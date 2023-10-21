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«Ради Бога, спасите Газу». Флаги Палестины на многих стадионах АПЛ и Ла Лиги, хотя их запретили

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В Англии меры жестче.

Палестинские флаги проникают на европейские стадионы, несмотря на запреты. В АПЛ и Ла Лиге уже несколько громких случаев.

«Вейсман, умри». Болельщики «Осасуны» набросились на израильского форварда «Гранады»

В Испании шумно с пятницы. «Осасуна» обыграла «Гранаду», связи с политикой на трибунах было много.

Фанаты памплонского клуба из националистической ультралевой группировки Indar Gorri пронесли на стадион палестинские флаги, хотя был запрет от полиции.

Они скандировали «Палестина, вперед» на баскском, а также кричали «Вейсман, умри» в адрес израильского форварда «Гранады» Шона Вейсмана – он пропускал матч как раз ради безопасности.

Это реакция на политические высказывания футболиста в соцсетях. Вейсман прокомментировал видео с израильским солдатом и двумя бойцами ХАМАС фразой: «Почему Эзаэль не выстрелит им в голову?»

После этого группа палестинцев обратилась в прокуратуру Испании: «Мы считаем, что есть признаки совершения преступления на почве ненависти. Как из-за публикации его сообщений, так и из-за содержания тех, которые игрок помогает распространять».

На матче «Реал Сосьедад» – «Мальорка» (1:0), где Арсен Захарян впервые вышел в основе, тоже были палестинские флаги. Время от времени фанаты скандировали: «Израиль – государство-убийца». «Сосьедад» не собирается запрещать флаги на матчах Ла Лиги.

А вот «Барса» против любой символики, связанной с конфликтом. Болельщики узнали об этом в пятницу по внутренним каналам коммуникации. Полиция Барселоны отметила, что это «обязательная мера» со стороны клуба.

Ла Лига пока молчит. Клубы сами решают, допускать ли политические заявления на трибунах.

АПЛ запретила флаги Израиля и Палестины. Пока не помогает

Премьер-лига жестко высказалась против любой символики. Игроки выходят на все матчи с траурными повязками, перед играми проводят минуту молчания в память о жертвах конфликта.

На игру «Ливерпуля» с «Эвертоном» пытались пронести баннер в память о болельщиках из Израиля. Его вывесили за несколько минут до начала, а потом сняли «по решению вышестоящего руководства».

Болельщик «Ливерпуля» Ротем Змора недоволен решением клуба: «Простой баннер в память о болельщиках «Ливерпуля», без каких-либо политических заявлений и провокаций. Нам говорили, что мы никогда не останемся одни, и все же в самые трудные времена мы чувствуем, что остались одни. «Ливерпуль», поддерживаете ли вы решение не разрешать размещение такого баннера, посвященного некоторым из самых преданных болельщиков клуба?».

А вот флаги Палестины все-таки проникли на «Энфилд», несмотря на запрет лиги. Во время минуты молчания фанаты «Ливерпуля» на трибуне Коп подняли их со словами: «Свободу Палестине». Еще на трибуне разместили баннер «Ради Бога, спасите Газу».

«Тоттенхэм» выпустил отдельное заявление против национальных флагов на стадионе: «Клуб всегда считал, что футбольный матч – это прежде всего время для демонстрации преданности футбольной команде».

При этом одна из групп фанатов, Spurs Israel, сообщила, что планирует принести на матч с «Фулхэмом» не только флаги, но и баннеры. «Мы по-прежнему шокированы и потрясены тем, что клуб не осудил разрушительные террористические атаки ХАМАС на Израиль. Мы считаем, что решение болельщиков публично продемонстрировать свою солидарность с израильским народом станет важным проявлением поддержки в момент невообразимой боли и страданий», – заявил глава Spurs Israel Охад Аридан.

Посмотрим, сработает ли запрет здесь. Матч «Тоттенхэма», лидера АПЛ, в понедельник вечером.

«Нас пытаются заткнуть». Бензема, Озил, Фекир и другие поддержали Палестину

Фото: Ricardo Larreina, Ricardo Larreina/Global Look PressGettyimages.ru/Scott Olson

