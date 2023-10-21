Жозе на коленях и с красной за гримасы, Эль-Шаарави в слезах. Сколько эмоций в Риме!
«Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь».
«Рома» выходит из кризиса после худшего старта Жозе Моуринью в карьере: третья победа подряд в Серии А (и четвертую во всех турнирах).
Концовка матча с «Монцей» (1:0) получилась очень эмоциональной!
Моуринью изобразил плач – это пародия на игрока «Монцы». Теперь пропустит матч с «Интером»
«Рома» помучилась с «Монцей»: играли в большинстве с 41-й минуты, но никак не могли забить. Прорвало на 90-й, когда Стефан Эль-Шаарави пришел на добивание после удара Сердара Азмуна, вонзил мяч в сетку, перепрыгнул через ограждения и полетел обниматься с фанатами.
Моуринью в этот момент торжествующе праздновал на коленях. Давно мы не видели такого Жозе!
Но эмоции на этом не закончились. На 100-й минуте Моуринью показали красную.
Все из-за того, что тренер передразнил хавбека «Монцы» Маттео Пессину, изобразив плач. Игрок жаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч.
А потом увидел такую пародию на себя.
Параллельно Моуринью показывал жестами, чтобы игрок много не болтал.
«Я сделал несколько жестов, но не сказал ничего оскорбительного, – объяснялся Моуринью в эфире Sky Sport Italia – Все потому, что в прошлом сезоне некоторые талантливые люди, которым не хватает опыта, позволяли себе неприятные слова о нас. «Монца» – единственные, кто сегодня делал шоу на бровке и пытался оказать давление на судью. Честно говоря, они хорошая команда и не заслуживали поражения. Я очень доволен очками, но чувствовал, что моя команда испытывает трудности. Мы допустили много технических ошибок, игроки физически истощены после длительных поездок в еврокубках».
Теперь Моуринью пропустит матч с близким ему «Интером», который пройдет 29 октября. Это привычное дело для португальца: в прошлом сезоне он удалился трижды – чаще, чем любой игрок или тренер в Серии А.
Зато «Рома» с 14 очками после девяти туров уже на привычном для себя шестом месте.
Эль-Шаарави плакал по-настоящему. Ему обидно, что пресса связала со ставочным скандалом
После матча поле в слезах покидал Эль-Шаарави.
У главного героя матча непростая неделя.
В итальянских медиа Стефана и его одноклубника Николу Залевски называли одним из подозреваемых в деле о ставках.
«Рома» поддержала обоих игроков, не поверив в эти обвинения. После матча Эль-Шаарави высказался: «Это больно, абсолютный фэйк. Я люблю этот вид спорта, уважаю футбол. Я бы никогда не сделал что-то подобное – чувствую себя чистым».
Моуринью тоже вступился за футболистов: «У меня очень четкие, честные отношения с игроками. Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь. Поэтому если Стефан и Никола сказали мне, что они чисты, я им верю».
Как стать адептом моуриньюнизма. Пошаговый план
- Дата проведения
- 22 октября, 13.30, «Стадио Олимпико»
- Гол:
- 1:0 – 90 Эль-Шаарави.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 73), Манчини, Ндика (Льоренте, 73), Кристанте, Спинаццола (Кристенсен, 79), Паредес, Ауар, Бове (Эль-Шаарави, 63), Лукаку, Белотти (Азмун, 63).
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Монца –
Ди Грегорио, Педру Перейра (Биринделли, 46), Кальдирола, Д`Амброзио, Мари, Кирьякопулос (Донати, 85), Гальярдини, Пессина, Мачин (Карбони, 45), Кольпани (Виньято, 64), Коломбо (Мота, 65).
- Предупреждения:
- Д`Амброзио (23), Мачин (45), Кристанте (70), Манчини (78), Палладино (87), Гальярдини (90).
- Удаление:
- Д`Амброзио (41).
Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press
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