У Роналду уже 40 голов в 2023-м! Обогнал даже Холанда

И это в 38 лет!

Криштиану Роналду феерит – положил два в ворота Боснии и Герцеговины в квалификации Евро-2024. Для португальца это 39-й и 40-й голы за клуб и сборную в 2023 году.

Вышел на первое место по этому показателю, теперь позади Эрлинг Холанд, у которого на гол меньше. Роналду – первый и пока единственный, кто пробил планку в 40 голов за 2023-й. И это в 38 лет!

● Голы Боснии стали 126-м и 127-м для Роналду за сборную Португалии. Нападающий укрепил лидерство и оторвался от Али Даеи на 19 мячей, а от Лео Месси – на 23.

● С 2010-го Криш лишь дважды не достиг 40 голов по итогам календарного года: в 2019-м и 2022-м. В остальных пробивал минимум 44 раза, очень часто оформлял 50+!

● В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до отметки в 40 голов за год – по этому показателю он догнал Лионеля Месси.

● Теперь у Роналду 40 голов в 42 матчах квалификации ЧЕ. Это абсолютный рекорд – мощно!

Фото: eastnews.ru/Armin Durgut