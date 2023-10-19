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Гризманн блеснул хет-триком. Он лучший бомбардир года в Ла Лиге

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По сумме с ассистами – тоже.

Антуан Гризманн устроил магию в матче с «Сельтой» – закинул хет-трик и принес «Атлетико» шестую победу подряд.

Один с пенальти и два с игры – так Гризманн пришел к хет-трику

«Сельта» больше часа играла в меньшинстве: вратарь Иван Вильяр выронил мяч из рук и получил красную за стык с Альваро Моратой. Арбитр назначил пенальти, с него начался хет-трик Гризманна.

Во втором тайме француз забивал уже с игры. Ушел от двоих в центре поля, ворвался в штрафную, пытался отдать передачу – но нога поехала, и получился удар в ближний угол. Резервный вратарь «Сельты» Висенте Гуаита такого не ожидал.

На 70-й минуте Гризманн довел до разгрома: откликнулся на прострел Науэля Молины.

«Атлетико» и выиграл 3:0, победа имени Антуана целиком.

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Француз шикарен. Вот доказательства.

● Для «Атлетико» это первый хет-трик с 2018-го. С момента, когда сам Гризманн забивал три «Леганесу»!

● Гризманн – лучший бомбардир Ла Лиги в 2023-м (17 голов). За ним Роберт Левандовски (15 мячей) и Хоселу, забивавший сначала за «Эспаньол», а теперь за «Реал» (13). Лидерство по сумме голов и ассистов тоже у Антуана – 30.

● Всего за «Атлетико» у Гризманна 162 гола в официальных матчах. Больше только у Адриана Эскудеро (169) и Луиса Арагонеса (172). Есть все шансы стать лучшим.

В Ла Лиге Антуан забил за мадридцев 116 мячей. До Эскудеро, лидера этого рейтинга, 34 мяча.

«Атлетико» пока на втором месте в Ла Лиге. «Реал» впереди на три очка, но сыграл на матч больше. У конкурента дальше класико, а значит у Гризманна и команды Диего Симеоне в целом – возможность выскочить вперед, точно нужна победа над «Алавесом».

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Сельта – Атлетико 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 29, пенальти Гризманн, 0:2 – 64 Гризманн, 0:3 – 70 Гризманн.
СельтаВильяр, Васкес (Гуаита, 28), Старфельт, Нуньес, Санчес, Мингеса, Де Ла Торре (Дотор, 81), Бельтран (Сотело, 61), Бамба, Аспас (Дувикас, 61), Ларсен (Родригес, 81).
АтлетикоОблак, Аспиликуэта, Эрмосо, Витцель, Льоренте (Корреа, 57), Коке, Сауль (Де Поль, 57), Барриос (Рикельме, 46), Гризманн (Сеюнджю, 76), Мората, Лино (Молина, 46).
Предупреждения:
Мингеса (30), Старфельт (51), Сауль (54), Рикельме (87), Родригес (87).
Удаление:
Вильяр (25).

Фото: AFP/MIGUEL RIOPA

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