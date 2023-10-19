Гризманн блеснул хет-триком. Он лучший бомбардир года в Ла Лиге
По сумме с ассистами – тоже.
Антуан Гризманн устроил магию в матче с «Сельтой» – закинул хет-трик и принес «Атлетико» шестую победу подряд.
Один с пенальти и два с игры – так Гризманн пришел к хет-трику
«Сельта» больше часа играла в меньшинстве: вратарь Иван Вильяр выронил мяч из рук и получил красную за стык с Альваро Моратой. Арбитр назначил пенальти, с него начался хет-трик Гризманна.
Во втором тайме француз забивал уже с игры. Ушел от двоих в центре поля, ворвался в штрафную, пытался отдать передачу – но нога поехала, и получился удар в ближний угол. Резервный вратарь «Сельты» Висенте Гуаита такого не ожидал.
На 70-й минуте Гризманн довел до разгрома: откликнулся на прострел Науэля Молины.
«Атлетико» и выиграл 3:0, победа имени Антуана целиком.
Гризманн – лучший бомбардир Ла Лиги в 2023-м. Приближается к главным легендам «Атлетико»
Француз шикарен. Вот доказательства.
● Для «Атлетико» это первый хет-трик с 2018-го. С момента, когда сам Гризманн забивал три «Леганесу»!
● Гризманн – лучший бомбардир Ла Лиги в 2023-м (17 голов). За ним Роберт Левандовски (15 мячей) и Хоселу, забивавший сначала за «Эспаньол», а теперь за «Реал» (13). Лидерство по сумме голов и ассистов тоже у Антуана – 30.
● Всего за «Атлетико» у Гризманна 162 гола в официальных матчах. Больше только у Адриана Эскудеро (169) и Луиса Арагонеса (172). Есть все шансы стать лучшим.
В Ла Лиге Антуан забил за мадридцев 116 мячей. До Эскудеро, лидера этого рейтинга, 34 мяча.
«Атлетико» пока на втором месте в Ла Лиге. «Реал» впереди на три очка, но сыграл на матч больше. У конкурента дальше класико, а значит у Гризманна и команды Диего Симеоне в целом – возможность выскочить вперед, точно нужна победа над «Алавесом».
«Мне понравились все решения судьи». Жесткая ирония – новый способ Анчелотти атаковать судей
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «Балаидос»
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Сельта –
Вильяр, Васкес (Гуаита, 28), Старфельт, Нуньес, Санчес, Мингеса, Де Ла Торре (Дотор, 81), Бельтран (Сотело, 61), Бамба, Аспас (Дувикас, 61), Ларсен (Родригес, 81).
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Атлетико –
Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Витцель, Льоренте (Корреа, 57), Коке, Сауль (Де Поль, 57), Барриос (Рикельме, 46), Гризманн (Сеюнджю, 76), Мората, Лино (Молина, 46).
- Удаление:
- Вильяр (25).
Фото: AFP/MIGUEL RIOPA
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