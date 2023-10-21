«Ради Бога, спасите Газу». Флаги Палестины на многих стадионах АПЛ и Ла Лиги, хотя их запретили

В Англии меры жестче.

Палестинские флаги проникают на европейские стадионы, несмотря на запреты. В АПЛ и Ла Лиге уже несколько громких случаев.

«Вейсман, умри». Болельщики «Осасуны» набросились на израильского форварда «Гранады»

В Испании шумно с пятницы. «Осасуна» обыграла «Гранаду», связи с политикой на трибунах было много.

Фанаты памплонского клуба из националистической ультралевой группировки Indar Gorri пронесли на стадион палестинские флаги, хотя был запрет от полиции.

Они скандировали «Палестина, вперед» на баскском, а также кричали «Вейсман, умри» в адрес израильского форварда «Гранады» Шона Вейсмана – он пропускал матч как раз ради безопасности.

Это реакция на политические высказывания футболиста в соцсетях. Вейсман прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС фразой: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

После этого группа палестинцев обратилась в прокуратуру Испании: «Мы считаем, что есть признаки совершения преступления на почве ненависти. Как из-за публикации его сообщений, так и из-за содержания тех, которые игрок помогает распространять».

На матче «Реал Сосьедад» – «Мальорка» (1:0), где Арсен Захарян впервые вышел в основе, тоже были палестинские флаги. Время от времени фанаты скандировали: «Израиль – государство-убийца». «Сосьедад» не собирается запрещать флаги на матчах Ла Лиги.

А вот «Барса» против любой символики, связанной с конфликтом. Болельщики узнали об этом в пятницу по внутренним каналам коммуникации. Полиция Барселоны отметила, что это «обязательная мера» со стороны клуба.

Ла Лига пока молчит. Клубы сами решают, допускать ли политические заявления на трибунах.

АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины. Пока не помогает

Премьер-лига жестко высказалась против любой символики. Игроки выходят на все матчи с траурными повязками, перед играми проводят минуту молчания в память о жертвах конфликта.

На игру «Ливерпуля» с «Эвертоном» пытались пронести баннер в память о болельщиках из Израиля. Его вывесили за несколько минут до начала, а потом сняли «по решению вышестоящего руководства».

Болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора недоволен решением клуба: «Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и все же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни. «Ливерпуль», поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвященного некоторым из самых преданных болельщиков клуба?».

А вот флаги Палестины все-таки проникли на «Энфилд», несмотря на запрет лиги. Во время минуты молчания фанаты «Ливерпуля» на трибуне Коп подняли их со словами: «Свободу Палестине». Еще на трибуне разместили баннер «Ради Бога, спасите Газу».

«Тоттенхэм» выпустил отдельное заявление против национальных флагов на стадионе: «Клуб всегда считал, что футбольный матч – это прежде всего время для демонстрации преданности футбольной команде».

При этом одна из групп фанатов, Spurs Israel, сообщила, что планирует принести на матч с «Фулхэмом» не только флаги, но и баннеры. «Мы по-прежнему шокированы и потрясены тем, что клуб не осудил разрушительные террористические атаки ХАМАС на Израиль. Мы считаем, что решение болельщиков публично продемонстрировать свою солидарность с израильским народом станет важным проявлением поддержки в момент невообразимой боли и страданий», – заявил глава Spurs Israel Охад Аридан.

Посмотрим, сработает ли запрет здесь. Матч «Тоттенхэма», лидера АПЛ, в понедельник вечером.

Фото: Ricardo Larreina, Ricardo Larreina/Global Look Press; Gettyimages.ru/Scott Olson