Третий бомбардир и второй ассистент. В Дании второй сезон, до этого пытался закрепиться в «Бенфике» и заезжал в «Ноттингем Форрест» и «Фамаликан».

Против «МЮ» сделал важнейшие 1+1 – сначала отдал на Мохамеда Эльюнусси, а потом сравнял с пенальти.

Мохамед Эльюнусси

Норвежец вам может быть знаком – он блистал в «Базеле», засветился в «Селтике» и «Саутгемптоне», а в остальное время играл за норвежские клубы. Сезон-2023/24 – дебютный для Мохамеда в «Копенгагене».

Голов пока немного, но в ЛЧ уже два – «Галатасараю» и теперь «МЮ». Причем именно он и запустил камбэк против манчестерцев – после паса Диогу Гонсалвеша.

Виктор Классон

Наш старый знакомый по «Краснодару» – шведский форвард в Дании с марта 2022-го после расторжения контракта с российским клубом. Основной игрок «Копенгагена», в прошлом сезоне выбил 16+7 во всех турнирах, в этом пока лишь 4 гола.

Элиас Ашури

24-летний тунисец – один из самых результативных игроков и лучший ассистент команды в сезоне с 7 голевыми. Провел почти всю карьеру в Португалии, в «Копенгаген» попал в 2023-м транзитом через «Виборг».

Руни Бардегджи

Именно швед убил «МЮ» в самой концовке. Один из самых талантливых игроков «Копенгагена» и лучший бомбардир команды в этом сезоне – у 17-летнего нападающего 11 голов в 24 матчах во всех турнирах, в том числе 7 в 14 турах чемпионата Дании.

Бардегджи выделяется в еврокубках не впервые: в 3-м раунде квалификации ЛЧ юноша забил паненкой решающий послематчевый пенальти. Стальные нервы.

Николай Бойлесен

Датский защитник дебютировал во взрослом футболе в «Аяксе», но не закрепился и в 2016-м ушел свободным агентом в «Копенгаген».

В Дании Бойлесен влетел в основу. Сейчас играет поменьше, но по-прежнему полезен – помог обыграть и «МЮ», выйдя на 78-й.

Йордан Ларссон

Еще один экс-игрок РПЛ – швед покинул «Спартак» в 2022-м, сначала приостановив контракт, а затем полностью его разорвав. После этого поиграл в «Шальке» и с января 2023-го в «Копенгагене».

С голами пока негусто – 6 в 27 матчах во всех турнирах.

Орри Оскарссон

19-летний талант заиграл в основе «Копенгагена» лишь в текущем сезоне и сразу показал хорошую результативность. В ЛЧ-2023/24 у исландского нападающего 3+1, но все в квалификации.

Есть опыт игры за сборную Исландии и даже гол – Люксембургу в октябре.

Кристиан Соренсен

31-летний защитник провел почти всю карьеру в Дании, на год заезжал в исландский «Троттур». Играет за «Копенгаген» с августа 2022-го, но нечасто выходит в старте.

При этом с пятью голевыми идет третьим ассистентом – больше лишь у Диогу Гонсалвеша (6) и Элиаса Ашури (7).

Фото: IMAGO/Andrew Yates, Petter Arvidson/Keystone Press Agency/; /Maja Hitij; /Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP