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Капитан «Сельты» подрался с монитором ВАР после матча. Все из-за отмененного пенальти

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Потеряли очки с «Севильей» и остались в зоне вылета.

После финального свистка в матче «Сельта» – «Севилья» (1:1) на стадионе «Балаидос» в Виго кипели страсти. 

Капитан «Сельты» Яго Аспас, замененный на 69-й минуте, опрокинул монитор ВАР.

Вот кадры с другого ракурса.

Что разозлило Аспаса?

На седьмой добавленной ко второму тайму минуте (при счете 1:1) главный арбитр Алехандро Эрнандес назначил пенальти в пользу «Сельты» – Хесус Навас схватил Йоргена Ларсена за руку в своей штрафной площади, после чего норвежец упал. Однако ВАР Эдуардо Прието Иглесиас предложил главному посмотреть повтор, намекая, что была допущена явная ошибка. Как часто бывает в таких случаях, Эрнандес отменил решение. 

Аспас негодовал и в послематчевом интервью.

«Я видел то, что видели все остальные. На прошлой неделе это случилось с нами в Жироне, и сегодня то же самое. Кажется, что каждый раз, когда мы поднимаем головы, они хотят погрузить нас еще глубже. Учитывая все очки, которые они нам задолжали, мы должны быть почти в зоне ЛЧ. 

Изменить мнение о силе захвата после того, как ты уже зафиксировал его – скажите, как это возможно? Что ты можешь увидеть на ВАР? Силу захвата, когда видно, что этот захват – явный? Что ж, мы постараемся двигаться дальше и победим «Атлетик», если нам позволят», – говорил 36-летний форвард.

А что случилось в Жироне?

На 83-й минуте матча кипер Пауло Гассанига неудачно вышел на перехват мяча и в борьбе с форвардом «Сельты» Карлосом Дотором потерял мяч.

Дотор же доиграл эпизод до конца и отдал голевую на Луку Де Ла Торре, но арбитр Исидро Диас де Мера после совещаний с ВАР отменил гол. 

«Жирона» вскоре забила победный, а «Сельта» просто взорвалась. 

«Мы ничего не понимаем. Вратарь пытается схватить мяч, сталкивается с игроком. Что? Кажется, что арбитр на другой стороне», – говорил защитник Кевин Васкес.

Главный тренер Рафаэль Бенитес, находящийся на грани отставки, тоже был в шоке: «Извините, но наши игроки не могут исчезнуть с поля. Не понимаю. Это не поддается объяснению. ВАР находят что-то, чего даже я не знаю, никто этого не знает. Это происходит постоянно. Я не понимаю. Помогите узнать своим богоподобным объяснением. Ничего не меняется». 

У «Сельты «все плохо? 

Только одна победа в этом сезоне Ла Лиги (еще 1 сентября над «Альмерией») и место в зоне вылета. Правда, соперники недалеко ушли. Три очка были бы очень кстати. Ярость Аспаса понятна. 

Сельта – Севилья 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Старфельт, 1:1 – 84 Эн-Несири.
СельтаГуаита, Мингеса, Васкес (Карлес Перес, 59), Старфельт, Нуньес, Санчес, Тапия, Сотело (Бельтран, 69), Аспас (Дотор, 69), Ларсен (Серви, 82), Бамба (Дувикас, 81).
СевильяНюланд, Навас, Баде, Гудель, Акунья (Педроса, 46), Ракитич, Соу (Лукебакио, 46), Сумаре, Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 70), Мариано Диас (Эн-Несири, 70).
Предупреждения:
Сумаре (28), Тапия (45), Ракитич (45), Оливер Торрес (65), Гудель (80), Эн-Несири (89).
Удаление:
Тапия (65).

Фото: кадр трансляции Okko Sport

5 комментариев

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igls54
Поединок Яго Аспаса с монитором ВАР напоминает битву Дон-Кихота с ветряной мельницей
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sashafan2
Получай, злой монитор😂
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-1
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red hikkikomori
Аспас : что за шайтан-машина этот ВАР👊🏻
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catmandoo
Ну а что этот монитор расслабился? Стоит, плечи опущены, подбородок открыт...
+2
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Северный болельщик
Ответ igls54
Поединок Яго Аспаса с монитором ВАР напоминает битву Дон-Кихота с ветряной мельницей
Напоминает его пенальти, отбитый Игорем
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