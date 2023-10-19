Гризманн блеснул хет-триком. Он лучший бомбардир года в Ла Лиге

По сумме с ассистами – тоже.

Антуан Гризманн устроил магию в матче с «Сельтой» – закинул хет-трик и принес «Атлетико» шестую победу подряд.

Один с пенальти и два с игры – так Гризманн пришел к хет-трику

«Сельта» больше часа играла в меньшинстве: вратарь Иван Вильяр выронил мяч из рук и получил красную за стык с Альваро Моратой. Арбитр назначил пенальти, с него начался хет-трик Гризманна.

Во втором тайме француз забивал уже с игры. Ушел от двоих в центре поля, ворвался в штрафную, пытался отдать передачу – но нога поехала, и получился удар в ближний угол. Резервный вратарь «Сельты» Висенте Гуаита такого не ожидал.

На 70-й минуте Гризманн довел до разгрома: откликнулся на прострел Науэля Молины.

«Атлетико» и выиграл 3:0, победа имени Антуана целиком.

Гризманн – лучший бомбардир Ла Лиги в 2023-м. Приближается к главным легендам «Атлетико»

Француз шикарен. Вот доказательства.

● Для «Атлетико» это первый хет-трик с 2018-го. С момента, когда сам Гризманн забивал три «Леганесу»!

● Гризманн – лучший бомбардир Ла Лиги в 2023-м (17 голов). За ним Роберт Левандовски (15 мячей) и Хоселу, забивавший сначала за «Эспаньол», а теперь за «Реал» (13). Лидерство по сумме голов и ассистов тоже у Антуана – 30.

● Всего за «Атлетико» у Гризманна 162 гола в официальных матчах. Больше только у Адриана Эскудеро (169) и Луиса Арагонеса (172). Есть все шансы стать лучшим.

В Ла Лиге Антуан забил за мадридцев 116 мячей. До Эскудеро, лидера этого рейтинга, 34 мяча.

«Атлетико» пока на втором месте в Ла Лиге. «Реал» впереди на три очка, но сыграл на матч больше. У конкурента дальше класико, а значит у Гризманна и команды Диего Симеоне в целом – возможность выскочить вперед, точно нужна победа над «Алавесом».

Фото: AFP/MIGUEL RIOPA