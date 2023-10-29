Тренер в крови с порезами на лице, файерами и камнями разнесли автобус – фанаты «Марселя» так встретили «Лион». Жуткие кадры

«Марсель» – «Лион», главный матч 10-го тура Лиги 1, сорвали марсельские болельщики.

Они закидали камнями автобус гостей и ранили в том числе главного тренера «Лиона» – это чемпион мира Фабио Гроссо.

Перед «Велодромом» автобус с игроками и тренерами «Лиона» атаковали: бросали камни и файеры. Все проходило на улице. Вот момент попадания файера в автобус.

Фанаты разбили стекло на той стороне, где сидел Гроссо. Автобус приехал на стадион уже поврежденным.

Тут видно еще лучше.

Осколки ранили тренера. Судя по фото, пострадали лоб и левый глаз. Досталось и помощнику Гроссо – Рафаэле Лонго.

На стадионе Гроссо передвигался с трудом – сопровождающие помогли ему добраться до пункта помощи.

В соцсетях есть жуткие фото Гроссо с разбитым лицом. Очень досталось.

От врачей Фабио вышел с повязкой на голове.

Ему было явно не до футбола. Сообщалось, что из-за травм у Гроссо сильное головокружение.

До начала матча оставался час, но никто не мог понять, состоится ли игра – в шоке находились игроки и персонал «Лиона», а Лига официально не давала комментариев.

L’Equipe сообщал, что футболисты «Лиона» готовы сыграть, хотя некоторые из них шокированы.

Кроме того, из строя выведены три автобуса, которые нельзя будет использовать для возвращения в Лион.

В момент, когда игра должна была стартовать, а на трибунах уже были около 60 тысяч зрителей, объявили о том, что матч сейчас точно играть не будут.

Журналист L’Equipe Хьюго Гийме рассказал за 15 минут до матча, что Гроссо до сих пор на осмотре у врачей с подозрением на сотрясение мозга – плохо реагирует на тесты. Судья матча не поддерживал играть в любом случае.

За пару минут до предполагаемого начала матча Гийме написал, что игра отменена официально, а Гроссо едет в больницу.