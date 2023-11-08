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«Сосьедад» избил «Бенфику» в первом тайме: 3 забил, смазал пенальти, еще 2 гола отменили 🔥

Андер Барренечеа Андер Барренечеа
Николас Отаменди Николас Отаменди
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Браис Мендес Браис Мендес
Микель Ойарсабаль Микель Ойарсабаль
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Микель Мерино Микель Мерино
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И это без Захаряна.

«Реал Сосьедад» мощнейше начал домашний матч против «Бенфики» – чемпионов Португалии просто смяли. К 20-й минуте счет мог быть и 5:0, но даже 3:0 на табло впечатлили (в итоге сыграли 3:1).

Уже на шестой минуте у Айена Муньоса не получился удар – мяч свалился и просто полетел в район дальней штанги. Но там было аж два игрока «Реала», и Микель Мерино замкнул подачу.

Через пять минут Отаменди не принял пас назад от Флорентину и упустил Ойарсабаля. Капитан испанцев без помех вышел один на один и переиграл Трубина – 2:0.

Не оправдываем пас Флорентину Луиса, но как Отаменди проиграл такой задел сопернику?

За следующие 10 минут «Реал Сосьедад» отличился еще трижды, но два мяча арбитр Энтони Тэйлор отменил.

Сначала «Бенфика» во время подачи штрафного забыла Микеля Мерино на дальней – он со второй попытки затолкал мяч в ворота. Не засчитали из-за игры рукой у испанца.

Впрочем, если бы зачли – никто бы не возмущался. Касание не повлияло на эпизод – кажется, мяч и так зашел бы в ворота.

Второй незасчитанный гол Ойарсабаля – из-за очевидного офсайда. Тут без вопросов.

Но «Сосьедад» не сбавлял – уже на 21-й минуте Бареннечеа разобрался с защитником и уложил в девятку. «Бенфика» в нокауте – 3:0.

Могло стать и 4:0, но на 27-й минуте хозяева еще и не реализовали пенальти. Отаменди снес в штрафной Ойарсабаля, а Браис Мендес с 11 метров пробил в штангу.

🔥 Настоящее уничтожение! А ведь «Реал Сосьедад» не побеждал дома в матчах Лиги чемпионов 20 лет – со времен Карпина и Хаби Алонсо.

Тогда они в первой же игре обыграли «Олимпиакос» Олега Протасова, после чего были 7 домашних матчей без побед (и забили в них всего два гола – меньше, чем в этом тайме).

🔥 Opta добавляет, что это лишь второй раз, когда «Реал Сосьедад» забивает три гола в матче ЛЧ/Кубка чемпионов – прошлый случился в 1982 году против исландского «Викингура».

Со второй домашней победой «Сосьедада» все ближе и выход в плей-офф. 

Реал Сосьедад Испания – Бенфика Португалия 3:1 (3:0, 0:1)
Дата проведения
8 ноября, 20.45, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мерино, 2:0 – 11 Ойарсабаль, 3:0 – 21 Барренечеа, 3:1 – 49 Рафа Силва.
Реал СосьедадРемиро, Элустондо (Одриосола, 86), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес (Турриентес, 70), Мерино, Субименди, Кубо (Фернандес, 70), Ойарсабаль, Барренечеа (Захарян, 78).
БенфикаТрубин, Отаменди, Морато, Антониу Силва, Жоау Невеш, Эурснес, Жоау Мариу (Шикинью, 85), Флорентину (Юрасек, 31), Ди Мария (Тенгстедт, 85), Рафа Силва (Гедеш, 85), Артур (Муса, 64).
Предупреждения:
Флорентину (20), Барренечеа (62), Фернандес (86).

Фото: East News/ANDER GILLENEA / AFP; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce

12 комментариев

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Сергей Андреевич
Что за негатив в коментах, классно же играют Испанцы, с огоньком, в атаку
+6
0
+6
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R Air
Про Захаряна смешно.
+5
-3
+2
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hibou
Ох и тяжело Арсену будет в такой команде пробиться. После просмотра РПЛ, такое впечатление, что ему придется сначала учиться или переучиваться в нормальный футбол играть
+2
0
+2
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Как дела на заводе
что за Захаряномания сегодня у авторов?)))
+3
-2
+1
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Геннадий Тёкин
Так Реал Сосьедад Захаряна, вот он и играет когда хочет)).
0
0
0
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Имя Фамилия
Бенфика неприятно удивила в этой ЛЧ. Первый гол только в 4-м матче, и тот при счёте 3:0. А ведь казалось снова пошумят в плей-офф. Неужто так всё посыпалось без Гримальдо и Рамуша, вроде достойных игроков взяли на замену. Судя по тому как Алекс поднял Байер, возможно действительно всё дело в нём.
0
0
0
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Гаврила Ардалионович
За то, что Бенфика сегодня плохо сделала сосьедад.
0
0
0
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R Air
Ответ Как дела на заводе
что за Захаряномания сегодня у авторов?)))
Лодырем оказался.
+1
-1
0
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