«Сосьедад» избил «Бенфику» в первом тайме: 3 забил, смазал пенальти, еще 2 гола отменили 🔥

И это без Захаряна.

«Реал Сосьедад» мощнейше начал домашний матч против «Бенфики» – чемпионов Португалии просто смяли. К 20-й минуте счет мог быть и 5:0, но даже 3:0 на табло впечатлили (в итоге сыграли 3:1).

Уже на шестой минуте у Айена Муньоса не получился удар – мяч свалился и просто полетел в район дальней штанги. Но там было аж два игрока «Реала», и Микель Мерино замкнул подачу.

Через пять минут Отаменди не принял пас назад от Флорентину и упустил Ойарсабаля. Капитан испанцев без помех вышел один на один и переиграл Трубина – 2:0.

Не оправдываем пас Флорентину Луиса, но как Отаменди проиграл такой задел сопернику?

За следующие 10 минут «Реал Сосьедад» отличился еще трижды, но два мяча арбитр Энтони Тэйлор отменил.

Сначала «Бенфика» во время подачи штрафного забыла Микеля Мерино на дальней – он со второй попытки затолкал мяч в ворота. Не засчитали из-за игры рукой у испанца.

Впрочем, если бы зачли – никто бы не возмущался. Касание не повлияло на эпизод – кажется, мяч и так зашел бы в ворота.

Второй незасчитанный гол Ойарсабаля – из-за очевидного офсайда. Тут без вопросов.

Но «Сосьедад» не сбавлял – уже на 21-й минуте Бареннечеа разобрался с защитником и уложил в девятку. «Бенфика» в нокауте – 3:0.

Могло стать и 4:0, но на 27-й минуте хозяева еще и не реализовали пенальти. Отаменди снес в штрафной Ойарсабаля, а Браис Мендес с 11 метров пробил в штангу.

🔥 Настоящее уничтожение! А ведь «Реал Сосьедад» не побеждал дома в матчах Лиги чемпионов 20 лет – со времен Карпина и Хаби Алонсо.

Тогда они в первой же игре обыграли «Олимпиакос» Олега Протасова, после чего были 7 домашних матчей без побед (и забили в них всего два гола – меньше, чем в этом тайме).

🔥 Opta добавляет, что это лишь второй раз, когда «Реал Сосьедад» забивает три гола в матче ЛЧ/Кубка чемпионов – прошлый случился в 1982 году против исландского «Викингура».

Со второй домашней победой «Сосьедада» все ближе и выход в плей-офф.

Фото: East News/ANDER GILLENEA / AFP; Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce