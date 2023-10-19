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Гол и привоз за три минуты – бурная жизнь Мактоминея. У «МЮ» две победы подряд впервые в сезоне АПЛ

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Благодаря красоте Далота.

«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл «Шеффилд» – всего 2:1 против последней команды АПЛ.

Запомнился не только победный удар Диогу Далота, но и ярчайший отрезок Скотта Мактоминея: за три минуты он забил и привез пенальти.

Мактоминей реализовал скидку Фернандеша, а потом рукой прервал навес в штрафную. Забил и аннулировал

«Юнайтед» повел на 28-й минуте: Бруну Фернандеш скинул мяч на Мактоминея – шотландец первым касанием принял на грудь, а вторым коряво, но точно пробил в угол.

Но уже через три минуты проблема: мяч попал ему в руку после навеса в штрафную.

Scott McTominay gave away a penalty just minutes after scoring up the other end

Главный арбитр Майкл Оливер сходил к монитору и назначил пенальти. Оливер Макберни не подвел – 1:1 при активном участии Мактоминея.

Opta подсказывает, что Мактоминей – пятый игрок «МЮ» с голом и привезенным пенальти в одном матче АПЛ. Предыдущий пример – Бруну Фернандеш против «Брайтона» в сентябре 2020-го, но тогда гол был после привоза – тоже с пенальти, на десятой добавленной, выиграли 3:2.

Во втором тайме «Юнайтед» был чуть острее – и все-таки вонзил второй. Крайний защитник Диогу Далот зарядил издали точно в девятку – красивый и, главное, победный финал. «МЮ» поднялся на восьмое место.

Две победы подряд – второй раз в сезоне. Две победы подряд в АПЛ – впервые.

У Мактоминея три гола в двух матчах. 

Голы Мактоминея удивляют все меньше: теперь кладет не только за сборную, но и за клуб.

В прошлой игре с «Брентфордом» шотландец впечатлил победным дублем. Ему хватило 10 минут: на 87-й вышел со скамейки при 0:1, на 90+7 принес победу 2:1.

«Мактоминей должен стать примером для каждого игрока «Манчестер Юнайтед», – считает Эрик тен Хаг. – Я не могу ждать, что каждый игрок, выходящий на замену, будет забивать два гола и добывать результат. Но отношение к делу Скотта должно стать образцовым для команды. Ответственность несут не только 11 игроков на поле, а вся команда».

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В молодежке «МЮ» Мактоминея пробовали в роли нападающего и десятки, в команде U-16 он регулярно бегал под Маркусом Рэшфордом.

В 2016-м Скотт вырос аж на 25 см за 18 месяцев (со 168 см до 193). Мог даже закончить с футболом. «Мое тело было не готово к такому, – рассказывал он официальному сайту «МЮ». – Мне очень помогли тренеры. Если бы играл в другом клубе, возможно, я бы просто закончил карьеру. Я бы не стал винить «Юнайтед», если бы они тогда сказали, что хотят избавиться от меня».

Мактоминей мало чем выделялся, никогда не был в юниорских сборных Шотландии или Англии. Начал показывать уровень лишь в команде U-23, тренеры отмечали шикарную реализацию и физические данные.

Мактоминея перевели в центр полузащиты и опорную зону. В том числе и за универсализм он попал в команду Жозе Моуринью.

В сборной Шотландии Мактоминея часто использовали в центре защиты, теперь подняли в полузащиту – и он забил больше всех в квалификации Евро-2024: 6+1 в шести матчах.

«МЮ» вспомнил про Ферги-тайм! Шок – его активировал Мактоминей дублем на 93’ и 97’ 😳

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Фото: eastnews.ru/Felice Calabro/DARREN STAPLES

1 комментарий

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Ramil Fayzukhanov
жинь жестянка
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