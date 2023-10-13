В Месси плюнул воспитанник «Барсы» – и говорит, что этого не было. Но вот же кадры!

Лео заявил, что не знает «этого мальчика».

Сборная Аргентины продолжает отбор на ЧМ-2026: Парагвай обыграли (1:0) благодаря голу Отаменди уже на третьей минуте. Лео Месси вышел на поле после перерыва, но отличиться не сумел. Зато успел выбесить Антонио Санабрию.

Поругался с форвардом «Торино», отвернулся – а Санабрия плюнул в спину. Момент даже попал на камеру.

Судя по видео, Антонио промазал. Бразильский судья Рафаэл Клаус не обратил внимания на инцидент.

«Я даже не знаю этого мальчика». Лео не заметил, а Санабрия все отрицает

Месси отреагировал уже после матча:

«Я этого не видел. В раздевалке мне сказали, что один из их футболистов плюнул в меня. Я даже не знаю, кто этот мальчик. Я его не видел. Мне просто сказали. Не хочу придавать этому значения, потому что тогда он будет всюду болтать об этом, что еще хуже, постарается сделать себе имя».

Звучит забавно, потому что 27-летний Санабрия прошел через академию «Барселоны» (но за основу не выходил) – у них даже есть совместное фото. К тому же Антонио несколько лет играл в Ла Лиге. И забивал «Барсе» за «Бетис» – правда, Лео в том матче оформил дубль, а его команда победила 5:2.

Сам Антонио отрицает, что плевал в Месси. Списывает все на неудачный ракурс: «Я посмотрел запись. Выглядит так, будто я плевал на него, но это не так. Месси был далеко, я не пытался попасть в него».

В целом, версия Санабрии может быть правдивой: с имеющегося ракурса сложно оценить расстояние между игроками.

Плевки в Ла Лиге – традиция. Плевался и Месси, и Рамос, и Коста, и многие другие

Впрочем, сам Месси в начале карьеры тоже грешил плевками в соперников. В 2008 году Лео плюнул в полузащитника «Малаги» Дуду. За что получил выговор от Пепа Гвардиолы: «Я считаю непозволительным такое поведение на поле», – сказал тогда тренер.

В Ла Лиге плевать в соперника – чуть ли не традиция. В 2006-м этим занимался Самюэль Это’О – досталось Унаи Экспозито из «Атлетика».

Диего Коста и Серхио Рамос однажды вообще три раза обменялись плевками. А Амайя из «Бетиса» попал бразильскому нападающему прямо в лицо.

Сам же Месси как-то раз плюнул в сторону скамейки «Реала» Жозе Моуринью – отношения между «Барсой» и «Реалом» тогда были очень напряженными.

Сложно не упомянуть в контексте плевков и Мигеля Анхеля Ангуло, хотя полузащитник «Валенсии» плевался в матче Лиги чемпионов. Досталось тогда Тиму Боровски из «Вердера», а сам Ангуло получил дисквалификацию на семь матчей.

На ЧМ-1990 Франк Райкард плюнул в Руди Феллера. Футболисты подрались, судья выгнал обоих с поля. Но потом футболисты помирились и даже снялись в рекламе масла – мирно завтракали за одним столом.

Надеемся, у Месси и Санабрии все закончится так же по-доброму.

***

Отвлечемся от истории плевков – стоит рассказать об успехах сборной Аргентины. После победы на ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони одержала семь побед подряд – четыре в товарищеских матчах, еще три пришлись на отбор к ЧМ-2026. Аргентина лидирует в южноамериканской квалификации – единственная, кто не терял очки (9).

Что еще больше впечатляет, так это сухая серия. Во всех семи матчах – 0 пропущенных мячей. Последний раз Эмилиано Мартинес пропускал в финале чемпионата мира от Мбаппе. Сухая серия в сборной длится уже 612 минут – Мартинес на шесть минут превзошел рекорд Хермана Бургоса.

Фото: AFP/Raigo PAJULA; кадр трансляции