Жозе на коленях и с красной за гримасы, Эль-Шаарави в слезах. Сколько эмоций в Риме!

«Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь».

«Рома» выходит из кризиса после худшего старта Жозе Моуринью в карьере: третья победа подряд в Серии А (и четвертую во всех турнирах).

Концовка матча с «Монцей» (1:0) получилась очень эмоциональной!

Моуринью изобразил плач – это пародия на игрока «Монцы». Теперь пропустит матч с «Интером»

«Рома» помучилась с «Монцей»: играли в большинстве с 41-й минуты, но никак не могли забить. Прорвало на 90-й, когда Стефан Эль-Шаарави пришел на добивание после удара Сердара Азмуна, вонзил мяч в сетку, перепрыгнул через ограждения и полетел обниматься с фанатами.

Моуринью в этот момент торжествующе праздновал на коленях. Давно мы не видели такого Жозе!

Но эмоции на этом не закончились. На 100-й минуте Моуринью показали красную.

Все из-за того, что тренер передразнил хавбека «Монцы» Маттео Пессину, изобразив плач. Игрок жаловался, что болбой слишком долго отдает ему мяч.

А потом увидел такую пародию на себя.

Параллельно Моуринью показывал жестами, чтобы игрок много не болтал.

«Я сделал несколько жестов, но не сказал ничего оскорбительного, – объяснялся Моуринью в эфире Sky Sport Italia – Все потому, что в прошлом сезоне некоторые талантливые люди, которым не хватает опыта, позволяли себе неприятные слова о нас. «Монца» – единственные, кто сегодня делал шоу на бровке и пытался оказать давление на судью. Честно говоря, они хорошая команда и не заслуживали поражения. Я очень доволен очками, но чувствовал, что моя команда испытывает трудности. Мы допустили много технических ошибок, игроки физически истощены после длительных поездок в еврокубках».

Теперь Моуринью пропустит матч с близким ему «Интером», который пройдет 29 октября. Это привычное дело для португальца: в прошлом сезоне он удалился трижды – чаще, чем любой игрок или тренер в Серии А.

Зато «Рома» с 14 очками после девяти туров уже на привычном для себя шестом месте.

Эль-Шаарави плакал по-настоящему. Ему обидно, что пресса связала со ставочным скандалом

После матча поле в слезах покидал Эль-Шаарави.

У главного героя матча непростая неделя.

В итальянских медиа Стефана и его одноклубника Николу Залевски называли одним из подозреваемых в деле о ставках.

«Рома» поддержала обоих игроков, не поверив в эти обвинения. После матча Эль-Шаарави высказался: «Это больно, абсолютный фэйк. Я люблю этот вид спорта, уважаю футбол. Я бы никогда не сделал что-то подобное – чувствую себя чистым».

Моуринью тоже вступился за футболистов: «У меня очень четкие, честные отношения с игроками. Я предпочитаю уродливую правду, а не красивую ложь. Поэтому если Стефан и Никола сказали мне, что они чисты, я им верю».

Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press