👏 Красивый поступок Дрогба: защитил Мартинеса от свиста сердитых французов

Они до сих пор злятся.

Приз лучшему вратарю мира от France Football получил Эмилиано Мартинес – французская публика болезненно приняла успех аргентинца.

Когда ведущий церемонии Дидье Дрогба подводил к вручению трофея Яшина, на экране крутили видео с сэйвом Эмилиано после удара Рандаля Коло-Муани в финале ЧМ-2022. В зале покатился гул.

Дрогба попытался разрядить обстановку шуткой. «Видишь, они думают об этом сэйве каждый день», – сказал Дидье Мартинесу на английском.

Но это не помогло: гул в зале во время речи аргентинского голкипера продолжался. Тогда ивуариец вновь вмешался: уже на французском настойчиво попросил зрителей уважать Эмилиано.

Лица Дешама и Мбаппе в это время – 😐.

Тем более, свист принимал не только Эми – награду Мартинесу вручал его отец Альберто, который стал секретным гостем мероприятия.

Два года назад он перенес тяжелый сердечный приступ. Наверняка папе было приятно, что его сына защитил такой респектабельный мужчина.

На красной дорожке Мартинесу тоже досталось – ему вслед свистели и скандировали «Мбаппе».

Но Эми только улыбался – как и после финала ЧМ. Тот неприличный жест с перчаткой на награждении Мартинес объяснял так: «Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

Кажется, фанам не нравились психологические трюки Эмилиано в серии пенальти: например, аргентинец выбросил мяч, заставив Тчуамени идти за ним к углу штрафной – Орельен свой удар не реализовал.

А еще Мартинес постоянно укалывал Мбаппе. Вратарь еще перед финалом ЧМ упрекал француза в незнании контекста южноамериканского футбола, а после решающего матча начал полноценную атаку на француза: в раздевалке объявил по нему минуту молчания, а на чемпионский парад в Аргентине приволок с собой куклу, на которую нацепил фотографию Килиана.

Хотя сразу после финала Эми утешал француза. На совместном фото лучших игроков Мартинес тоже стоял рядом с Мбаппе – и даже сначала обнимал Килиана. А зажигать начал уже после – видимо, накатила всепоглощающая радость.

Когда кураж отпустил, вратарь говорил о Мбаппе с уважением: «Как я могу над ним смеяться? Он забил мне четыре гола в финале (три плюс пенальти в серии). Он, должно быть, думает, что я его плюшевая игрушка. Очень уважаю Килиана».

Видимо, французские фанаты этого уже не читали.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain, Clive Brunskill; eastnews.ru/FRANCK FIFE / AFP