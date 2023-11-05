Капитан «Сельты» подрался с монитором ВАР после матча. Все из-за отмененного пенальти

Потеряли очки с «Севильей» и остались в зоне вылета.

После финального свистка в матче «Сельта» – «Севилья» (1:1) на стадионе «Балаидос» в Виго кипели страсти.

Капитан «Сельты» Яго Аспас, замененный на 69-й минуте, опрокинул монитор ВАР.

Вот кадры с другого ракурса.

Что разозлило Аспаса?

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте (при счете 1:1) главный арбитр Алехандро Эрнандес назначил пенальти в пользу «Сельты» – Хесус Навас схватил Йоргена Ларсена за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал. Однако ВАР Эдуардо Прието Иглесиас предложил главному посмотреть повтор, намекая, что была допущена явная ошибка. Как часто бывает в таких случаях, Эрнандес отменил решение.

Аспас негодовал и в послематчевом интервью.

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое. Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне ЛЧ.

Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный? Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят», – говорил 36-летний форвард.

А что случилось в Жироне?

На 83-й минуте матча кипер Пауло Гассанига неудачно вышел на перехват мяча и в борьбе с форвардом «Сельты» Карлосом Дотором потерял мяч.

Дотор же доиграл эпизод до конца и отдал голевую на Луку Де Ла Торре, но арбитр Исидро Диас де Мера после совещаний с ВАР отменил гол.

«Жирона» вскоре забила победный, а «Сельта» просто взорвалась.

«Мы ничего не понимаем. Вратарь пытается схватить мяч, сталкивается с игроком. Что? Кажется, что арбитр на другой стороне», – говорил защитник Кевин Васкес.

Главный тренер Рафаэль Бенитес, находящийся на грани отставки, тоже был в шоке: «Извините, но наши игроки не могут исчезнуть с поля. Не понимаю. Это не поддается объяснению. ВАР находят что-то, чего даже я не знаю, никто этого не знает. Это происходит постоянно. Я не понимаю. Помогите узнать своим богоподобным объяснением. Ничего не меняется».

У «Сельты «все плохо?

Только одна победа в этом сезоне Ла Лиги (еще 1 сентября над «Альмерией») и место в зоне вылета. Правда, соперники недалеко ушли. Три очка были бы очень кстати. Ярость Аспаса понятна.

Фото: кадр трансляции Okko Sport