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Тренер в крови с порезами на лице, файерами и камнями разнесли автобус – фанаты «Марселя» так встретили «Лион». Жуткие кадры

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Фабио Гроссо Фабио Гроссо
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«Марсель» – «Лион», главный матч 10-го тура Лиги 1, сорвали марсельские болельщики.

Они закидали камнями автобус гостей и ранили в том числе главного тренера «Лиона» – это чемпион мира Фабио Гроссо.

Перед «Велодромом» автобус с игроками и тренерами «Лиона» атаковали: бросали камни и файеры. Все проходило на улице. Вот момент попадания файера в автобус.

Фанаты разбили стекло на той стороне, где сидел Гроссо. Автобус приехал на стадион уже поврежденным.

Тут видно еще лучше.

Осколки ранили тренера. Судя по фото, пострадали лоб и левый глаз. Досталось и помощнику Гроссо – Рафаэле Лонго.

На стадионе Гроссо передвигался с трудом – сопровождающие помогли ему добраться до пункта помощи.

В соцсетях есть жуткие фото Гроссо с разбитым лицом. Очень досталось.

От врачей Фабио вышел с повязкой на голове.

Ему было явно не до футбола. Сообщалось, что из-за травм у Гроссо сильное головокружение. 

До начала матча оставался час, но никто не мог понять, состоится ли игра – в шоке находились игроки и персонал «Лиона», а Лига официально не давала комментариев.

L’Equipe сообщал, что футболисты «Лиона» готовы сыграть, хотя некоторые из них шокированы.

Кроме того, из строя выведены три автобуса, которые нельзя будет использовать для возвращения в Лион.

В момент, когда игра должна была стартовать, а на трибунах уже были около 60 тысяч зрителей, объявили о том, что матч сейчас точно играть не будут.

Журналист L’Equipe Хьюго Гийме рассказал за 15 минут до матча, что Гроссо до сих пор на осмотре у врачей с подозрением на сотрясение мозга – плохо реагирует на тесты. Судья матча не поддерживал играть в любом случае. 

За пару минут до предполагаемого начала матча Гийме написал, что игра отменена официально, а Гроссо едет в больницу.

19 комментариев

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Миша Циприс
Ох не в той стране фан айди ввели.
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Eridan
Зверьки.
Техническое поражение Марселю. И за каждый новый такой инцидент еще -3 давать.
+6
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Саша Пушкин
Пойдут ли в связи с этим сейчас итальянцы в Италии громить аэропорт выискивая там самолеты с французами?🙄🙄
+13
-8
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sergfa76
фанов марселя боятся что ли? уже какой случай, а все то же и там же.
+3
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onsigne
Ответ Фут.Боль
Нет, связи тут никакой нет. Если так хочется написать про Дагестан, то можно выбрать другие площадки, а не нести это сюда с претензией на оригинальность.
Ага щас, спортс существует для того, чтоб обсуждать на нем политику, обезьян и голых женщин.
Жаль в дагестанских событиях только первые два пункта.
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Артём Петров
Технарь Марселю как самое справедливое наказание
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CriminalJoint62
Сто процентов какие-то чурkи как в одном регионе, ничего нового
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ValmontZ
сторонники группы "сектор газа"
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Руслан Бегишев
Какие же козлы, технарь Марселю за такое
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Песчанка
животные
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Фут.Боль
Фанаты Марселя в очередной раз доказали свою отмороженность.
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tolobas
Этому зверью все-равно, что команде грозит технарь за такой беспредел. Да и вообще на футбол в целом по фиг. Главное - это хулиганство.
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gerd111
У нас подобного вроде никогда не было. А фан уйди нужен - таки нам?
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Никола Тесла
Здоровья Фабио!
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Андрей Балабаев
Сколько уже раз во Франции матчи срывают за последние годы. Неудивительно что платить много денег нет желающих. Безобразно провели евро, финал лч. Олимпиада им как наказание, тем более в нынешних реалиях
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mrgtosh
Это что вообще за жесть? Походу французские фанаты совсем с цепи слетели.
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