24 комментария

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Adams
Интересно, где же были эти принципиальные персонажи 7 октября, когда на камеру под определенные крики людей резали.
+35
-13
+22
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Serdar Hummiev
а 75 лет резни и оккупации не в счёт?
Арабы в Израиле имеют больше прав, возможностей и свобод, чем в большинстве арабских стран
+25
-12
+13
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Vano from Tbilisi
Ответ Serdar Hummiev
Израиль не впускает ни арабов ни турков к себе. откуда могут быть в стране прав, если в страну не выпускают?
20% населения Израиля арабы. а это почти 2 миллиона. И да, эти ребята служат в ЦАХАЛ
+13
-2
+11
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Pessoa inteligente
Вели бы себя как люди, их бы никто не трогал. А раз захотели войну, так пусть получат по полной.
+15
-6
+9
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Ilya Pribyshchuk
Ответ Serdar Hummiev
Израиль не впускает ни арабов ни турков к себе. откуда могут быть в стране прав, если в страну не выпускают?
Мого арабов живут в Израиле, много палестинцев ездели туда на работу.
Напоминаю по сей день сотни людей в заложниках, их должны отпустить?
+7
-1
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Max Payne
они кричат освбодить палестину от ХАМАС, или что?
+8
-3
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Денис Давыдов
Ответ Vano from Tbilisi
20% населения Израиля арабы. а это почти 2 миллиона. И да, эти ребята служат в ЦАХАЛ
это неправильные арабы просто 😂
+3
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Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Katya Andreychuk
индейцы в США имеют больше прав чем в большинстве стран не США. они должны быть благодарны, что им так повезло в своё время встретить правильных людей.
Я думаю, что на данный момент индейцы в США живут получше, чем индейцы в странах Латинской Америки. Иначе зачем люди с индейскими корнями из Мексики, Боливии, Парагвая и т.д. массово мигрируют в США?
+5
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Serdar Hummiev
чушь полнейшая
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Vano from Tbilisi
Ответ Денис Давыдов
это неправильные арабы просто 😂
выписаны из арабов
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Oleg Kolesnikov
Не знаю, я как и многие русские люди эмоционально не инвестирован в этот конфликт, поэтому сторону никакую не занимаю. Но не могу не офигеть от жестокости обеих сторон в этой мясорубке, где геноцидом отвечают на терроризм.
+2
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Katya Andreychuk
Ответ Фанат Ференцвароша
Арабы в Израиле имеют больше прав, возможностей и свобод, чем в большинстве арабских стран
индейцы в США имеют больше прав чем в большинстве стран не США. они должны быть благодарны, что им так повезло в своё время встретить правильных людей.
+3
-2
+1
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Serdar Hummiev
Ответ Adams
Интересно, где же были эти принципиальные персонажи 7 октября, когда на камеру под определенные крики людей резали.
а 75 лет резни и оккупации не в счёт?
+23
-22
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Katya Andreychuk
Ответ Фанат Ференцвароша
Я думаю, что на данный момент индейцы в США живут получше, чем индейцы в странах Латинской Америки. Иначе зачем люди с индейскими корнями из Мексики, Боливии, Парагвая и т.д. массово мигрируют в США?
Да да. Правильно думаешь. Так бы и бегали в своих перьях. Хорошо, что цивилизация приютила и накормила.
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#SharkTeam
Ответ Pessoa inteligente
Вели бы себя как люди, их бы никто не трогал. А раз захотели войну, так пусть получат по полной.
А если получит Израиль? Они себя как люди ведут сейчас, бомбя мирных? Чет быстро разобраться не получилось, возможно эта израильская точка гореть будет долго. Как бы не закончилось очередным исходом
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nmnackjbxkasbk
Ответ Veles3101
интересно сколько там реально местных и сколько ассимилировавшихся махмудов
местное левачье топит за бабаев
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Денис Давыдов
Ответ Max Payne
они кричат освбодить палестину от ХАМАС, или что?
если бы, тогда бы только поддержали
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Veles3101
интересно сколько там реально местных и сколько ассимилировавшихся махмудов
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Ahmed Demha
Ответ Фанат Ференцвароша
Арабы в Израиле имеют больше прав, возможностей и свобод, чем в большинстве арабских стран
это как-то отменяет факт морской блокады Газы? или оккупации Голан
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Timur Gabdullin
Ответ Serdar Hummiev
а 75 лет резни и оккупации не в счёт?
Как насчиталось 75 лет оккупации? До 6 дневной войны территорию где планировалось создать государство палестинских арабов контролировали в неравных частях Сирия, Иордания и Египет и никто из этих стран не рвался создавать там отдельное государство. Потом в 93 лучший друг и учитель всех мусульман террористов Ясир Арафат подписал бумажки с Израилем и даже получил за это нобелевку, но ой-вей тоже не смог создать Палестину потому что выяснилось строить экономику это все таки чуть сложнее чем бегать с автоматом, а старые друзья в Персидском заливе перестали давать бабки после ставки Арафата не на ту сторону в Иракско-Кувейтской войне. Итого у меня набегает около сорока лет и 0 построенных Палестин.
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#SharkTeam
Ответ Veles3101
интересно сколько там реально местных и сколько ассимилировавшихся махмудов
бомбежки лояльности не добавляют. Вчера был лоялен, а сегодня по тебе прилетело. В зависимости от количеств жертв может получиться так, что евреям во всех странах мира придется ходить по улице оглядываясь
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