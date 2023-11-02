«Необязательно быть лошадью, чтобы стать хорошим жокеем». Логику Мостового разбивает бывший защитник-любитель Арриго Сакки

Он привел в Италию 80-х современный футбол.

Александр Мостовой регулярно рассказывает о важности игрового опыта в карьере тренера – этот аргумент почти в любом его интервью. Но ведь легендарный тренер Арриго Саки всегда был футболистом-любителем.

«25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то». Мостовой пока без лицензии, но уже ждет предложений из РПЛ

Несколько актуальных цитат.

● Мостовой только в мае начал учиться на тренера, но работать в РПЛ готов хоть сейчас: «Я много лет уже в России, в Москве, мне еще ни разу не поступило никакое предложение, поэтому я и думаю, зачем я играл в футбол столько лет».

● Вот мнение Александра о ситуации в «Спартаке»: «Абаскаль не играл в футбол, он не знает, что такое раздевалка, он ее видел только по телевизору. У него нет авторитета».

● Леонид Слуцкий тоже не играл на высоком уровне – и Мостовой про это не забывает. «У нас тысячи людей без работы, которые играли в футбол. Зачем идут учиться на тренера люди, которые не играли в футбол? Задайте вопрос Слуцкому: как он попал туда, если мяч не мог остановить и не видел его никогда. А не людям, которые играли в футбол.

Конечно, я интересная персона – 25 лет играл, пока Слуцкий жрал пирожки где-то. Основная проблема судей состоит в том, что они не играли в футбол», – заявил Александр в интервью Sport24.

Сакки опровергает аргумент Мостового. Он был футболистом-любителем, но совершил революцию в «Милане» 80-х

Великий Арриго Сакки никогда не играл на профессиональном уровне – с 14 лет был левым защитником любительской команды «Баракка Луго». При этом Сакки изучал бухгалтерию и помогал отцу на обувной фабрике.

В 19 Сакки играл в клубе родной деревни «Фузиньяно» – и даже здесь сидел на скамейке. Арриго постепенно забывал о футбольной карьере, вместо этого пропадал в обувной фабрике по 18 часов в сутки.

Через семь лет Сакки уже страдал от болей в спине и решил стать не футболистом, а тренером. Возглавил уже знакомый «Фузиньяно» и выиграл несколько любительских соревнований.

Со временем Сакки стал уходить от любителей: сначала выиграл юношеский чемпионат с «Чезеной», а потом возглавил клуб Серии C «Римини». Но Арриго занял лишь пятое место и вернулся к юношеским командам, на этот раз принял «Фиорентину».

Сакки во главе «Альфонсины», 1976/77

В 1985-м Сакки пришел в «Парму», вывел ее в Серию B, а в Кубке Италии-1986/87 выбил «Милан» Сильвио Берлускони. После этого Арриго впервые попал в Серию А, где на тот момент думали, что тренерский уровень напрямую зависит от футбольного мастерства.

Сакки не вписывался в концепт и вспылил на первой же пресс-конференции: «Необязательно быть лошадью, чтобы стать хорошим жокеем». Через несколько лет журналисты, которые тогда засмеялись, назвали его Пророком.

Сакки завершил революцию, начатую в Голландии и развитую Лидхольмом. Его «Милан» захватывал пространство, атаковал соперника в начале владения и активным высоким прессингом выжимал мяч, а после расстреливал неподготовленную защиту. В Италию 80-х пришел современный футбол.

«Сакки изменил все, – пояснял Анчелотти, – философию, тренировки, скорости, тактику. Итальянские команды привыкли закрываться, а мы защищались, идя в атаку и прессингуя».

Марко ван Бастен понял его методику лишь после завершения карьеры: «Теперь, как тренер, я лучше его понимаю. Когда я был игроком, мне было сложно, ведь Сакки был перфекционистом. Он требовал выкладываться по максимуму на каждой тренировке, но это, пожалуй, и стало залогом наших успехов».

Серия А 80-х – самая мощная лига в истории: Марадона, Платини, Зико, революция Сакки в «Милане» и провал Cократеса

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/