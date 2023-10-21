Вы это видели?
Блог

Жозе на коленях и с красной за гримасы, Эль-Шаарави в слезах. Сколько эмоций в Риме!

серия А Италия серия А Италия
Монца Монца
Рома Рома
Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави
Никола Залевски Никола Залевски
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Маттео Пессина Маттео Пессина
Футбол Футбол

«Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь».

«Рома» выходит из кризиса после худшего старта Жозе Моуринью в карьере: третья победа подряд в Серии А (и четвертую во всех турнирах).

Концовка матча с «Монцей» (1:0) получилась очень эмоциональной!

Моуринью изобразил плач – это пародия на игрока «Монцы». Теперь пропустит матч с «Интером»

«Рома» помучилась с «Монцей»: играли в большинстве с 41-й минуты, но никак не могли забить. Прорвало на 90-й, когда Стефан Эль-Шаарави пришел на добивание после удара Сердара Азмуна, вонзил мяч в сетку, перепрыгнул через ограждения и полетел обниматься с фанатами.

Моуринью в этот момент торжествующе праздновал на коленях. Давно мы не видели такого Жозе!

Но эмоции на этом не закончились. На 100-й минуте Моуринью показали красную.

Все из-за того, что тренер передразнил хавбека «Монцы» Маттео Пессину, изобразив плач. Игрок жаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч. 

А потом увидел такую пародию на себя.

Параллельно Моуринью показывал жестами, чтобы игрок много не болтал.

«Я сделал несколько жестов, но не сказал ничего оскорбительного, – объяснялся Моуринью в эфире Sky Sport Italia – Все потому, что в прошлом сезоне некоторые талантливые люди, которым не хватает опыта, позволяли себе неприятные слова о нас. «Монца» – единственные, кто сегодня делал шоу на бровке и пытался оказать давление на судью. Честно говоря, они хорошая команда и не заслуживали поражения. Я очень доволен очками, но чувствовал, что моя команда испытывает трудности. Мы допустили много технических ошибок, игроки физически истощены после длительных поездок в еврокубках».

Теперь Моуринью пропустит матч с близким ему «Интером», который пройдет 29 октября. Это привычное дело для португальца: в прошлом сезоне он удалился трижды – чаще, чем любой игрок или тренер в Серии А.

Зато «Рома» с 14 очками после девяти туров уже на привычном для себя шестом месте.

Эль-Шаарави плакал по-настоящему. Ему обидно, что пресса связала со ставочным скандалом

После матча поле в слезах покидал Эль-Шаарави.

У главного героя матча непростая неделя.

В итальянских медиа Стефана и его одноклубника Николу Залевски называли одним из подозреваемых в деле о ставках.

«Рома» поддержала обоих игроков, не поверив в эти обвинения. После матча Эль-Шаарави высказался: «Это больно, абсолютный фэйк. Я люблю этот вид спорта, уважаю футбол. Я бы никогда не сделал что-то подобное – чувствую себя чистым».

Моуринью тоже вступился за футболистов: «У меня очень четкие, честные отношения с игроками. Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь. Поэтому если Стефан и Никола сказали мне, что они чисты, я им верю».

Как стать адептом моуриньюнизма. Пошаговый план

Рома – Монца 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
22 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Эль-Шаарави.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 73), Манчини, Ндика (Льоренте, 73), Кристанте, Спинаццола (Кристенсен, 79), Паредес, Ауар, Бове (Эль-Шаарави, 63), Лукаку, Белотти (Азмун, 63).
МонцаДи Грегорио, Педру Перейра (Биринделли, 46), Кальдирола, Д`Амброзио, Мари, Кирьякопулос (Донати, 85), Гальярдини, Пессина, Мачин (Карбони, 45), Кольпани (Виньято, 64), Коломбо (Мота, 65).
Предупреждения:
Д`Амброзио (23), Мачин (45), Кристанте (70), Манчини (78), Палладино (87), Гальярдини (90).
Удаление:
Д`Амброзио (41).

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий